Anitta se separa de manager Brandon Silverstein

Anitta se ha separado de su manager de años, Brandon Silverstein, según una fuente familiarizada con la situación. La separación fue reportada primero por Variety.

Explorar Explorar Anitta See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

La ruptura se produce inmediatamente después de la salida de Anitta de Warner Music Group el 4 de abril después de haber expresado durante mucho tiempo su irritación con el sello en redes sociales, incluyendo con una serie de tuits en los que dijo que lamentaba haber firmado con éste y que habría “subastado sus órganos” con tal de ser liberada de su contrato. Posteriormente firmó con Republic Records de Universal Music Group, donde trabajará estrechamente con Jesús López, presidente/CEO de Universal Music Latinoamérica y Península Ibérica, y Paulo Lima, presidente de Universal Music Group Brasil. La copresidenta de Republic, Wendy Goldstein, se desempeña como A&R (artistas y repertorio) de Anitta en el sello.

Silverstein, fundador/CEO de S10 Entertainment, comenzó a trabajar con Anitta en 2019 y fue esencial en el establecimiento de la carrera de la superestrella brasileña en Estados Unidos, incluyendo ayudar a orquestar su álbum de alcance mundial Versions of Me y su sencillo impulsado por TikTok “Envolver”. En 2022, Anitta ganó la categoría de best Latin en los Premios MTV a los Videos Musicales, a lo que siguió su debut en Coachella el año pasado y una nominación al Grammy de 2023 al mejor artista nuevo.

Silverstein, que también representa a artistas como Normani, desde entonces también ha llevado a S10 al publishing, la música grabada y el cine/televisión. Tras expandir la empresa editora de S10 con Avex USA el año pasado, la compañía, Brandon Silverstein Publishing, ahora representa a los compositores, productores y compositores HARV (“Peaches” de Justin Bieber) y al ganador del Grammy Jasper Harris (“First Class” de Jack Harlow), entre otros. Ganó el premio Power Players’ Choice Award inaugural de Billboard en febrero.

En Brasil, Anitta dirige su carrera con su hermano mayor, Renan Machado, bajo su empresa conjunta de management Rodamoinho. Anitta y Machado comenzaron a trabajar juntos en 2010 para consolidar a Anitta como estrella primero en Brasil. Una vez que estuvo lista para internacionalizarse, comenzaron a reunirse con managers en Estados Unidos y posteriormente llegaron a un acuerdo en 2017 con los directores de Shots Studio, John y Sam Shahidi, antes de pasar a S10 en 2019.