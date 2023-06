The Cure volverá a México para encabezar el Corona Capital 2023: Aquí el programa completo

La edición 2023 del Festival Corona Capital, programada del 17 al 19 de noviembre en Ciudad de México, incluirá el gran regreso de las agrupaciones británicas The Cure, Blur y Pulp al país latinoamericano tras varios años de ausencia. También están convocados The Chemical Brothers, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Alanis Morrisette, Arcade Fire y Pet Shop Boys, entre otras populares bandas y solistas.

El cartel del festival musical internacional más importante de México se reveló fue desvelado la noche del lunes (4 de junio) por la promotora Ocesa, entre una lluvia de mensajes de fans en redes sociales que días antes esperaban el anuncio.

“¡Volvimos!”, se lee en la cuenta oficial del Corona Capital en Instagram, junto a un video donde se observa el proceso de envasado y traslado de la famosa cerveza mexicana que le da su nombre al evento, mientras un grupo de camiones de carga porta los nombres de las bandas que encabezan la próxima edición.

Además de los grupos mencionados, el cartel también incluye a Thirty Seconds To Mars, The Hives, The Black Keys, The Breeders, Britanny Howard, Phoenix y muchos más.

“Jarvis Cocker, Damon Albarn y Noel Gallagher se van a reencontrar en el Corona Capital”, escribió en Twitter el usuario @Mariorarara.

“Este año el Corona Capital desbancó al Glastonbury, Primavera Sound y Lollapalooza, con uno de los mejores carteles de la vida. No puedo con lo perfecto que está”, escribió la usuaria @interpaow.

Los más emocionados fueron los fanáticos de The Cure, cuya participación en el festival marca el regreso de la banda liderada por el vocalista Robert Smith a suelo azteca tras casi cuatro años de ausencia. Pulp, en tanto, no visitaba al país desde su primera vez en México en 2012, y Blur no venía desde hace ocho años.

El Corona Capital es uno de los festivales de Latinoamérica que reúnen importantes bandas anglo, como las ediciones chilena y brasileña del Lollapalooza. Los organizadores esperan convocar a más de 200.000 personas en los tres días del evento, desplegado en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En el pasado, el Corona ha traído a artistas y bandas de renombre como Queens of The Stone Age, Nine Inch Nails, Portishead, Muse, Kim Gordon, Interpol, Billie Eilish, Pixies y Richard Ashcroft.

Aquí puedes ver el programa completo para el 2023.