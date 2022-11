Alessandra Alarcón de SBS habla de Calibash y de liderar con ‘mazo de terciopelo’ en Latin Hitmaker

Cuando Alessandra Alarcón fue nombrada presidenta de la división de entretenimiento de SBS en 2019, se convirtió, a los 31 años, en la primera mujer en liderar la muy lucrativa división de eventos en vivo de la compañía de medios latinos.

Explorar Explorar calibash See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Tenemos un pequeño y dulce apodo en la empresa para mi división”, dice, riendo. “Nos llaman el ‘centro de ganancias'”.

“El centro de ganancias”, como dice Alarcón, reúne muchos eventos musicales exitosos y de gran prestigio de SBS Entertainment, incluido el festival urbano Calibash, que se lleva a cabo en enero en Los Ángeles. En los tres años desde que Alarcón asumió el cargo, Calibash ha reducido gradualmente el número de artistas, decantándose por una alineación más estelar. “Pensé que la audiencia estaría bien, porque a mí me parecía bien que hubiera menos artistas pero más conjuntos de calidad. Y me alegra informar que tenía razón”, dice.

Cosechar el éxito era especialmente importante para Alarcón, dado que es nieta del fundador de SBS, Pablo Raúl Alarcón, y una de las hijas del presidente de SBS, Raúl Alarcón.

En este episodio del podcast de Billboard “Latin Hitmaker”, Alarcón, en su primera entrevista en profundidad desde que asumió el cargo, habló sobre la importancia del legado, el nuevo mercado latino de Estados Unidos y el equilibrio entre el trabajo y la maternidad. Estos son algunos puntos destacados de la conversación.

Sobre traer una perspectiva bilingüe y bicultural a una empresa de medios en español: “Me da una perspectiva única sobre los negocios y cómo se hacen los negocios. Hay muchas relaciones profundas [en el campo latino] y hay una cierta manera de pensar cómo se tienen que hacer las cosas, porque así se hizo siempre. Y creo que haber nacido en Los Ángeles, y luego [vivido] en Nueva York y crecido en Miami […] y tener esa visión más bicultural de los negocios y cómo se hacen las cosas ciertamente me ha ayudado a lograr mucho y no perderme en el todo el alboroto, que a veces sucede”.

Sobre su estilo de negociación: “Definitivamente soy más un mazo de terciopelo. […] Las mujeres están progresando, pero esta es una industria muy dominada por hombres. Hay un momento y un lugar para ser duro, pero siempre me gusta entrar, escuchar a alguien, hacer que se sienta escuchado y respetado. Pero ciertamente hay un martillo que tiene que caer de vez en cuando”.

Sobre los consejos laborales de su padre: Raúl Alarcón siempre le inculcó a su hija la importancia de ser respetuoso con los demás. “Él decía: ‘No hay nada peor que tener un enemigo que trabaja para ti. La solución llegará a ti, pero no la obtendrás regañando a alguien o haciéndolo sentir mal consigo mismo’”.

Sobre equilibrar trabajo y maternidad (Alarcón tiene dos hijos, de 6 y 4 años): “Este [es un] consejo que me dio mi tía. Ella trabajaba y tenía dos hijos, y me dijo: ‘Puedes tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo’”.

Sobre su consejo para los nuevos en el negocio: “El obstáculo es el camino. Hay un camino para atravesar cualquier cosa. Hay una solución para cada problema. Puede que no sea exactamente lo que quieres, y ahí es donde entran a jugar un papel la humildad y la flexibilidad. Tú sabes, tienes que ser ágil y estar dispuesto a adaptarte, porque si no te adaptas, mueres. Tienes que pivotar”.

Escucha el episodio completo de Latin Hitmaker aquí: