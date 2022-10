‘Un Verano Sin Ti’ de Bad Bunny empata récord de semanas en No. 1 de Billboard 200 la última década

Un Verano Sin Ti de Bad Bunny cumple su 13ª semana no consecutiva en la cima de la lista Billboard 200 (fechada el 15 de octubre), empatando con Views de Drake y la banda sonora de Frozen como el álbum con la mayor cantidad de semanas en el No. 1 de la lista en los últimos 10 años. Views sumó 13 semanas no consecutivas en la cima en 2016 (entre el 21 de mayo y el 8 de octubre) y Frozen se congeló durante 13 semanas no consecutivos en 2014 (del 18 de enero al 17 de mayo).

El último álbum con más semanas en el No. 1 fue 21 de Adele, que pasó 24 semanas no consecutivas al tope en 2011-12 (12 de marzo de 2011-23 de junio de 2012).

En la última semana de seguimiento, que finalizó el 6 de octubre, Un Verano Sin Ti obtuvo 84.000 unidades equivalentes a álbumes en Estados Unidos (una baja de 4%), según Luminate.

También en el Top 10 de la nueva Billboard 200, The End, So Far de Slipknot debuta en el No. 2, mientras que Can I Take My Hounds to Heaven de Tyler Childers y Sorry 4 What de Tory Lanez aparecen en el No. 8 y el No. 10, respectivamente.

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos, según su consumo en múltiple plataformas y formatos, medido en unidades equivalentes a álbumes, según Luminate. Las unidades comprenden ventas de álbumes, consumo de temas equivalentes a álbumes (TEA) y streaming equivalente a álbumes (SEA). Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 temas individuales vendidos de un álbum, o 3.750 streams de audio y video (con publicidad) o 1.250 streams mediante pago/suscripción generadas por canciones de un álbum. La nueva lista con fecha del 8 de octubre se publicará en su totalidad en el sitio web de Billboard el martes (4 de octubre). Para todas las noticias de las listas, siga a @billboard y @billboardcharts en Twitter e Instagram.

De las 84.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas por Un Verano Sin Ti, las unidades SEA comprenden 82.000 (un 3% menos, lo que equivale a 115,96 millones de streams oficiales a pedido de los temas del set), las ventas de álbumes comprenden 1.500 (una baja de 14%) y las unidades TEA 500 (un incremento de 3%).

Slipknot logra su sexto álbum en el Top 10 de la lista Billboard 200 al debutar The End, So Far en el No. 2 con una ganancia de 59.000 unidades equivalentes a álbumes. De esa suma, las ventas de álbumes comprenden 50.500, las unidades SEA 8.000 (lo que equivale a 11 millones de streams a pedido de lad canciones del disco) y las unidades TEA comprenden 500.