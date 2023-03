Lo mejor del Vive Latino 2023, de Café Tacvba a Red Hot Chili Peppers

El festival de música Vive Latino, uno de los más grandes y longevos dedicados al rock hispano, celebró este fin de semana (18 y 19 de marzo) su edición número 23 en la Ciudad de México, que albergó a unos 160.000 asistentes durante los dos días, según cifras de la promotora Ocesa. Los espectadores disfrutaron de un abanico de propuestas sonoras, lucha libre y comedia.

Estos fueron nuestros actos favoritos de la maratónica jornada musical:

Sábado 18 de marzo

1. Café Tacvba

Café Tacvba se ha convertido en uno de los shows favoritos del Vive Latino. Este año, el grupo mexicano liderado por el cantante Rubén Albarrán presentó un espectáculo desenchufado basado en su MTV Unplugged de 2019, un concepto que el cuarteto también integrado por los hermanos Joselo y Quique Rangel, y Emmanuel del Real había realizado 24 años antes.

La banda deleitó a sus fans con canciones como “María”, “Las flores”, “La locomotora”, “Las batallas”, “Rarotonga” y “El baile y el salón”.

2. Lila Downs

En su debut en el festival, la cantante y compositora Lila Downs ofreció uno de los momentos más emotivos del primer día al interpretar “Dignificada”, la canción que le escribió en 2004 a la defensora de derechos humanos mexicana Digna Ochoa, asesinada tres años antes. Por su repertorio también pasaron “Clandestino”, del franco-español Manu Chao, y “El silencio”, dedicada a las más de 28.000 mujeres desaparecidas y no localizadas en México, según cifras del gobierno.

Downs cantó con Rubén Albarrán de Café Tacvba “Perro negro”, una crítica política y social que grabó en 2008 y que dijo que la artista dijo que le valió la censura en su natal Oaxaca años atrás.

3. Denise Gutiérrez, Ceci Bastida, María Elena Ríos, Niña Dioz e Hispana

La lucha feminista tuvo eco en un escenario alterno con la activista y saxofonista María Elena Ríos —víctima de un ataque de ácido en 2019 en su natal Oaxaca — como invitada de las raperas Niña Dioz e Hispana, Ceci Bastida, y Denise Gutiérrez (Hello Seahorse!) para interpretar el tema más emblemático de Tijuana No, “Pobre de ti”, escrito por Julieta Venegas.

Previamente interpretaron “Antipatriarca”, la canción de la chilena Ana Tijoux publicada en su álbum Vengo (2014), que ha calado hondo en el mundo feminista.

4. Austin TV

El grupo indie puso fin a una pausa de una década, algo que sus seguidores celebraron. Originaria de la Ciudad de México, la banda celebró a lo grande su vuelta a los escenarios con un set de canciones viejas y nuevas como “De la orquídea y la avispa” y “Marduk”. Algunos de los asistentes vistieron trajes de árboles y conejos en alusión a su álbum La Última Noche del Mundo, de 2003.

5. León Larregui

El vocalista del grupo Zoé regresó al Vive Latino en su rol de solista para presentar en vivo su próximo álbum Prismarama, cuyo lanzamiento se prevé para este año, poniéndole el toque romántico al festival. Beats electrónicos, juego de luces y la tenue voz del cantante crearon una atmósfera cálida que los fans celebraron.

Domingo 19 de marzo

1. Red Hot Chili Peppers

Sin duda el show más esperado para el segundo día del Vive Latino, pues marcó el regresó del cuarteto californiano a México tras seis años de ausencia. Su presentación en la capital fue la antesala de una serie de conciertos en estadios y festivales de Norteamérica y Europa que realizará este año.

La banda funk-rock presentó parte de sus álbumes de 2022 Return of the Dream Canteen y Unlimited Love (los cuales debutaron ambos en el No. 1 de la lista de Billboard Top Album Sales), además de un puñado de éxitos como “Californication”, “Around the World”, “Dani California” y “Under the Bridge”.

2. Los Bunkers

La banda chilena fue otro de los grandes regresos en el festival, tras nueve años de ausencia. Un show nostálgico y muy emotivo por el que pasaron canciones como “Miéntele”, “Una nube cuelga sobre mí”, “Ahora que no estás” y “Nada nuevo bajo el sol”, que encendieron el escenario principal del Foro Sol. Al set sumaron su nuevo tema “Rey”.

3. The Black Crowes

The Black Crowes, la mítica banda que emergió en medio del estallido de la escena grunge, fue una de las grandes sorpresas que trajo este año el Vive Latino. Un rock duro y elegante caracteriza a la agrupación fundada por los hermanos Chris y Rich Robinsson, que deleitaron a propios y extraños al ritmo de “Black Dog”, “Rock and roll” o “The Song Remains The Same”.

4. Amandititita

La cantautora Amandititita, hija del legendario rockero Rockdrigo González, llevó un mensaje de empoderamiento femenino al festival con su propuesta de rock y cumbia, un género por el que hace una década recibió críticas de un sector del público y la industria por desviarse del rock de su padre. Canciones como “Metrosexual”, “La mataviejitas” y “La muy muy” son crónicas urbanas sonorizadas que reflejan problemáticas sociales y políticas del México contemporáneo.

5. Enjambre

Enjambre es otra de las agrupaciones mexicanas que ha vivido su evolución en este festival, llegando este año a su escenario principal como uno de los actos estelares del domingo. Canciones como “Sábado perpetuo”, “Divergencia”, “Manía cardiaca”, “Dulce soledad” y “Somos ajenos” sonaron en el show, que provocó hasta lágrimas y que precedió al concierto de los Chili Peppers.