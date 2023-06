Anuel AA y Reebok anuncian sociedad oficial

Después de unirse para colaboraciones cápsula en el otoño de 2022, Anuel AA y Reebok anunciaron oficialmente una asociación a largo plazo el lunes (5 de junio).

Explorar Explorar Anuel AA See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

La sociedad entre el rapero puertorriqueño y la marca de productos deportivos incluirá una variedad de colecciones de productos y proyectos especiales, incluyendo creación de contenido original, diseños innovadores y activaciones, con la misión de enriquecer la narrativa de Reebok y su conexión con nuevas audiencias.

Relacionadas Rapero Pacho El Antifeka muere baleado en Puerto Rico a los 42 años

“Como fanático de toda la vida de Reebok, formar parte de la marca es un sueño hecho realidad”, dijo Anuel (nombre real: Emmanuel Gazmey Santiago) en un comunicado de prensa. “Durante mucho tiempo he admirado los diseños únicos de Reebok y la icónica lista de colaboradores que nunca han rehuido escribir sus propias reglas. Es un sentimiento especial saber que se me consideran un miembro del equipo y que no solo creen en mí, sino que me dan el espacio para una expresión creativa desenfrenada. Me siento muy honrado de ser parte del legado de esta marca y ayudar a dar forma a su próximo capítulo”.

Todd Krinsky, CEO de Reebok, agregó: “Reebok y Anuel comparten una admiración mutua desde hace mucho tiempo. Tener la oportunidad de colaborar la temporada pasada fue un gran indicador de lo que está por venir y estamos encantados de hacer que esta asociación sea finalmente oficial. Reebok es una marca con profundas raíces en la música y la cultura, que se remonta a ser la primera marca de ropa deportiva en hacer un zapato exclusivo con un artista de hip hop en los años 90, y estamos emocionados de continuar abriendo caminos en la industria con alguien como Anuel, que posee una individualidad tan fuerte. Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia Reebok y de querer hacer cosas especiales juntos”.

En agosto de 2022, el artista puertorriqueño presentó su cápsula de sneakers “The Sky Above the Street” (El cielo sobre la calle) con dos modelos exclusivos de Reebok: Classic Leather y Pump Omni Zone 2 en colores rojo y negro, “inspirados en los vibrantes barrios urbanos y canchas al aire libre de Puerto Rico desteñidos por el sol y que celebra la belleza de la comunidad y su gente”, según un comunicado. A través de la colección, Anuel donó a la organización local sin fines de lucro SER De Puerto Rico, apoyando su misión de ayudar a personas con discapacidades.

Al anunciar el nuevo contrato, Anuel le agradeció al prolífico jugador de baloncesto Shaquille O’Neal, propietario parcial de Reebok, por creer en él. Para obtener más información o comprar artículos de la colección, visita www.reebok.com.