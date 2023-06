Alfredo Becerra, CEO de Kartel Music, ahonda sobre la empresa pionera de los corridos bélicos

Hace apenas cuatro años, Alfredo “Freddy” Becerra y Leonardo Soto, nacidos en Santa María, California, comenzaron su aventura en la música sin saber nada de la industria. En la ciudad de Mexicali, frontera de México con Calexico, audicionaron a 13 grupos y solistas, uno de los cuales llamó particularmente su atención: el cantautor de Sonora Luis R. Conríquez.

La química entre ellos fue instantánea, recuerda Becerra. Y Conríquez pasó a ser el primer artista firmado por la compañía que se formaba al mismo tiempo: Kartel Music, con sede en Los Ángeles. A lo largo de dos años trabajaron y afinaron los detalles para el lanzamiento de Conríquez, pionero de la corriente de los corridos bélicos (ese subgénero que mezcla el corrido tradicional con ritmos urbanos como el trap), y quien diera todo el apoyo a Peso Pluma en sus inicios.

Hoy, Corníquez ha colocado nueve canciones en la lista Regional Mexican Airplay de Billboard, cinco de las cuales han llegado al top 10 y dos al No. 1: “JGL” con La Adictiva y “Si ya hiciste el mal” con Jesse Uribe, que coronaron por una semana el año pasado. Ambos éxitos también entraron al chart Latin Airplay, donde alcanzaron el No. 8 y el No. 6, respectivamente. Mientras que en el frente global, “Siempre pendientes” con Peso Pluma debutó y alcanzó el No. 174 en el Billboard Global 200 y el No. 155 en el Billboard Global Excl. U.S. en septiembre de 2022.

Becerra, de 32 años, habla en exclusiva con Billboard Español sobre logros que incluyen colaboraciones de Conríquez con Nicky Jam (“Como el viento”), Farruko (“Me metí en el ruedo”) y El Alfa, y lo que está por venir con estrellas globales como Peso Pluma y Grupo Frontera. Una gira de 11 fechas de Corníquez con Grupo Frontera comenzó a fines de mayo en Oakland, California y culmina el 22 de noviembre en Sacramento (para fechas y boletos, haz clic aquí).

¿Cómo lograron sobrellevar el éxito repentino sin experiencia previa en la industria?

[La canción] “Me metí en el ruedo” fue la punta del iceberg. Aunque fue un proceso de dos años, el éxito nos tomó por sorpresa. Llegaron los eventos, las grabaciones, entrevistas, en fin, cosas que desconocíamos y hemos ido aprendiendo.

Aprender también significa encontrarse con personas que sacan ventaja, pero también de los errores se aprende y seguimos. No nos interesa tener enemigos.

El nombre de Kartel Music es muy fuerte, incluso puede prestarse a malas interpretaciones. ¿No crees?

Evidentemente queríamos un nombre que llamara la atención, pero quiero aclarar eso, es simplemente un nombre y nada más.

¿Kartel Music le puso el adjetivo de bélicos a los corridos de Luis R.? ¿Por qué le adjudicaron ese nombre?

Luis comenzó a cantar y componer corridos y fue la misma gente la que le dio el nombre de “bélico”. Nuestra intención hablando de marketing era llamar la atención, pero todo fluyó solo cuando comenzamos a lanzar los álbumes Corridos Bélicos 1, 2, 3, y estamos trabajando en el 4.

Llama la atención que, en contraste con lo que canta Conríquez, salga al escenario con un peluche (El Belikín)

Fue un regalo que le dieron a Luis en alguna ocasión. Ahora cada vez que canta la sección de corridos bélicos se lo pone y cuando pasa a otras canciones, se lo quita. Estamos trabajando en prototipos para comercializarlo antes de que termine el año.

Han hecho un gran número de colaboraciones, con artistas conocidos pero también con muchos en desarrollo, como fue el caso de Peso Pluma en sus inicios.

Nosotros no elegimos a quien fuera más famoso para las colaboraciones; si el artista tiene algo especial, se ve. A Luis le llegan muchas propuestas. Los números para él no son importantes. Si hay química, se hace.

Kartel Music y Prajin Music (la disquera de Peso Pluma) son sellos independientes con historias similares. ¿Es por eso que crean alianzas?

Siempre hemos estado para apoyar y nos da gusto que le vaya bien a Prajin y Peso Pluma; tenemos una amistad más allá de contratos, así que les puedo adelantar que vienen tres temas de Luis R. Conríquez y PP. Ya están grabadas las voces, solo faltan los videos que esperemos se puedan hacer en junio. Como empresas nuevas, nos ayudamos mutuamente.

¿Cómo lograron colaboraciones con Nicky Jam, Farruko y El Alfa?

Queríamos ir más allá del regional mexicano y se logró. Fue muy satisfactorio que estas estrellas aceptaran las propuestas. Además, esto abrió la puerta a próximas colaboraciones así de importantes las cuales iremos presentando el resto del año, sorpresas muy importantes.

¿Qué viene para Conríquez en cuanto a giras?

En los últimos meses estuvo de gira enfocado solo en México y fue todo un éxito, mucha gente ya quería verlo en vivo. Ahora comienza por Estados Unidos, una fecha solo y 11 con Grupo Frontera. Estamos uniendo dos públicos totalmente diferentes, y además estás presentando las dos corrientes musicales del regional mexicano que están dando la vuelta al mundo.

En diciembre terminaremos en Guadalajara como desde hace tres años. Nos ha traído tan buena suerte, que ya tenemos oficina aquí al igual que en Los Ángeles.

¿Te imaginaste a los 33 años como un ejecutivo exitoso?

Las ganas de salir adelante han estado siempre y hemos trabajado mucho. Sí fue sorpresivo, pero hoy tenemos mucha más experiencia y seguiremos en la música y listos para lo que venga.

De hecho, tenemos 15 artistas en desarrollo, [incluido] Tony Aguirre, quien es un cantante y compositor en el que estamos trabajando. Recientemente fue a Colombia y grabó con grandes estrellas como Jessie Uribe y Yeison Jiménez . También nos estamos enfocando en otros géneros. Tenemos un artista colombiano que es Lunaty, y de Puerto Rico tenemos a Xian. Queremos abrir nuevas puertas y aprender otras cosas.