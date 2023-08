Zabdiel de Jesús de CNCO lanza su carrera en solitario: ‘Estoy nervioso pero emocionado’

Zabdiel de Jesús es una fuerza a tener en cuenta: canta, baila, toca la guitarra, compone y produce. Luego de formar parte de la boy band latina CNCO durante los últimos ocho años, el artista puertorriqueño lanza oficialmente su carrera como solista.

“Son muchas emociones encontradas porque obviamente llevo muchos años en la comodidad de estar en un grupo”, dice a Billboard. “Ahora, es una realidad totalmente diferente. Por un lado estoy nervioso y ansioso, pero por otro lado estoy muy feliz y emocionado. Va a ser algo bien cool y la verdad estoy ready para seguir adelante”.

De Jesús, cuyo nombre artístico será únicamente Zabdiel, inicia su nueva era con un sencillo debut llamado “Aventura” a través de WK Records. En la canción — una nueva interpretación pop azucarada del éxito de bachata de Toby Love de 2006 “Tengo un amor” — Zabdiel está acompañado por la estrella del pop española Ana Mena.

“Esta canción me encantaba desde que soy bien niño. En Puerto Rico, sonaba todo el tiempo y por eso la vengo cantando desde hace rato”, explica De Jesús. “Fue bien random porque conocí a uno de los muchachos que trabajó en el tema original y me dijo que hiciéramos la vuelta. También queríamos montar una voz femenina y se nos ocurrió Ana Mena, que ya yo había trabajado con ella cuando estaba en CNCO, y le encantó y se montó de una. El tono de su voz rompió la canción”.

Como parte de CNCO, Zabdiel ha colocado muchos títulos en las listas de Billboard, incluidos No. 1 en Top Latin Albums, Latin Airplay, Latin Pop Albums y Latin Pop Airplay. Ahora vuelve a comenzar desde cero.

Sus objetivos a corto plazo incluyen lanzar más música, conectarse con otros artistas, realizar conciertos en solitario y establecer contactos con más productores para mejorar su arte detrás de escena. Está entusiasmado por iniciar su carrera solista con el apoyo de un poderoso equipo de trabajo.

“Hay muchas cosas que aprendí en CNCO — esa fue nuestra escuela y como entramos a la industria”, señala. “Realmente podría darte una lista bien larga, pero una que se me viene a la mente es que uno no puede hacer todo solo. Hay que saber trabajar en equipo. Eso es bien importante, saber escuchar al otro, saber negociar. Eso me lo llevo conmigo y es algo que agradezco haber aprendido en el proceso”.

