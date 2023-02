Víctor Manuelle es reconocido con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria 2023

Antes de recibir su Premio a la Trayectoria en el Premio Lo Nuestro el jueves (23 de febrero), Víctor Manuelle fue celebrado con un encantador homenaje de otros artistas como Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Tito Nieves, Noel Schajris y Norberto. Todos cantaron un popurrí de los himnos salseros de Víctor Manuelle, incluidos “Tengo ganas” y “He tratado”.

“Celebramos la carrera de este querido hermano mío que hace más de 30 años conocí siendo un jovencito lleno de muchos sueños”, dijo Santa Rosa al presentar el premio de Víctor Manuelle. “Se me acercó, quería cantar, lo dejé cantar, y cuando escuché ese talento dije, ‘este hombre va a ser grande’, y modestia aparte, no me equivoqué. Celebramos 30 años después una carrera bella, hecha a base de talento, de esfuerzo. Ese hombre que ustedes ven ahí es un excelente cantante de salsa, es un excelente sonero, es un excelente compositor, productor y hasta actor también. Pero yo estoy seguro que todos los que lo conocemos de cerca lo admiramos mucho más por el hijo que es, el hermano que es, el esposo que es, el padre que es y ahora el abuelo que es”.

Víctor Manuelle, con los ojos llorosos, subió al escenario para dar un sentido discurso: “Son muchas emociones. Son 30 años de carrera y no quiero que se me quede nadie de las personas que les quiero agradecer. Primero, a quien yo considero el mejor compositor, el mejor arreglista, el mejor productor, que ha sido el productor mío toda mi carrera: Jesucristo, gracias por siempre acompañarme. Segundo plano, mi familia, y entre mi familia está una persona que en 1993 confió en mí cuando yo no confiaba en mí y me hizo la primera producción discográfica: el maestro Gilberto Santa Rosa… Mi mamá, mi hermana, mis hijos, que han sido bujía, que han sido fuente de inspiración cuando me he cansado; mi esposa Roca, el corazón de la familia. Aparte de eso, los artistas que estuvieron acompañándome hoy, todos los fanáticos de Latinoamérica…”

El Premio Lo Nuestro 2023, cuyo tema era “El mundo es lo nuestro”, fue conducido por el astro pop colombiano Sebastián Yatra, la presentadora y actriz mexicana Alejandra Espinoza, la superestrella mexicana Paulina Rubio y Adrián Uribe, del programa nocturno De Noche Pero Sin Sueño de Univision.

Yatra encabezaba la lista de nominados con 10 menciones que incluían artista del año. Le seguían de cerca Bad Bunny, Camilo, Becky G y Grupo Firme, con nueve nominaciones cada uno; Maluma, Daddy Yankee y Ozuna, con ocho cada cual; la power couple Rauw Alejandro y Rosalía, que estaban empatados con siete, al igual que Carin León, Karol G, Carlos Vives y J Balvin. En total, 192 artistas de diversos géneros musicales competían en 39 categorías.

Los ganadores del Premio Lo Nuestro fueron elegidos por votación de los fans. Las nominaciones se basaron en la difusión radiofónica de Uforia durante el periodo de elegibilidad (del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022). También se tomó en cuenta el streaming y la evaluación de un comité de expertos en música y entretenimiento.