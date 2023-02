Zion y Lennox experimentan con salsa en nuevo vídeo “Desnúdate”

Zion y Lennox lanzaron su primer sencillo del año titulado “Desnúdate”, que se estrenó exclusivamente en Billboard el jueves (16 de febrero).

Alejándose de su esencia reggaetonera de la vieja escuela y su contagioso sonido de perreo, el dúo puertorriqueño experimenta por primera vez con la salsa, a cargo de los coproductores Sergio George y Motiff.

El dúo canta del amor y la traición, pero reconoció que interpretar esta canción de salsa con infusión urbana fue todo un desafío.

“[‘Desnúdate’] es para nosotros, sin duda alguna, uno de nuestros mayores retos dentro de nuestra carrera, que pude interpretar con amor y compasión”, dice Zion a Billboard sobre el género tropical que crecieron escuchando y respetando. “Para nosotros es más que un honor hacer esta canción en homenaje a todos los salseros de Puerto Rico, del mundo entero, con mucho amor y cariño, y con mucho respeto más que todo”.

Con el ritmo contundente de congas y trompetas, “Desnúdate” trata de una chica que engaña a un hombre y no quiere nada serio. “Ay no, ay no, en tu piel me enredaste / conmigo jugaste […] Desnúdate, no me digas que me quieres, que me amas tú / Yo sabía que tú eras como todas las que dicen que me quieren, pero yo sí te quiero”, se lamenta el par.

“[Estoy] súper entusiasmado de todo lo que viene para el género tropical, especialmente la salsa con estos nuevos sonidos con los que estoy experimentando”, expresó Motiff. “¡‘Desnúdate’ es, sin duda, parte del condimento a toda la salsa que viene este 2023!”

Mira el vídeo musical oficial de “Desnúdate” a continuación.