Víctor Manuelle recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria 2023

En reconocimiento al impacto y la influencia de Víctor Manuelle en la música latina, el salsero será homenajeado con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria 2023 el próximo 23 de febrero, en la 35ª edición anual del Premio Lo Nuestro.

“Realizar que he podido vivir de lo que tanto me apasiona es muy significativo para mí”, dice el superastro puertorriqueño a Billboard Español. “Saber que la producción de los premios, que son una plataforma muy importante, decidió hacerme este reconocimiento es algo muy emocionante. Me llena de orgullo, pues es muestra del esfuerzo de lo que he querido representar en el género de la salsa durante toda mi carrera“.

“Todavía no puedo creer que ya celebramos 30 años de carrera. Cuando me crié en mi pueblo de Isabela yo solo quería cantar”, reflexiona el artista, cuyos seguidores lo conocen como el Sonero de la Juventud.

Ampliamente reconocido como un auténtico sonero desde su álbum debut de 1993, Justo A Tiempo, el ídolo de la música latina ayudó a globalizar la salsa romántica, y ha continuado actualizando la fórmula tropical para tiempos más modernos, como ejemplifica su último álbum. En su décimonovena producción, el disco conceptual Lado A Lado B (2022), Víctor Manuelle destaca sus dos matices característicos: su maestría en la salsa tradicional y sus fusiones cargadas de sabores tropicales, donde adopta las corrientes contemporáneas.

“Para mí era importante dejar plasmado en este álbum lo que han sido mis dos facetas durante toda mi carrera. El arriesgarme a crear nuevos sonidos, sin abandonar el género de la salsa, es una de las razones principales por las que he podido mantenerme vigente y me permitió llegar a nuevas generaciones”, dice.

El disco incluye colaboraciones con artistas urbanos como Miky Woodz y Farina, pero también con salseros tradicionales como Marvin Santiago y La India.

Ganador de cuatro Premio Lo Nuestro, este año está nominado en tres categorías de música tropical: artista del año, álbum del año (Lado A Lado B) y colaboración del año (“Vamo’ a ver si el gas pela”, con Miky Woodz y Marvin Santiago).

Víctor Manuelle empezó a hacer música a mediados de los 80, pero no fue hasta la siguiente década que saltó al estrellato. En los años 90, contribuyó al auge de la salsa romántica — que explotó por primera vez en Nueva York — junto a contemporáneos del género Marc Anthony y La India. Durante esta época, el cantante boricua lanzó éxitos atemporales como “Inconfundible”, “Pero dile” y “Qué habría sido de mí”. Estos y otros muchos lo consolidaron como uno de los pilares en las listas Billboard.

De los 19 álbumes que ha publicado a lo largo de su carrera, el salsero ha alcanzado 12 veces el No. 1 de la lista Tropical Albums — su álbum seminal Travesía (2004) se mantuvo en el primer puesto durante nueve semanas consecutivas, y Decisión Unámine (2006) siete. También alcanzó 29 veces el No. 1 en la lista Tropical Airplay.

Aparte de su éxito en los charts de música tropical, entró diez veces en el Billboard 200 de todos los géneros; aterrizó en el primer puesto de Latin Airplay tres veces, y dos veces en Hot Latin Songs por “Tengo ganas” y “Si tú me besas”. Su último lanzamiento de 2022 también apareció tanto en Tropical Albums como en Tropical Airplay.

“Sin duda, las mayores lecciones que me ha brindado esta profesión es que la perseverancia, el esfuerzo y la disciplina siempre funcionan”, dice Víctor Manuelle sobre el secreto de su poder de permanencia. “Todo eso, unido con el talento que cada individuo posee, hace que tarde o temprano llegue el éxito. Que sirva como ejemplo, no solo para los compañeros de la industria. Es algo que cualquier persona puede aplicar a su vida”.

Siguiendo la tradición de los galardonados con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, los fans pueden esperar ver a algunas de las estrellas más importantes de hoy interpretar éxitos de Víctor Manuelle en la ceremonia de este año. “El que artistas de otros géneros y de otras generaciones quieran formar parte de [mi] trayectoria musical es una de las bendiciones más grandes que puede brindarme esta profesión”, dice.

La lista completa de nominados al Premio Lo Nuestro, anunciada el lunes (23 de enero), consta de 192 artistas de diversos orígenes y géneros musicales nominados en 39 categorías. La ceremonia se transmitirá en vivo el jueves 23 de febrero a partir de las 7pm ET por Univision. Podrá verse simultáneamente en Galavisión en Estados Unidos, y en el Canal 5 en México.

Durante 35 años, Premio Lo Nuestro ha destacado a los mejores talentos de la música latina. Entre los galardonados previos con el Premio a la Trayectoria figuran Gloria Trevi, Daddy Yankee, Intocable, Ricky Martin, Maná y muchos más. El primero, en 1990, fue concedido a Celia Cruz.

Víctor Manuelle planea seguir difundiendo el son de la salsa. Para este año, tiene previsto realizar una gira por Estados Unidos y Latinoamérica.