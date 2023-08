Cómo That Mexican OT está poniendo el rap tejano en el mapa con ‘Johnny Dang’

La inspiración para “Johnny Dang” le llegó a That Mexican OT (Outta Texas) de una manera inesperadamente casual: mientras escuchaba el flow de Slick Rick en “Children’s Story”, el éxito de la leyenda del hip-hop que alcanzó el top 5 en la lista Hot R&B/Hip-Hop Songs en 1989. Para el rapero tejano, tatuado y con sombrero vaquero, los arrebatos creativos llegan sin previo aviso. “Louis Vuitton umbrella when I walk through the rain” (“paraguas Louis Vuitton cuando camino bajo la lluvia”), rapea con un tono familiar mientras habla por teléfono con Billboard Español.

“Johnny Dang” es una oda al cotizado joyero tejano del mismo nombre que también aparece en el video musical. Johnny Dang es posiblemente el joyero de referencia del hip-hop, quien ha diseñado extravagantes cadenas y grills (joyas dentales) para artistas como Beyoncé, Migos, Nicki Minaj, Travis Scott, Ye y muchos más.

Otra experiencia surrealista para el rapero de Bay City fue reunir en esta colaboración a la leyenda del hip-hop de Houston Paul Wall y el debutante DRODi, un amigo íntimo de OT. “Fue cool, realmente lo fue. Pero sobre todo fue loco”, dice sobre la participación de Wall. “Fue genial traerlo porque mis tíos crecieron improvisando [con su música], ¿sabes?… Y DRODi es uno de mis mejores amigos. Es bonito verlo crecer”.

El resultado ha dado sus frutos. El sencillo rústico con un beat de trap a fuego lento está escalando rápidamente las listas de Billboard, y les ha dado a That Mexican OT (cuyo verdadero nombre es Virgil René Gazca) y DRODi su primera entrada en el Hot 100. La canción — lanzada el 26 de mayo a través de Manifest/GoodTalk/Good Money Global — debutó en el No. 97 y alcanzó un nuevo máximo en el No. 65 de el chart con fecha del 1 de septiembre. Actualmente cuenta con 20 millones de reproducciones en YouTube y más de 36 millones de streams en Spotify.

Sin esfuerzo, está colocando el rap tejano en el mapa creando un estilo cautivador y verdaderamente auténtico. Billboard Español conversó con el artista sobre su incursión en el Hot 100, cómo la cultura de la lucha libre inspiró su último álbum Lonestar Luchador, y por qué es un orgulloso “country boy antes que nada”.

¿Qué pasó por tu cabeza cuando te enteraste de que habías entrado en el Hot 100?

Nada. Realmente no me centro en eso. Siento que cuando me clavo en mis logros, me vuelvo arrogante, y no quiero perder nunca la humildad ni sentirme cómodo. Mantengo una visión total de mi música. Cuando llegó a Billboard, fue como, cool. Pero el No. [65] no es suficiente. Quiero estar en el No. 1.

¿Cómo surgió “Johnny Dang”? Háblame de la inspiración.

Estábamos en mi apartamento y yo estaba tocando un beat. No sabía que me estaban grabando. [El productor TobiAli] puso el beat de “Johnny Dang” y yo dije: “Necesito ese. No necesito que me enseñes nada más. Solo quiero ese”. Me lo envió y pensé en un verso. ¿Conoces a Slick Rick? Sabes, ese tun nun nun nun nu nu nu nu nu… Es el tema de Inspector Gadget, y de la canción “Children’s Story”: “Once upon a time not long ago…” Ese flow de ahí, es flow es todo de Slick Rick. Esa fue la inspiración para esa barra: “Louis Vuitton umbrella when I walk through the rain…” Me inspiré en Slick Rick.

Tienes a Paul Wall y a DRODi en el tema. ¿Cómo fue trabajar con una leyenda del rap de Houston como Paul Wall?

Está cool poder presumir de eso frente a mi gente. Realmente ha sido un logro para mí. Estoy muy agradecido y emocionado. Veo cosas más grandes para mí; quiero hacerlo mejor. Eso es todo. Y DRODi es uno de mis mejores amigos, así que siempre es bonito tenerlo en mi música.

Tienes a Johnny Dang en el video de “Johnny Dang”. ¿Cómo fue tenerlo allí? ¿Diseñó tus grills?

No, de hecho no diseñó mis grills. Yo ya tenía mis grills. Tenía diamantes cuando era simplemente Virgil. Fue genial verlo en el video. Sabía que iba a hacer un buen trabajo haciéndote sentir querido y deseado, pero que se trataba estrictamente de negocios.

Fusionas tu herencia mexicana con la cultura rap de Texas. Los tatuajes, los grills, pero también el sombrero y las botas vaqueras. Háblame de tu estilo.

Soy un country boy antes que nada. El inglés fue mi primer idioma. Soy tejano antes que nada. Definitivamente tengo mi cultura mexicana — amo mi cultura mexicana — pero soy un country boy. Soy un tejano mexicano. No hay mexicano como un tejano.

¿Qué te gustaría que alguien que no es de Texas supiera de Texas? ¿Qué es lo que más te enorgullece de tu estado?

Simplemente toda nuestra cultura, nuestro estilo, nuestro swag, los carros que manejamos, cómo hablamos, nuestras jergas, las cosas que elegimos hacer. ¿Sabes lo que te digo? Todo en Texas es hermoso.

En tu álbum Lonestar Luchador te inspiras mucho en la cultura de lucha libre. ¿Cómo se convirtió el luchador en la estrella de tu álbum?

Simplemente tenía sentido. No lo pensé mucho. Dios me lo metió en la cabeza sin que me diera cuenta, y surgió de forma natural.

¿Creciste viendo mucha lucha libre?

Claro. Vi un montón de WWE. [Cuando iba con] mi nanny y mi tío a las ciudades fronterizas [mexicanas] de Matamoros y Nuevo Laredo, por donde cruza la gente, cada vez tenía que ir a por máscaras nuevas [que venden en las tiendas en el cruce fronterizo] y traérmelas aquí [a Estados Unidos]. Estaba rodeado de eso. ¡A huevo!

¿Qué más sigue para ti?

Sigo trabajando en este proyecto. Ahora que he sacado [Lonestar Luchador], cada sencillo tendrá un video, así que seguiré sacando videos para el proyecto. Y mientras hago eso, tengo una gira en camino. Mi primer concierto de la gira será el 5 de septiembre en Denver — Denver siempre se vuelve loco por mí. Estoy de gira con mi música, es todo lo que puedo decir. No te puedo contar más. No querría arruinar las sorpresas.

OT, gracias por tomarte el tiempo para esta plática.

Gente como tú hace que mis sueños se hagan realidad. Me encanta esto. No sé qué otra cosa estaría haciendo. Tengo cero paciencia. Tengo un temperamento terrible. Ya no me gusta tratar con la gente, así que esta música tuvo que esperarme. No tuve elección y doy gracias a Dios. Por eso me esfuerzo tanto.

Una versión de esta historia en inglés apareció originalmente en la edición del 26 de agosto de 2023 de Billboard.