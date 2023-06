Cómo Young Miko pasó de SoundCloud a ser una artista en ascenso en el Billboard Hot 100

Cuando Billboard Español habló con Young Miko el martes (27 de junio) a través de Zoom, la rapera puertorriqueña acababa de lograr su primera entrada en el Hot 100 (con fecha del 1 de julio), en el No. 99, por su éxito “Classy 101” con Feid — un reggaetón suave que brilla por su seguridad, su flow despreocupado y su voz de tonos dulces, junto con el swag poético del astro colombiano.

“Definitivamente fue un shocker“, dice tranquila pero emocionada de ver su nombre en la histórica lista de Billboard. “Usualmente uno ve Beyonce, Taylor Swift, The Weeknd en el Hot 100. Ver mi nombre ahí también es muy surreal y un recordatorio de que esto realmente está pasando y que la gente está consumiéndolo”.

Con la canción mencionada, Young Miko también aterrizó en Hot Latin Songs, actualmente en el No. 15 de la lista (con fecha de 1 de julio), y consiguió su primera y única entrada en el chart Billboard Global 200 en el No. 17 (con fecha de 20 de mayo).

También acababa de lanzar una arriesgada colaboración con la artista española Bad Gyal y la cantante dominicana de dembow Tokischa, “Chulo pt.2”.

“Ayer lo celebramos y creo que lo voy a seguir celebrando esta semana”, dice Young Miko sobre el reciente lanzamiento. “Cuando digo celebrar, no me refiero a salir y beber ni nada por el estilo, porque por lo menos esta semana que estamos en preparaciones para un anuncio de teatro, hemos estado encerrados y ensayos y eso”.

Para algunos, la rapera emergente apareció en el mainstream de la nada — el año pasado compartió escenario con Bad Bunny en su Puerto Rico natal — pero tuvo que luchar contra viento y marea para hacer realidad lo que describió como un “amor platónico” y un “sueño frustrado”.

Sin embargo, su rápido ascenso no debería sorprendernos, dada su astuta forma de navegar por las redes sociales, lanzar canciones virales en SoundCloud y ser una artista con una perspectiva inquebrantable. Para empezar, el enfoque relajado y libidinoso de Young Miko para el trap y el reggaetón es singular, manejando su sexualidad queer con una paradójica estética kitsch, como se evidencia en su álbum debut de 2022 Trap Kitty (Wave Music Group).

En Zoom, desde su Puerto Rico natal, habla con despreocupación y franqueza sobre su trayectoria. Menciona sus inclinaciones artísticas desde muy joven, asistiendo a su primera clase de arte a los 8 o 9 años, y viendo religiosamente Dragon Ball Z, YuGiOh! y Pokemon en Cartoon Network. La estrella también habla de su ecléctica educación musical, que ha contribuido a su creatividad.

Nacida en el pequeño pueblo de Añasco, al norte de Mayagüez, recuerda a su padre escuchando AC/DC, The Police y Bob Marley en casa, mientras que su madre era más fan del rock en español: Enanitos Verdes, Juanes, Shakira y La Oreja de Van Gogh. A su hermano mayor le gustaban Tupac y Biggie, y la joven María Victoria Ramírez de Arellano (su nombre real) idolatraba “sobre todo a las mujeres”, citando a Missy Elliot como una de sus “mayores inspiraciones”, así como a Miley Cyrus, Fergie y Lauryn Hill.

Animada por su familia a impulsar su incipiente talento, estudió artes visuales en una universidad de Puerto Rico, donde acabó conociendo a grafiteros y tatuadores. “Terminé con una máquina en mi mano, empecé a practicar con personas que se prestaban”, recuerda. Le gustaban mucho los tatuajes de estilo japonés y la mitología griega. “No tenía carro ni cómo pagarle a alguien por la gasolina para que me llevara a San Juan, donde estaban todos los estudios de música, donde todo el movimiento was going on”, dice. “La meta siempre fue comenzar a tatuar para poder costear mis sueños de la música y eventualmente soltar la máquina”.

Crecer siendo queer seguía siendo tabú: “O estabas ‘confundido/a’ o te acosaban”, recuerda. Afortunadamente, salir de su pueblo natal la llevó a conocer a mucha gente afín y abierta. “Ya para principios de la música… I was like f–k it, la gente ya sabe que soy gay, es como, ¿por qué iba a cantarle a los hombres? Respetuosamente”, se ríe. “Si no me gustan los hombres, no voy a dedicar una canción a uno”. Una refrescante contrapartida a las letras machistas del trap y el reggaetón, su desenfreno lírico con una delicada entrega vocal la han destacado de la dominante perspectiva masculina del género.

Con tiempo de estudio, comenzó a subir pistas a SoundCloud en 2018 como Young Miko (que significa “hija de Cristo” en japonés). La primera canción que lanzó fue “Quiero”, que obtuvo decenas de miles de streams. “Nadie sabía quién yo era”, dice. “SoundCloud jugó un rol importante en empezar a probar estas aguas que nunca había explorado”.

Una de sus primeras actuaciones en directo fue en un pequeño bar de Mayagüez llamado Off the Wall. “Anunciaron [que iba a estar en] la barra, se llenó y la gente cantó la canción”, recuerda. “Para muchas personas es como que yo salí de la nada, y que cogí un boom bien drástico, pero en verdad, llevamos mucho tiempo haciendo esto. Fanáticos que han estado de SoundCloud can vouch for me (pueden avalar por mí)”.

“En Puerto Rico, SoundCloud fue una era, alrededor de 2016 a 2019”, continúa. “[Muchos] artistas que estuvieron muy presentes en SoundCloud hoy día son artistas establecidos. Por ejemplo, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Lyanno, Joyce Santana, Brray, y Alvarito Díaz. Cuando tú empezabas a hacer música, bajo la categoría de a SoundCloud Rappers, en realidad no mucha gente te cogía en serio, pero ellos cogían medio million a millones de streams en SoundCloud en Puerto Rico, y siendo una isla chiquita, es un montón de streams. Tú vas a un concierto de Rauw, canta canciones de SoundCloud con Lyanno en el ‘Choliseo’ o el Hiram Bithorn, la gente completo se las sabe”.

La canción que dio impulso a Young Miko fue “105 Freestyle”, un astuto número de trap que le dio mayor visibilidad. La artista llamó la atención de Bad Bunny, que el año pasado la invitó a compartir escenario con él como parte de un evento ampliamente retransmitido en uno de los recintos más importantes del pop latino: el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. “Poder haber compartido tarima con él, definitivamente was crazy, y para el colmo en el Coliseo, que es un lugar tan histórico, ¡tantos artistas que han pisado esa tarima!”, exclama. “No solo es el artista más grande del mundo, hace tanto por mi pueblo, por las mujeres y por nuestro archipiélago chiquitito”.

A través de sus audaces rimas y su autoexpresión, Young Miko también está prestando su voz para impulsar a la comunidad LGBTQ+ y a las mujeres más allá de su pequeña isla con una enorme influencia en la música. Actualmente está de gira con su Trap Kitty World Tour, que durará hasta octubre.

Nombre: María Victoria Ramírez de Arellano Cardona.

Edad: 25 años.

¿Qué canción de Young Miko recomiendas y por qué?: “‘Riri’ o ‘Lisa’. Creo que realmente encarnan mi energía y mi flow“.

Mayor logro: “Ser quien soy. Creo que eso es mucho más difícil de lo que la gente cree”.

Lo próximo: Mucha música, muchas colaboraciones. Ahora mismo estamos de tour, voy a estar por Latinoamérica. Nos vamos una semana para España, y luego Argentina. Mucho contenido, estén pendientes, que this is only the beginning (este es solo el comienzo).