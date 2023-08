Legado de Vicente Fernández continúa con álbum ‘Le Canta a los Grandes Compositores’: Exclusiva

El legado musical de Vicente Fernández continúa creciendo a dos años de su partida física. El máximo exponente de la música ranchera grabó en los años previos a su muerte 200 canciones que se irán publicando en una serie de álbumes a partir de este jueves (10 de agosto), cuando salga a la luz Vicente Fernández le Canta a los Grandes Compositores bajo Sony Music México, conoció Billboard Español de manera exclusiva.

La primera entrega contiene 20 temas de grandes compositores de la música mexicana del siglo XX. Diez de ellos son clásicos por primera vez grabados por el Charro de Huentitán, como también era conocido Fernández, incluyendo “La media vuelta”, “Tú, sólo tú” y “A la orilla de un palmar”. Uno de ellos — “Amor de los dos” de Gilberto Parra, que Fernández ya había grabado — es una joya rescatada de un álbum triple de vinilo lanzado originalmente en 1975 que, tras ser descatalogado, nunca volvió a aparecer en otro disco hasta ahora.

Conocido por clásicos como “Volver volver”, “El rey”, “Por tu maldito amor” y “Estos celos”, entre muchos otros, Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre del 2021 a los 81 años tras padecer el síndrome de Guillain-Barré.

A lo largo de más de medio siglo de trayectoria, grabó más de 100 discos y obtuvo 40 entradas en la lista Top Latin Albums de Billboard, 26 de ellas en el top 10 y seis No. 1. En Hot Latin Songs tuvo 65 entradas en total, incluyendo 20 top 10 y un No. 1 (“El último beso” de 2009, que lideró por una semana). Asimismo, mantiene los récords de más éxitos en Hot Latin Songs para un artista solista regional mexicano, con 65; más entradas en Regional Mexican Albums para un solista del género, con 54, y más No. 1 para un artista solista regional mexicano en esa misma lista, con 17.

“Yo tengo muchas canciones grabadas y están guardadas, algún día mi compañía las lanzará”, dijo Fernández en repetidas ocasiones, según un comunicado adelantado a Billboard.

A continuación la lista completa de canciones incluidas en Vicente Fernández le Canta a los Grandes Compositores, con el nombre de su respectivo autor. (Con * los temas grabados por primera vez por el cantante).

1. * “La media vuelta” – José Alfredo Jiménez

2. * “Échame a mí la culpa” – José Ángel Espinosa “Ferrusquilla”

3. * “Tú, sólo tú” – Felipe Valdez Leal

4. “Qué de raro tiene” – Martín Urieta

5. * “Nunca, nunca, nunca” – Ignacio Fernández Esperón

6. “Por si no te vuelvo a ver” – María Grever

7. “La muerte de un gallero” – Tomás Méndez

8. “Parece que fue ayer” – Armando Manzanero

9. “De qué manera te olvido” – Federico Méndez

10. * “A la orilla de un palmar” – Manuel M. Ponce

11. “La diferencia” – Juan Gabriel

12. * “Te parto el alma” – Cuco Sánchez

13. “Amor de los dos” – Gilberto Parra

14. “Un millón de primaveras” – Joan Sebastian

15. * “Un viejo amor” – Alfonso Esparza Oteo

16. * “Aunque tengas razón” – Consuelo Velázquez

17. “Señora de tal” – Roberto Cantoral

18. “Sabrá Dios” – Álvaro Carrillo

19. * “Golondrina aventurera” – Víctor Cordero

20. * “Aquel amor” – Agustín Lara