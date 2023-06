Yahritza y Su Esencia se abre sobre los problemas de inmigración que amenazaron el impulso de su carrera

A principios de 2022, Yahritza y Su Esencia surgió como el grupo de música regional mexicana que todos los sellos querían firmar. En cuestión de meses, el trío de los hermanos Martínez, con sede en el estado de Washington, pasó de ser una banda local que cantaba en fiestas familiares al futuro del regional mexicano, con sus tristes y pegadizas canciones sierreñas impulsadas por la desgarradora voz de Yahritza, el requinto de Mando y el bajoloche de Jairo.

Para marzo de 2022, luego de firmar un contrato con el sello independiente Lumbre Music, Yahritza y Su Esencia lanzó su sencillo debut oficial, “Soy el único”. La canción entró al Billboard Hot 100 en el puesto No. 20 y convirtió a Yahritza en la artista latina más joven en debutar en la lista, a sus 15 años. Posteriormente, el trío logró su primer No. 1 en Regional Mexican Albums con su EP Obsessed, fue nominado al Latin Grammy al mejor artista nuevo y, en noviembre, firmó con Columbia Records en sociedad con Lumbre Music y Sony Music Latin.

Mientras tanto, el hermano mayor de Yahritza, Mando, de 25 años — que había estado viviendo en Estados Unidos como indocumentado — y su equipo trabajaban tras bambalinas para resolver su situación migratoria en este país. Al necesitar una visa O-1, Mando tuvo que irse a la Ciudad de México y seguir los protocolos para demostrar su elegibilidad. Después de pasar la mayor parte de su vida viviendo con sus padres (originarios de Michoacán, México) y cuatro hermanos en la región agrícola del Valle de Yakima en Washington, de pronto se encontró solo en una ciudad desconocida, esperando la aprobación.

“Fue un sacrificio, especialmente cuando soy uno de los componentes principales de la banda”, dice Mando, quien regresó a Estados Unidos en abril poco después de que le aprobaran una visa especial reservada para personas con habilidades y logros extraordinarios en su campo. “Tuvimos que aprender a grabar por separado, algo que nunca habíamos hecho. Siempre hemos estado todos juntos en un estudio”.

“Yo escribía mi música y no sabía con quién compartirla”, dice Yahritza, ahora de 16 años. “Estaba a una llamada de distancia, pero no era lo mismo”. Agrega Jairo, de 18: “No podíamos hacer las cosas que solíamos hacer, que era practicar todos los días. Eso cambió todo para nosotros”.

Los miembros de la banda — dirigidos por su hermana mayor, Adriana Martínez — fueron influenciados por el grupo musical de su padre y sus tíos, al que Mando se unió cuando era niño. Más tarde, Yahritza y Jairo aprendieron a tocar instrumentos y subieron versiones a TikTok, incluida su versión viral de “Está dañada” de Ivan Cornejo. Luego, Yahritza comenzó a escribir sus propias canciones, la primera de ellas la desgarradoramente emotiva “Soy el único”, que finalmente llevó a la formación de Yahritza y Su Esencia.

Ramón Ruiz, CEO de Lumbre Music, firmó al trío poco después de descubrirlo el año pasado en TikTok. Dice que la prioridad principal de su equipo era no permitir que la solicitud de visa de Mando afectara a la banda. “Siempre estábamos trabajando en lo que venía a continuación”, dice. “Fue difícil porque Mando es una gran parte de la producción y Yahritza y Jairo dependen mucho de Mando. Yo trataba de ayudar en lo que pudiera, pero necesitaban a su hermano mayor. Él es su ejemplo; lo admiran mucho”.

De izquierda a derecha: Mando, Yahritza y Jairo Martínez, de Yahritza y Su Esencia David Cabrera

La situación de Mando se mantuvo incierta durante casi siete meses. “Le recordaba [a mis hermanos] que teníamos que tomar las cosas un día a la vez”, dice Adriana. “Siempre hemos creído que el tiempo de Dios es perfecto, por lo que era importante nunca perder la fe y recordar que nada puede romper el vínculo que tenemos como familia, ni siquiera estar separados”.

Ahora, con la visa O-1 asegurada, Mando puede grabar y promocionar música en Estados Unidos, algo con lo que Yahritza y Su Esencia se ha mantenido constante, pues Yahritza y Jairo viajaban a menudo a México para grabar. Solo en los últimos meses, el trío lanzó “Inseparables” (con Cornejo), “Cambiaste”, “Nuestra canción”, “No se puede decir adiós” y “Frágil”, una colaboración norteña teñida de cumbia con Grupo Frontera producida por el creador de éxitos Edgar Barrera.

“Independientemente de la situación, teníamos que lanzar música para nuestros fans”, dice Mando. “Nos veíamos mucho por FaceTime, y así es como hacíamos los arreglos de la canción”. Yahritza escribía en su habitación y luego enviaba música a Mando para recibir sus comentarios. Pero a la hora de grabar las armonías, tenía que llamarlo directamente. “Necesitaba que me mostrara porque todavía no sé cómo hacerlo”, dice ella. “Él me ayudaba cuando estaba en casa”.

“Estar juntos es lo que hace que esto sea tan especial”, dice Julian Swirsky, vicepresidente senior de A&R en Columbia Records. “Siempre se trató ante todo de llevar a Mando de vuelta a casa, pero el grupo estaba prendido. Tuvimos una llamada por Zoom en la víspera de Año Nuevo para hablar sobre música nueva porque querían prepararse para el nuevo año”.

Lo primero que hizo Mando una vez que su visa fue aprobada a fines de abril fue viajar a Washington, donde sorprendió a sus padres en una reunión familiar apareciendo detrás de ellos mientras se tomaban una foto. “Mi mamá gritó cuando me vio y comenzó a tocarme la cara para ver si era real”, dice Mando. “Ahí fue cuando caí en cuenta”.

Con un nuevo álbum en curso y una esperada gira por Estados Unidos programada para la segunda mitad del año, Yahritza y Su Esencia finalmente está listo para alcanzar su máximo potencial — justo cuando la música mexicana continúa creciendo exponencialmente, con el trío ayudando a marcar el inicio de una nueva era para el género de legado. En mayo, “Frágil” entró en el Hot 100. Y en el chart Billboard Global 200, se encuentra entre un puñado de canciones regionales mexicanas que están surgiendo: el género ahora representa casi el 10% de la lista completa.

“Lo que nos pasó tenía que pasar”, dice Jairo, “y nos cambió”. Yahritza agrega: “Antes, peleábamos y discrepábamos por cosas pequeñas. Ni siquiera deberíamos preocuparnos por eso; lo único que debe importarnos es que estamos juntos de nuevo”.

Esta historia se publicó originalmente en inglés en la edición impresa de Billboard del 3 de junio.