Tiago PZK reflexiona sobre un año que lo hizo madurar: Entrevista

Comenzó en julio su gira Portales con dos llenos totales en el Movistar Arena de Buenos Aires, y tras recorrer distintos países de América Latina y Europa Tiago PZK culmina el martes (29 de noviembre) una serie de presentaciones en Estados Unidos en el Teatro El Rey de Los Ángeles, antes de partir a México para terminar su recorrido con seis conciertos en diciembre.

“La verdad que nos venimos preparando hace mucho tiempo y la preparación para el tema de la gira es justamente ganar experiencia. Arrancamos de una forma muy arriba, entonces eso como que nos exigió mucho desde el principio, y a partir de eso como que esa exigencia nos quedó para todos los lugares donde fuimos”, dice Tiago PZK en una visita a las oficinas de Billboard Español.

Hace menos de tres años, Tiago acordó con su mamá que se tomaría un año sabático de la escuela para dedicarse de lleno a la música y, si las cosas no funcionaban, retomaría sus estudios y se dedicaría a otra cosa en la vida. Pero las cosas funcionaron. Su primer álbum Portales (Warner Music Latina/Grand Move Records) — un disco ecléctico con ritmos como reggaetón, R&B, rock y un pop moderno, el focus track “Sex & Love” con Rvssian — salió el 21 de julio y debutó en el No. 2 de la lista global de estrenos de Spotify.

Y a lo largo de su primera gira internacional, llenó igualmente estadios y recintos más pequeños interpretando éxitos como la balada pop “Nadie más”, los temas de R&B “Hablando de Love” y “Házmelo”, el trap “Casa de Chapa” y los hits urbanos “Nos comemos” (originalmente grabada con Ozuna) y “Traductor” (con Myke Towers).

“Hicimos un show muy chiquito, pero la energía no cambia; sigue siendo la misma potencia, los mismos arreglos, el mismo sonido, la misma esencia del show”, afirma el artista de 21 años en referencia a su presentación en el Camden Assembly Pub de Londres. “Al fin y al cabo, para mí puede que no sea el primer show, pero para la gente que va a verlo sí es el primer show en vivo mío que van a ver, entonces tengo que dar mi 100% […] Trato de mejorar cada vez más mi performance, sentirme en mi casa arriba del escenario”.

En el camino, el músico argentino recibió reconocimientos que incluyen el premio al mejor artista nuevo en LOS40 Music Awards 2022 en España, así como certificaciones de Oro de la RIAAA por los sencillos “Nos comemos”, “Tiago PZK Bzrp Music Sessions, Vol. 48” y “Entre nosotros remix” el pasado viernes (25 de noviembre) durante su concierto en Euphoria en Miami, que también estuvo “sold out”.

Esta semana sus fans podrán escucharlo en una colaboración con Yandel, “Delincuente”, que debuta el jueves (1 de diciembre), mientras Tiago se prepara para lanzar una edición Deluxe de Portales a principios de 2023 con cinco canciones nuevas y dos versiones en vivo de “Entre nosotros” y “Sex and Love” grabadas en el Movistar Arena de Argentina. Además, ya está pensando en un próximo álbum de estudio en el que planea mostrar otra faceta, dice, con “un concepto un poco más de party”.

Acompañado por su mejor amigo de la infancia Kin Curvalan — quien hoy es su asistente personal — Tiago habló con Billboard Español sobre qué lo ayuda a mantener los pies sobre la tierra, la paz que ha encontrado en la terapia y sus próximos proyectos.

¿Cómo es tu rutina durante la gira? ¿Qué haces para mantener los pies sobre la tierra?

Acá está conmigo el Kin, que me acompaña toda la gira. Tener gente que conozco hace mucho cerca a mí me hace estar todo el tiempo con los pies en la tierra. Y nada, viviendo la experiencia también como si fuera unas vacaciones, ¿viste? Porque si lo empiezo a pensar como trabajo te empezás a estresar, entonces verlo como que estás sumando experiencia y es el inicio de un camino.

Te vas acostumbrando a eso de cambiar los horarios, a toda esa vorágine que hay alrededor, y creo que uno se tiene que mantener sano con diferentes métodos. Yo ahora estoy yendo a terapia, por ejemplo, estoy leyendo como otros métodos para estar tranquilo, para saber llevarlo de una mejor forma porque sí que hay muchos momentos donde estás solo, hay muchos momentos que extrañás mucho. Yo aparte como soy chico y soy muy familiero, me cuesta, pero al fin y al cabo te vas adaptando.

¿Qué nos puedes contar de la grabación de “Delincuente” con Yandel?

La verdad que hacer un tema con una leyenda así para mí es como un sueño cumplido. Cuando lo conocí, lo conocí en el [set del] video y la verdad súper buena onda, hablamos un montón de cosas. La canción habla de una chica a la que le gusta la gente que está en la calle y nosotros no somos de calle, no somos delincuentes pero si querés, jugamos a eso, ¿viste? Ese es como el mensaje: si te gustan los delincuentes yo puedo jugármela por vos. Cada uno escribió su parte. La verdad que está bueno, y el video está increíble, lo filmamos en Miami hace poco.

Este ha sido un año vertiginoso para ti. ¿Qué aprendiste de ti mismo?

Aprendí a hacer de mis momentos solo momentos agradables; antes no soportaba estar solo, no podía, llamaba a un amigo. […] Aprendí cómo sostenerme y no caerme estando lejos de mi familia, que al fin y al cabo es lo que me recarga las baterías para seguir. También aprendo mucho a no mezclar lo que a mi me pasa con el trabajo, ¿viste?, porque muchas veces tenés que hacer las cosas igual por más que no te sientas bien. El show debe continuar.

¿Qué tan importante ha sido la terapia en este sentido?

Mirá, yo cuando a mí me decían de ir a terapia yo siempre ignoraba o me reía, era como un tabú para mí, como “no, no creo que me va a ayudar eso”. Hoy en día yo le digo a mis amigos, “tenés que ir a terapia”, porque a mí me está cambiando un montón en general la vida, la manera de ver las cosas. A veces pasa que pensás algo y te hacés mucho la cabeza con eso, te sentís mal, y después vas y lo decís en terapia y te das cuenta de que no era para tanto. Así me pasa con muchas cosas, pero al fin y al cabo me está ayudando mucho a madurar, a quererme más.

Yo lo que me di cuenta, la primera sesión que tuve de terapia, fue que yo no hice nunca nada por mí. Eso fue muy loco. Me acuerdo que mi psicóloga me dijo, “¿qué hacés que a vos te haga sentir bien?” “No sé, ver a mis amigos felices”. “No, no, pero que no tenga que ver con tus amigos, algo que hagas por vos, un sacrificio por vos que te haga feliz”. … Desde ahí empecé a buscar hábitos para generar un bienestar más allá de lo que está alrededor, más allá de mi trabajo, de mis amigos, de una pareja, de mi familia. Buscar hábitos para cuando yo realmente esté solo y pueda sentirme mejor.

Como por ejemplo…

Meditación, yo medito cuando estoy en momento de mucho estrés o de pensar un montón. Me pongo una meditación, mantras y todas esas cosas que me pasa mi psicóloga y es refácil la verdad, no es tan difícil meditar. Yo pensé que era súper complicado y por eso no lo hacía, y también me reía cuando me decían hay que meditar. Pero hoy en día, no sé, estoy en un momento de pico de estrés y me pongo ahí media hora a meditar y se me pasa todo. Leer libros también. A veces me pasa que estoy con tantas cosas en la cabeza que estoy leyendo un libro, leo una página, y no entendí nada y la vuelvo a leer, porque estoy pensando en otra cosa. La leo una y otra vez hasta que dejo de pensar en lo otro y me centro en eso.

¿Qué has leído que te gustó últimamente?

Me gustó un libro que se llama Mi planta de naranja lima (de José Mauro de Vasconcelos), y quiero leer Los cuatro acuerdos (de Don Miguel Ruiz).

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que puedan estar pasando por situaciones difíciles en lo emocional?

Bueno, le puedo dar de consejo a los jóvenes que uno se ríe mucho, o uno trata de ignorar esas cosas, y después cuando te toca madurar en la vida — porque no toda la vida va a estar mamá y papá, no toda la vida va a ser todo tan fácil — […] empezás a ver dónde están tus heridas realmente y a curarlas justamente con amor propio. Y ahí es cuando nos damos cuenta que no hacemos nada por nosotros. Que un celular, una red social, un me gusta, eso no llena nada realmente; es algo muy vacío. Mucha gente busca eso. A mí mismo me pasaba cuando era más chiquito, tenía 16 años, 17 años, y decía “no, algún día la voy a romper con la música y voy a sacar a mi mamá de mi barrio y voy a cambiar mi realidad y mucha gente me va a seguir”. Y sí, hoy en día me siguen millones de personas, saqué a mi mamá del barrio, cambié mi realidad, pero después te das cuenta del “¿y ahora qué?” y empezás a darte cariño y es mucho mejor, porque empezás a disfrutar de la vida.