Yng Lvcas explica por qué el remix de “La bebe” tenía que ser ‘totalmente mexicano’

Cuando Yng Lvcas creó la versión original de “La bebe” en 2021, estaba pensada como “relleno” de reggaetón para un álbum de corridos. Aunque el tema, que ahora goza de gran popularidad, no llegó a incluirse en su debut Wup? Mixtape1 lanzado en septiembre de ese mismo año, sirvió de introducción a su continuación, el más reggaetonero LPM (o La Perreo Mixtape), tres meses más tarde.

Sin embargo, no fue hasta la llegada de su remezcla en marzo con el astro mexicano Peso Pluma que el tema se convirtió en un éxito masivo. “Esa opción no estábamos contemplándola jamás, eso sí puedo ser honesto”, Yng Lvcas, de 23 años, cuenta a Billboard sobre la idea de traer a Peso Pluma. El artista originario de Guadalajara, México, originalmente consideró invitar a Milo Mae y Ñengo Flow, así como al astro puertorriqueño del reggaetón Lenny Tavárez por sugerencia de su disquera Warner Music México.

Pero Yng Lvcas y Peso Pluma coincidieron casualmente en Querétaro, México, y el segundo se sintió especialmente atraído por “La bebe”, a pesar de que el primero preparaba otros tres cortes para su sesión de estudio. Anclado en melodías vocales relajadas y un ritmo insaciable y ondulante, el resultado es una muestra de la frescura y el desparpajo de ambos artistas mexicanos.

La canción resonó rápidamente entre las masas, debutando en el No. 77 del Billboard Hot 100 una semana después de su lanzamiento, y alcanzando el No. 12 en la lista de esta semana (29 de abril). También se mantiene en el No. 2 de Hot Latin Songs.

Yng Lvcas cuenta a Billboard cómo surgió el remix, habla del reggaetón mexicano y explica por qué esta canción tenía que ser completamente hecha en México.

Háblame de tu historia personal.

Soy de Guadalajara, Jalisco. Tapatío 100%, orgulloso de mi tierra. Hoy en día radico aquí en Querétaro. Me empezaron a meter a cosas de canto, cosas de actuación, cosas de baile. Yo ya bailé y actué, ya canté en público desde que estaba chiquito. Entonces, el ponerme hoy en un escenario creo que por eso a veces no me dan nervios. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Solo en las películas te lanzan jitomates, güey.

Lo que influye en mi carrera simplemente fue vivir yo feliz. Vivir feliz haciendo lo que quería y ese fue mi meta. Y siempre se los dije a todos, a mi familia, “¿Qué vas a ser de grande?” “No sé, pero feliz”. Hasta que dije, “No, pues ya sé que quiero ser”. Y esto fue lo que quise hacer desde [hace mucho].

¿Qué es lo que más te gusta de Guadalajara?

Las niñas. Literal, la comida, todo. Es que todo, todo, la gente, nuestra calidez, nuestra amabilidad, mi familia, la cultura que tenemos allá. Por ejemplo, hablando de la música y eso, pues así que te diga qué tan estudiado tengo a Guadalajara en música, no. Digo, solo sé que está Alejandro Fernández, que nos representa Vicente, pues.

De rap hay varios, está C Kan. Es que en México es eso, en México es hip hop, ¿sabes lo que destaca? Tú le llegabas. Yo veía entrevistas que hasta me daban coraje porque le preguntaban a artistas colombianos, “Oye, ¿algún reggaetón no mexicano que te guste?” C Kan, Alemán. “A ver, no güey”.

Son reggaetonistas. Y es lo que me daba enojo, que nunca mencionaron a un reggaetonero mexicano en la vida, ¿escucharon? O sea, solo mencionan a Gera MX, Santa Fe Klan, Alemán. Y si repetimos, ellos no son reggaetoneros, son nuestros exponentes y nos representan en el hip hop, pero nadie hablaba de un reggaetonero.

Felicidades por entrar al Hot 100. ¿Cuál fue tu reacción al ver el remix de “La bebe” en el chart?

Pues increíble. Estaba muy feliz yo, ¿sabes? Muy emocionado. Sigo sin creerme. Todo lo que está pasando, it’s incredible to be honest.

Me alegra también ver a la música mexicana dominando.

Sí, es eso. Tampoco me voy a poner y tirarme al suelo de que nunca he creído en los mexicanos. Sabemos que los mexicanos podemos, pero luego nos dormimos. El chiste es que estamos más despiertos que nunca, entonces yo creo que tenemos que aprovechar porque sí, creo que va a la nuestra, es nuestro turno.

La versión original de “La bebe” se publicó en el 2021. ¿Cómo salió el remix y por qué era Peso Pluma el adecuado?

Lo de Peso Pluma salió. Esa opción no estábamos contemplándola jamás, eso sí puedo ser honesto. ¿Cuál era la idea del remix? Cuando salió la original, con dos artistas en especial me confundían mucho que me decían “yo pensé que era él el que la cantaba”. Uno de ellos era Milo Mae y el otro era Ñengo Flow.

Esa era mi idea. Pero así de rápido pasan las cosas que un día me marcaron y me dijeron, “Oye, Peso Pluma está en México, quiere grabar, y quiere empezar a hacer reggaetón”. Llegamos al estudio, esa no era la idea del remix. La idea era conocerlo y hacer reggaetón con él. Yo le invité hasta otras tres canciones, otras tres propuestas a ver cuál escogía. Ya que llegamos, me dijo, “La neta es que a mí me interesa hacer el remix de ‘La bebe’ porque me gusta mucho esa canción. ¿Jalas?” Y en mi cabeza solo lo único que pensé fue: México.

Pero se supone que iban a meter a Lenny Tavárez. No querían meter a Lenny Tavárez. Nos gusta su música, muy talentoso. Pero eso tiene que ser un remix totalmente mexicano. Nadie tiene algo mexicano colocado en un top. Entonces, esa fue la idea, y simplemente fue por eso con Peso. Aparte que súper fina persona, me cae a toda madre yo con él al 100.

Se puede escuchar la química. ¿Qué inspiró la canción?

Es muy chistoso porque es la única canción en la vida que no recuerdo cómo la compuse. Para mí fue un relleno a un disco de corrido. Yo tenía un disco de corridos, y ya después iba a cambiar de juego. Pero “La bebe” fue la que más le gustó a la gente. Entonces dije, “Ah, OK, ¿quieren reggaetón? Ahí les va su reggaetón, México”. ¿Pero en quién me haya inspirado eso? Una bebé tuvo que haberme inspirado, pero para mí fuera. Hoy en día esa canción la amo, es como mi bebé. Literal.

¿Tienes una historia divertida sobre la creación del remix con Peso Pluma?

Pues la diversión, como nos la pasamos ese día. Lo más chistoso del Pesito al principio se iba a poner payaso, se iba a poner sus moños. Porque le dije, “Que pa’, llegó Hennessy. ¿Quieres una Cuba [Libre]?” “No, pae, yo no pisteo”.

Dije, “este payaso”. Me dijo, “No, ¿Sabes qué pa’, si vamos a grabar ‘La bebe’ necesito pistear”. Y eso fue lo más divertido, porque de ahí se le prendió el cohete al Hassan y la pasó muy a gusto. Cantamos, estuvimos cotorreando, estuvimos escuchando 20.000 veces “La bebe”, todos al cien.

¿Por qué crees que la gente está conectando con la canción?

Si mi flaquito, si mi Hassan respira, se aplaude. Si brinca, se aplaude. Y entonces creo que quedó en un estilo y eso de la canción otra vibra totalmente, como más de sentir más mexicana. No sé, su voz y su parte a mí me encanta y quedó perfecto. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Uno, que ahorita Peso está colocado bien. Dos, que la canción es buena. Y tres, que los dos somos mexicanos, pues creo que la unión está haciendo la diferencia ante cualquier otra diversidad.

¿Qué opina sobre el auge de la música en español en Estados Unidos?

Perfecto que se nos abran las puertas. Porque así como Peso lo está demostrando de colocarse en varios sitios en Estados Unidos, ahí se puede cualquiera.

¿Quién es tu dream collab?

Ya la tengo hablando en WhatsApp, bendito Dios. Ya saldrá. Los únicos que podrían ser dream collabs son Chencho Corleone Anuel AA y Arcángel.

¿Y qué más sigue para Yng Lvcas?

Puro trabajo. Aquí no se va a descansar hasta que sea el momento necesario descansar. Trabajar con todos los que se puedan, yo voy a hacerlo.

Una versión de esta historia apareció originalmente en la edición impresa del 22 de abril de 2023 de Billboard.