Todas las canciones de la Copa del Mundo 2022

La Copa Mundial Masculina de la FIFA, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, comenzará el 20 de noviembre en Qatar. Como ya es tradición desde hace muchos años, un selecto número de canciones serán la banda sonora del evento de fútbol, en el que participan 32 equipos representantes de distintos países y, al final, uno se corona campeón de la Copa del Mundo.

Canciones como “The Cup of Life” (en español “La Copa de la Vida”) de Ricky Martin, tema oficial del evento de 1998 realizado en Francia, y “Waka Waka (This Time for Africa)” de Shakira, para el Mundial de 2010 en África, se han convertido en himnos para los hinchas del fútbol y, dada la popularidad del evento, también han tenido presencia en las listas de Billboard. “Waka Waka” alcanzó el puesto No. 38 del Billboard Hot 100 del 3 de julio de 2010, mientras que la eufórica “Copa de la Vida” de Martin llegó al puesto 45 del Hot 100 en 1998.

Hasta el momento, se han lanzado varias canciones vinculadas a la Copa del Mundo de este año, algunas de las cuales forman parte oficial de la lista de la FIFA y otras que no pero que, de todas formas, merecen una mención.

En abril, la FIFA lanzó el primer sencillo, titulado “Hayya Hayya (Better Together)”, de la banda sonora oficial. El tema optimista, con Trinidad Cardona, Davido y Aisha, tiene influencias de R&B y reggae. Cuatro meses después, la federación de fútbol lanzó una segunda canción, “Arhbo”, con el astro puertorriqueño Ozuna y el rapero congoleño francés Gims. “Arhbo” es una palabra del argot local que quiere decir “bienvenido” en Qatar y proviene de la palabra árabe “Marhaba”. Por primera vez, la banda sonora del torneo contará con una colección de canciones de artistas internacionales, “mostrando diversos géneros musicales de todo el mundo, marcando la pauta para una celebración verdaderamente mundial”, según la FIFA.

Hayya Hayya (Better Together) Courtesy Photo

2 “Arhbo”

Ozuna Courtesy of Aura Music

El segundo sencillo de la banda sonora oficial que se lanzó fue “Arhbo”, de Ozuna y Gims, el cual hizo su debut durante el verano. Arhbo es una palabra del argot local que quiere decir “bienvenido” en Qatar y proviene de la palabra árabe “Marhaba”. “Creo que ‘bienvenidos, bienvenidos a casa, lo dice todo”, afirmó el astro puertorriqueño en un comunicado. “Cualquiera que sea el viaje en que todos estaban, los trajo aquí, a este momento, y para ese momento están en casa. Dicen que ‘el hogar es donde está el corazón’, ¿verdad? A todos los que vienen, y todos los que de todo corazón quieren venir, les decimos ‘bienvenidos, ¡bienvenidos a casa!’”.

3 “Ulayeh”

Sebastian Yatra @Pae.esp

Sebastián Yatra recurrió al artista marroquí Nouamane Belaiachi para “Ulayeh”, una colaboración hispana-árabe, justo a tiempo para la Copa Mundial. En este tema motivacional, ambos artistas cantan sobre darlo todo, incluso cuando el mundo duda de ti.

4 “Vamos a Qatar”

Marco Antonio Solís y Los Bukis Eduardo Cardoza*

El supergrupo mexicano Los Bukis, que se reunió el año pasado después de separarse en 1996, lanzó su propia canción de la Copa Mundial titulada “Vamos a Qatar”. Siendo México uno de los países participantes en el evento, este tema entusiasta da ánimo a su equipo. “Es una enorme e increíble emoción el poder formar parte de esta fiesta de todas las naciones al presentar a todos ustedes ‘Vamos a Qatar’. Esta canción para el mundial Qatar 2022 hecha con todo nuestro amor, donde ponemos ritmo a todas esas emociones que llegan a la cancha en cada partido”, escribieron en redes sociales. “Que ruede el balón y empiece la fiesta del futbol, ya mi corazón palpita por mi selección”.

5 “Aeropuerto”

Camilo en los Premios Billboard de la Música Latina 2022, el 29 de septiembre en Coral Gables, Florida. Christopher Polk for Billboard

El astro colombiana Camilo adaptó su canción “Aeropuerto” en una sociedad con Telemundo Deportes. La nueva versión es la canción oficial de la cobertura de la Copa Mundial de la cadena. El tema forma parte del más reciente álbum de Camilo, De Adentro Pa’ Afuera. “Siendo un fanático del fútbol desde pequeño, fue muy divertido y especial adaptar la letra de ‘Aeropuerto’ para que describiera exactamente la emoción y pasión que sentimos todos al ver a nuestros equipos dándolo todo”, comentó Camilo. “Es un verdadero honor que mi música sea parte de algo que significa tanto para millones de personas”.

6 “Light the Sky”

Light The Sky con Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, Manal y RedOne. Courtesy Photo

“Light the Sky” es una colaboración femenina con la cantante emiratí Balqees, la sensación marroquí-canadiense Nora Fatehi, la superestrella iraquí Rahma Riad y la galardonada cantautora marroquí Manal. Esta canción es la más reciente de la banda sonora oficial de FIFA. “‘Light the Sky’ nos dice ‘grita si estás conmigo’ y da vida al espíritu de celebración comunitaria de la Copa Mundial de la FIFA. Un mensaje energizante a las puertas de un torneo innovador lleno de primicias”, dice RedOne, ejecutivo de entretenimiento de la FIFA y productor musical. “Esta es una canción inspiradora con raíces afincadas en el Medio Oriente. También es apropiado que las primeras mujeres árbitros en una Copa Mundial de la FIFA formen parte de este lanzamiento que conectará con los amantes del fútbol y la música de todas las edades”.