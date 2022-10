Yandel supo cumplir y mantener su misión en la industria musical: Entrevista

Con una gira de despedida con Wisin, un último álbum como dúo, el sencillo “Doxxis” con Arcángel y un próximo disco en solitario, Yandel se mantiene sin duda imparable.

“Este es un año espectacular en el que estamos disfrutando de nuestro arte, de lo que nos gusta hacer y estamos visitando muchos lugares en los que todavía sentimos el apoyo de la gente porque siguen yendo miles de personas a nuestros conciertos”, dijo el astro puertorriqueño a Billboard Argentina en una entrevista reciente desde Puerto Rico.

Desde que comenzó su carrera profesional en 1998, luego de pasar parte de su adolescencia como barbero, Yandel se perfiló como un artista multifacético, buscando siempre trabajar por un sueño y destacarse tanto como compositor, productor y músico en general, sin dejar de lado nunca el género urbano con el que con el tiempo se convertiría en leyenda.

Actualmente recorre el mundo junto a Wisin — su amigo y compañero del dúo que los catapultó al estrellato, Wisin y Yandel — en La Última Mision World Tour. La gira, que comenzó en Colombia en mayo, pasó en junio por Argentina y aterrizó en múltiples países de Latinoamérica, se encuentra actualmente en su tramo estadounidense, con más de 25 fechas en ciudades que incluyen Miami, Nueva York, Boston, San Diego, Las Vegas y Los Ángeles. Culminará a lo grande en San Juan, en el Coliseo José Miguel Agrelot, con 14 presentaciones en el mes de diciembre.

El álbum que da título a la gira, La Última Misión de Wisin y Yandel, fue lanzado el 30 de septiembre bajo Sony Music Entertainment Latin e incluye 21 canciones, algunas de ellas colaboraciones con figuras destacadas del género urbano y el ámbito internacional, como Rosalía (“Besos moja2”), Rauw Alejandro (“Vapor”), Ozuna (“Culpables los dos”), J Balvin (“La realidad”), Prince Royce (“Un ladrón”) y Jay Wheeler (“Te fuiste”), entre otros. También incorpora cinco exitosos sencillos lanzados previamente — “No se olvida”, “Chica Bombastic”, “Recordar”, “Llueve” y “Ganas de ti” — así como una intro.

Como solista, Yandel debutó en 2003 con el álbum de estudio Quién Contra Mí, al que siguió De Líder a Leyenda una década más tarde, pues estaba dedicado de lleno a su proyecto con Wisin. Desde entonces, también lanzó discos como Dangerous (2015), #Update (2017), The One (2019) y Quién Contra Mí 2 (2020). Todos se han posicionado en la lista Top Latin Albums de Billboard, incluyendo en el No. 1 con De Líder a Leyenda y Dangerous, que pasaron en el chart 27 y 48 semanas en total, respectivamente.

En su conversación con Billboard Argentina, Yandel rememoró sus inicios en la música, celebró sus más recientes triunfos y habló de lo que está por venir. A continuación extractos de la entrevista.

Viajemos al pasado: Empezaste siendo barbero, ¿te acordás qué soñabas en esa época?

Mi padre me enseñó a trabajar desde muy pequeño, trabajé con él, en supermercados empacando compras, lavaba patios y luego empecé a cortar el pelo y me di cuenta de que era todo un arte, así que empecé a cortar en todo el barrio cobrando tres dólares el recorte. Me gustaba cantar mientras cortaba, ahí empecé a escuchar música como Los Playeros, quienes fueron pioneros y nos enseñaron mucho. Ahí comenzó todo.

Tu carrera despegó muy rápido, enseguida llegaste a los charts de Billboard. ¿Cómo te llevás con eso?

Billboard para nosotros es una familia, son muchos años trabajando juntos y el respeto se nota. Yo me siento muy contento de estar en esta revista y que me den la oportunidad de poder hablar de nuestros planes y nuestra historia. Me encanta Billboard.

¿Qué te hace sentir la palabra “leyenda”?

Pienso que nosotros estamos trabajando para ser leyendas. Todavía nos falta mucho camino, pero el apodo nos lo han puesto por lo que hemos demostrado a lo largo del tiempo. Todavía no me siento una, quiero seguir trabajando.

¿Cómo fue para vos la transición del cassette al disco y del disco al mundo digital?

Nosotros venimos de la piratería. Recuerdo que iba a distintos países y en todos me encontraba con carritos llenos de CDs, entre ellos los nuestros, todo pirateado. Pienso que eso nos ayudó en parte a promocionar nuestros proyectos. En la época del cassette, debíamos grabar diez minutos seguidos y si te equivocabas debías volver a empezar, era todo en vivo con platos. Luego iba a comprar unos 20 cassettes, los grababa en casa de mi abuela y los vendía en el barrio a 10 dólares.

Los padres no suelen estar muy de acuerdo en que sus hijos sean músicos, no lo toman como un trabajo. ¿En tu caso cómo fue?

Cuando mi padre escuchó mi primer tema rompió el cassette, no le gustó lo que cantaba porque para esos momentos era algo bien de cultura de barrio, de lo que veíamos a nuestro alrededor. Después de un tiempo, él entendió y me apoyó.

Tenés una gran trayectoria no solo como músico sino también como productor. ¿Tenías esa visión al momento de encarar tu carrera?

Así es, nosotros nunca pensamos que íbamos a llegar donde llegamos, pero sí teníamos esa ilusión y fe en el movimiento que estaba creciendo, sabíamos que a la juventud le estaba gustando la música. Nosotros íbamos a las fiestas y veíamos cómo la gente disfrutaba de la música. Entonces entendimos que esa música se le podía pegar a cualquier persona. Nosotros luchamos por nuestros sueños y gracias a Dios logramos muchas cosas, hemos tenido una trayectoria muy bonita. Con Wisin hemos estado juntos 14 años, después nos separamos y estuvimos unos seis años haciendo cosas individuales, ahí logramos tener nuestras propias compañías y ahora al juntarnos de nuevo es brutal, lo disfrutamos mucho y vemos que la gente está vibrando igual.

Ahora estás produciendo a Dereck, tu propio hijo. ¿Cómo lo acompañás?

Lo dejo ser. Es una persona que toma sus propias decisiones, lo apoyo en lo que él quiera, es un buen niño, nunca me ha faltado el respeto y siempre ha sido muy obediente y trabajador. Aplaudo eso y lo estoy apoyando en la música porque sé que tiene talento y está preparado. Siento que va a ser grande en la música.

Hace poco lanzaste “Nunca y pico” con Maluma y Eladio. ¿Cantás con quien querés?

Pienso que nos hemos ganado un respeto y un reconocimiento de que somos trabajadores y soñadores y que cuando queremos colaborar con alguien del género la respuesta siempre es positiva. Eso es algo que nos llena de felicidad porque trabajamos duro.

¿Qué nos podés contar de su reciente colaboración con Arcángel?

Nosotros llevamos muchos años trabajando y lo respeto mucho porque él también vivió los comienzos, sabe muchísimo de música urbana y es muy talentoso. Hicimos una canción que se llama “Doxxis”, en ella traemos una combinación de la [Orquesta] Sinfónica de Puerto Rico haciendo un perreo; pienso que es un proyecto bien interesante. El video lo van a disfrutar muchísimo, fue grabado con Fernando Lugo y es algo que me tiene bien contento.

En 2021 tuviste 16 certificaciones de platino; se hace difícil memorizar toda tu carrera a estas alturas…

Seguir vigente después de 24 años es increíble, valió la pena el trabajo y el sacrificio porque la gente hasta el día de hoy sigue acompañándonos, sigue yendo a nuestros shows y escuchando nuestra música. Seguimos viendo los frutos del trabajo y es una bendición para nosotros.

¿Cuáles son tus proyectos hoy?

Terminar esta gira en USA y en diciembre vamos a estar en Puerto Rico, despidiendo el año con mi gente, dándoles un espectáculo de calidad y grandeza donde van a disfrutar una experiencia gigante. Eso me tiene muy contento porque es mi isla y voy a estar todo diciembre allí… También estaré lanzando mi nuevo álbum para 2023 que se llamará Resistencia. Este nombre define lo que estoy viviendo, porque no importa la fuerza o presión, ya sea del tiempo, los años o transiciones, yo sigo aquí firme, resistiendo sin moverme, sin alterar mi esencia.

¿Cómo es hoy una producción de Yandel?

Una producción en vivo de Yandel siempre tiene la banda. A nosotros nos gusta que haya una banda, porque es muy importante para dar un espectáculo, la música se siente muy bien. Me gusta mucho estar con la banda, hemos crecido y trabajado muchísimo juntos. Una producción musical en mi estudio, de un tema, está llena de mucha pasión y muchos detalles, desde la lírica hasta el sonido, porque soy muy perfeccionista en el oído.

¿Te imaginás en la música hasta el último día de tu vida?

Eso lo he pensado muchísimo, pienso que en algo voy a estar involucrado hasta último momento, seguramente produciendo porque es algo que me apasiona mucho. Todavía tenemos juventud para seguir trabajando.

–Por Florencia Mauro