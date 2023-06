Vico C desglosa 6 canciones esenciales de su nuevo álbum, ‘Pánico’

Vico C no es solo de la vieja escuela; es uno de los pioneros del hip hop en español y el género latino urbano.

“Dios escogió el 2023, porque si hubiese sido por mí desde el 2010 ya yo hubiese sacado otro álbum”, dice Vico C a Billboard sobre su nueva producción, Pánico, en una entrevista en Miami. “Fueron asuntos legales los que me forzaron, que tomaron años para resolverse, que no me permitían sacar algo nuevo discográficamente hablando… Pude seguir trabajando, dando conciertos. No me retiré, pero simplemente hubo una pausa en el álbum”.

El músico puertorriqueño, cuyo verdadero nombre es Luis Armando Lozada Cruz, se convirtió en uno de los artistas de rap latino más reconocidos y respetados de los 90, con canciones como “Me acuerdo”, “Bomba para afincar”, “La recta final” y “Viernes 13.” En los charts de Billboard, Vico C tiene ocho entradas en Top Latin Albums, tres de las cuales llegaron al top 10, y tres entradas tanto en Hot Latin Songs como en el Latin Airplay.

A través de preguntas que invitan a la reflexión, Vico C — un maestro letrista que pasó por momentos oscuros en su carrera musical y personal — dice que está muy agradecido de poder regresar genuinamente con lo que quiere decir y hacer con su música. Pánico sale hoy (15 de junio) junto con el focus track “Sola se va”, una continuación de “Ella va”. Además, Vico C comenzará este fin de semana su Pánico Tour en Colombia, donde actuará el sábado en Cali y en Medellín el domingo.

“Yo quiero que la base de mi carrera sea el hecho de que yo no me vendo, y no voy a vender mi mensaje”, dice. “No tengo precio si digo algo o no lo digo. No le tengo condiciones de que si lo que debo decir le va a molestar a este, o a esta emisora. Yo no me pongo esos límites, porque no estaría creyendo en Dios de verdad. Yo quiero que mi fe fluya, de manera real y con peso y con resultados. Yo pienso que el que quiere la bendición de Dios, tiene que confiar en Él”.

“Pregúntale a tu papá por mí”, el primer sencillo del álbum, envía un mensaje poderoso de una manera directa con el estilo único de Vico C, quien no solo busca reconectarse con sus viejos fans, sino con las nuevas generaciones, destacando la importancia de proteger a la industria musical a través del contenido de sus letras.

A continuación, Vico C comparte el significado de seis temas esenciales de Pánico, en sus propias palabras.

“Ahora”

Una canción que le dedico a mi nieto mayor cuando nace y resurgen esas preocupaciones de padre. Yo lo veo como un hijo que va a crecer.

“Solo le pido a Dios”

Dedicado a mi esposa, inspirado por la vida en general, el romance y todo, y quizás en una canción que también va inspirada por mis hijas, que estaban empezando relaciones después de haber terminado otras que no salieron bien y en sus relaciones nuevas me inspiraron a empezar una canción que diga “Solo le pido a Dios que te quedes conmigo. Solo le pido a Dios que yo muera contigo, pues la soledad no es buena después de un amor amargo”.

“Sábado 14”

Eso me va a ayudar un poco a desenfocar a la gente de viernes 13, que ya me tiene cansado, para que se enfoquen más en el sábado 14. (Risas)

“Ella va”

Es un tema de los esenciales, porque va dedicado a la mujer joven de hoy día. Yo creo que eso lo hace demasiado importante.

“Si no nos sentamos”

Una canción de parejas, de cuando están pasando etapas de indiferencias, y que una de las parejas se siente vacía y no acompañada y no atendida, y los peligros que pueden surgir fuera del hogar por eso.

Es como imaginarnos todo lo que puede suceder por no sentarnos a dialogar.

“Pregúntale a tu papá por mí”

Definitivamente es una canción esencial, por lo que está pasando ahora mismo con la música, y entre la sociedad con la mujer.

