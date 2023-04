Nueva Música Latina: De Yahritza y Su Esencia & Grupo Frontera, y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Yahritza y Su Esencia & Grupo Frontera, “Frágil” (Lumbre Music/Columbia Records)

En su primera colaboración, Yahritza y Su Esencia y Grupo Frontera lanzan “Frágil”, una cautivadora canción norteña cargada de preguntas sin respuesta, alma y emoción. “Perdón, es que no sé la razón/ Y metí el corazón donde no debí/ Ah, no vi la señal”, arranca Yahritza, con guitarras lloronas de fondo. “Fui yo el que se ilusionó/ Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida”, responde Payo en los primeros 28 segundos.

Entonces la melodía da paso a una contundente fusión de norteño y cumbia, un sonido que se ha convertido en característico de Frontera, pero que es algo nuevo para el trío de hermanos conocido por su triste estilo sierreño. Cabe destacar la sentida letra, que habla de tener un corazón frágil y no saber cómo manejar una ruptura: “¿Por qué no tengo un corazón así?/ Así como el que te dieron a ti/ ¿Por qué el que me tocó a mi es frágil?/ Por eso lo rompiste fácil”, lamenta la cantautora de 16 años. “Frágil” viene con un video musical sencillo pero especial en el que aparecen los integrantes de ambos grupos. — JESSICA ROIZ

Cazzu & Young Miko, “Brinca” (Rimas Entertainment)

“Brinca” de Cazzu sumerge al espectador en el mundo abstracto del álbum Nena Trampa, su odisea de Latin drill. Llena de peligro y seducción, la femme fatal argentina forma equipo con la rapera puertorriqueña Young Miko, y la incendiaria pareja presume de dar rienda suelta a su bestia interior. Intercambian versos, juegan con los roles de género y exhiben su lado maligno con mucha intriga: “Furtiva, fugitiva, nena mala, posesiva/ Le dediqué la de “Diva” pa’ que sola se la viva/ Y nena gángster, siempre jode con maleante’/ Sabe que no le conviеne y ahora le gustan los cantante”, escupe Cazzu contra el voraz ritmo de trap del beatmaker argentino Nico Cotton. Mientras tanto, Young Miko no baja la guardia en ningún momento y despliega sus versos astutos y coquetos, haciendo de “Brinca” una canción provocativa para una noche de desenfreno. — ISABELA RAYGOZA

Peso Pluma & Blessd, “Las Morras” (Prajina Records/Worms Music/Warner Music Colombia)

Para su incursión en el mundo del regional mexicano, Blessd se asoció con el astro emergente de los corridos, Peso Pluma. “Las Morras”, una colaboración sin precedentes, es un corrido acústico crudo y contundente que habla, en esencia, de estar en la cima del mundo. Al adaptar su voz a un tono más profundo de lo habitual, Blessd iguala la actitud confiada de Peso Pluma no solo en la letra, sino también en el desbordado video musical, donde ambos llevan claramente un estilo de vida opulento.

La canción es un testimonio de los esfuerzos de Peso Pluma por continuar globalizando el género. Blessd es el segundo artista urbano de Colombia que lo acompaña en un corrido. Ovy on the Drums fue el primer colombiano en colaborar con el artista mexicano. “Yo sabía que esto iba a pasar, que nosotros íbamos a ser los que íbamos a terminar haciendo esto de la globalización. No todo es Estados Unidos. Quiero hacer cosas más internacionales”, dijo Peso Pluma anteriormente a Billboard. “El artista mexicano está emergiendo, estamos creciendo como industria y nos están tomando en cuenta”. — GRISELDA FLORES

Pablo Milanés & Juanes, “Día de Luz” (Universal Music Spain)

“Día de Luz” es el primer sencillo del álbum póstumo de Pablo Milanés, quien falleció en noviembre del 2022, a unos meses de celebrar sus 80 años y lanzar este proyecto. El álbum, que saldrá a la luz el 26 de mayo bajo Universal Music Spain, lleva por nombre “Amor y Salsa – 80 Aniversario” e incluye colaboraciones con diversos artistas latinos en homenaje al legado del trovador cubano. En este primer tema, Milanés se une a la inconfundible voz de Juanes para crear un agradable son tradicional cubano que habla del deseo de un enamorado de resguardar la armonía de su relación de pareja frente a la incertidumbre de lo que pueda estar pasando en el mundo. La voz aireada de Juanes crea un contraste refrescante con el tono madurado por los años del maestro Milanés, mientras son armoniosamente interrumpidos por una trompeta que carga su melodía como una tercera voz a lo largo de la canción. “Que la noche te envuelva, y que duermas tranquila/ Yo velaré tus sueños en espera, tal vez, de otro cruel e incierto día”, cantan al unísono. — LUISA CALLE

JENCARLOS & Yotuel, feat. Arturo Sandoval, “Sueño” (Alkatraks Music Group)

JENCARLOS y Yotuel se unen a Arturo Sandoval para cantar por la libertad de su patria natal, Cuba. “Sé que estamos a punto de volvernos a encontrar/ Y construir lo que por tanto hemos soñado/ Espérame en el mismo lugar/ Espérame que falta poco para abrazarnos”, dice parte de la letra, que también incluye la línea “Patria y Vida” de la canción de Yotuel ganadora del Latin Grammy que lleva el mismo título. El emotivo tema viene con un video musical que combina imágenes de los artistas y otros vestidos de blanco abrazándose en la playa. “Sueño, ese es mi sueño/ Un sueño que es nuestro sueño/ Un sueño de libertad”, termina. — SIGAL RATNER-ARIAS

Aquí puedes escuchar nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina: