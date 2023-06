Yeison Jimenez retribuye a su ciudad natal, y otros momentos inspiradores

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana.

Explorar See latest videos, charts and news Cazzu Christian Nodal Feid See latest videos, charts and news

¡J Balvin está de vuelta!

Después de un receso de casi 10 meses en las redes sociales, J Balvin está de vuelta. El cantante colombiano reapareció en Instagram compartiendo un breve video en el que aparece tomando su café mañanero y deseando a sus seguidores un muy buen día. Esa misma semana, lanzó su sencillo de regreso “En alta”, para el que reclutó a los debutantes Quevedo, Omart Courtz y YOVNGCHIMI. La fusión de trap electrónico es producida por Hear This Music (Mambo Kingz y DJ Luian). “Realmente en este momento he estado enfocado en mi familia”, Balvin dijo a Billboard a principios de año. “Me fui de las redes; estoy conectado a mi realidad, a mi familia, y eso me ha enseñado mucho, a vivir más el presente. Obviamente, extraño mis fans y sus comentarios, pero por el momento debido vamos a regresar”.

Yeison Jimenez retribuye

El artista de música popular Yeison Jimenez tiene el corazón lleno esta semana tras dar un concierto gratuito en su ciudad natal de Manzanares, en Caldas, Colombia. Como parte de las Fiestas de la Cordialidad, una celebración de cinco días de la ciudad, el cantante colombiano contribuyó con el 50% del costo total y la organización del evento. “Fue una locura todo”, expresó Jimenez en un comunicado de prensa. “Más de 40.000 personas en unas fiestas que jamás pasaron de 15.000. El niño de Manzanares conquistó el mundo”. Frente a la iglesia del pueblo donde fue bautizado, Jimenez interpretó algunos de sus aclamados éxitos, entre ellos “Aventurero” y su más reciente “Hasta la madre” con Pasabordo.

Ivy Queen se rinde homenaje

Anticipándose al 20° aniversario de su álbum Diva, Ivy Queen se rinde homenaje a sí misma en redes sociales. Esta semana, la rapera y estrella del reggaetón puertorriqueña revisitó la portada de su tercer álbum de estudio e hizo una sesión de fotos con un atuendo blanco similar y trenzas rastas vibrantes. “Lo hice una vez y lo vuelvo a hacer otra”, subtituló la publicación de Instagram. El álbum de 17 canciones, del que se desprende su clásico “Tuya soy”, fue lanzado el 3 de agosto de 2003, y su edición platino deluxe ingresó a la lista Top Latin Albums de Billboard en 2004.

Feid conquista Puerto Rico

Tras poner punto final a su gira Ferxxo Nitro Jam Underground Tour el 16 de julio en Miami, Feid conquistó Puerto Rico. El astro colombiano, conocido por los virales éxitos “Normal”, “Chorrito pa’ las ánimas“ y “Classy 101”, agotó las entradas para dos conciertos consecutivos (22 y 23 de junio) en el codiciado Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. El primer show en el “xxoli”, como lo bautizó el propio Feid, contó con los invitados sorpresa Yandel y Young Miko. “Gracias Puerto Rico. Demasiado increíbleeee surreal todo. Apenas cayendo en cuenta la chimba de noche que pasamos!!!”, expresó en sus historias de Instagram.

Aniversario de Nodal y Cazzu

Esta semana, los tortolitos y futuros padres Christian Nodal y Cazzu celebraron su primer aniversario. “Hoy se cumple un año desde que acordaste hacer una vida juntos”, expresó Nodal en una historia de Instagram ya desaparecida con una foto en blanco y negro de los dos. “Ha sido el año más precioso de mi vida. Gracias Julieta (el nombre real de Cazzu), te amo mami”. En sus propias historias, también ya desaparecidas, la cantautora argentina escribió: “Por muchos años más a tu lado, Nodal”.