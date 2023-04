Yng Lvcas destaca el auge del reggaetón mexicano con su gran éxito ‘La bebe’

Yng Lvcas supo que quería ser artista desde la primera vez que actuó en un musical en la escuela. De hecho, su ánimo creativo lo llevó de la actuación al baile, a ser DJ, vloguero, y a fin de cuentas, a la composición y el canto.

Comenzó a explorar la industria musical, sobre todo el reggaetón y el trap latino, en 2015. Se inspiró en artistas como Arcángel, Bad Bunny, Anuel AA y Snoop Dogg, y de los 14 a los 21 años, dice a Billboard, “aproveché para pulir mi sonido, ver qué me gusta o no, preparar canciones, ahorrar dinero para comprar mi equipo”.

“Así era mi plan: sacar canciones, darme a conocer; cuando tengas un publico, sacas el hit”, agrega. Pero el destino tenía otros planes.

En 2021, el artista oriundo de Guanatos lanzó el EP de ocho temas Wup? Mixtape1 que era todo de corridos e incluía un adelanto de una canción de reggaetón titulada “La bebe”. Pronto se dio cuenta de que los fans estaban intrigados por el ritmo contagioso y los ganchos picantes de esa canción, y decidió lanzar LPM, totalmente de reggaetón, ese mismo año.

“Me encantan mucho los corridos”, explica. “[Pero hacer] corridos en México es como querer poner el mejor puesto de tacos cuando hay 20.000 puestos de tacos. Entonces, ¿cuál fue la clave? Corridos todos hacen [en México]; entonces intenté darle al reggaetón en México. Lo que mi corazón manda y diga en ese momento, yo lo hago. Mi corazón dijo: ‘A la gente le está gustando ‘La bebe’, güey, tienes buen reggaetón y lo sabes. Entonces suéltala’”.

“La bebe”, una canción sobre una chica linda a la que le gusta bailar reggaetón, se viral rápidamente en TikTok y las redes sociales entre 2021-2022. Un remix con otro entonces debutante mexicano, Peso Pluma, se lanzó oficialmente en marzo de 2023.

En las listas de Billboard, el remix ya alcanzó el No. 2 de Hot Latin Songs (con fecha del 15 de abril de 2023) y el No. 12 en el Hot 100 (con fecha del 29 de abril de 2023), además de estar en los Top 10 de las listas Global 200 y Global Excl. U.S.

Pero a pesar de su rápido éxito, el artista de 23 años reconoce que al principio muy pocas personas creían en él. “Hoy tengo equipo, pero tampoco me gusta mentir. Yo empecé solo y nadie creía, nadie apoyaba”, recuerda. “Yo buscaba hacer buenos videos y no tenía presupuesto. Yo tenía 12.000 pesos para invertir en videos y nadie me dio la mano. Como nadie quería sumarse a mi proyecto, yo me metí a YouTube a investigar cómo editar. En ningún video salgo yo, porque yo estaba detrás de la cámara. Un amigo me explicaba lo del autotune; al final de cuentas, mi mamá me compró el equipo”.

Gracias a “La bebe” ahora puede hacer de la nueva ola del reggaetón mexicano el centro de atención. “‘La bebe’ me está dando el fruto y todo, pero lo ‘chido’ (lo mejor) es que a la gente le está gustando la música y el proyecto”, dice. “La gente pensaba que yo era ecuatoriano, chileno o colombiano. ¿Por qué la gente no pensaba que era mexicano? Yo que soy bien patriota, me hace sentir que en México hace falta demasiado para ser escuchado. Yo encantado porque hay mucho talento detrás de mí y mucho más arriba que yo también, y esperemos que ya poco a poco volteen a ver [el reggaetón] en México”.

A continuación, conoce más sobre nuestro Artista Latino En Ascenso de este mes:

Nombre: Daniel Oswaldo Donlucas Martínez

Edad: 23 años

Canción recomendada: “La bebe (Remix)”

Mayor logro: “Lo que he logrado en poco tiempo es el posicionamiento. Gracias a la canción [‘La bebe’] estoy conociendo a personas que admiro y respeto, y en algún punto los vi muy lejos de llegar a conocerlos. Te cuento que mi plan estaba diseñado en hacer dos años de trap, uno de más o menos corridos; pero imagínate, todo pasó como un ¡bum! Entonces me siento agradecido con mi familia, que me ha apoyado, y la gente que me rodea y aporta algo en mi vida”.

Lo que viene: “Reggaetón y ful colabos. Ahorita estoy trabajando en corridos, en trap, en drill, pero me quiero enfocar en el reggaetón y colaboraciones que no quiero contar, porque después se salen los planes. Pero les puedo asegurar que son colaboraciones fuertes con artistas que yo escucho”.

