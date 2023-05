Tiago PZK & TINI, Juanes y más: ¿Cuál es tu nuevo lanzamiento favorito de música latina? ¡Vota!

Esta semana, nuestra sección Nueva Música Latina — una compilación semanal de las mejores canciones, álbumes y videos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billboard Español — incluye nueva música de Tiago PZK x TINI, Juanes y Nicki Nicole, por mencionar algunos.

Tras “El último beso” del año pasado, las potencias argentinas Tiago PZK y TINI unen fuerzas otra vez en “Me enteré”, que se destaca en un panorama repleto de estrenos gracias a su fusión hipnotizante de reggaetón y cumbia. “Bebé, me enteré que con ella peleaste/ No iba a aprovechar, pero vos me llamaste”, canta la pareja, preguntándose apasionadamente si es buena idea retomar las cosas donde las dejaron.

Otros lanzamientos incluyen el nuevo álbum de Juanes, Vida Cotidiana. Un regreso a sus raíces rockeras con guitarra eléctrica, esta vez con tintes de funk, son y cumbia, entre otros ritmos, el set de 11 temas fue producido por Juanes y Sebastian Krys, e incluye los sencillos previamente lanzamientos “Gris”, “Amores prohibidos” y “Veneno”, una canción funk empoderadora sobre las relaciones tóxicas. Además de Juan Luis Guerra, a quien incorpora en “Cecilia”, Juanes recurrió a otros artistas para la composición de canciones, incluida la prometedora GALE (“Ojalá”) y el productor y cantautor puertorriqueño Tommy Torres (“El abrazo”).

Nuestro resumen de música nueva y su respectivo playlist incluye además “WHERE SHE GOES” de Bad Bunny, que pronto podría convertirse en un himno de Jersey club. En la canción, titulada en inglés e interpretada en español, escuchamos al creador de éxitos puertorriqueño expresarse dinámicamente con un sutil ritmo de dembow, cortesía del superproductor MAG. Están además “La puerta” de YENDRY, “Ninx” de Ana Tijoux y Piso 21, y “3/21” de Ryan Castro.

¿Cuál es tu nuevo lanzamiento favorito de música latina? ¡Vota a continuación!

Escucha nuestra lista completa de recomendaciones de la semana aquí.