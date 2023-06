El corazón roquero de Thalia

Desde que irrumpió en la conciencia colectiva de la cultura pop latina a comienzos de los años 90, Thalia ha permanecido relevante mirando hacia adelante. La estrella mexicana, quien empezó su carrera como miembro del grupo mexicano juvenil Timbiriche y actriz de telenovelas, se mantiene a la vanguardia colaborando con artistas nuevos, desde Maluma y Prince Royce en sus comienzos, hasta cantantes femeninas como Farina, Sofia Reyes y Becky G.

Pero en su nuevo álbum, Thalia toma otro camino y revisita canciones y artistas que definieron su niñez. Thalia’s Mixtape (Sony Music Latin), que salió en mayo, incluye nuevas versiones de clásicos del rock en español como “Devuélveme a mi chica” de Hombres G, “Persiana americana” de Soda Stereo y “Florecita rockera” de Aterciopelados.

¿El giro? Thalia convenció a estos ídolos del rock que además la acompañaran en las nuevas versiones, incluyendo a David Summers de Hombres G (hay que ver el video, donde Summers y Thalia cantan juntos y finalmente destruyen el “Ford Fiesta blanco” del “mamón”) y Charly Alberti de Soda Stereo (quien no aparee en el álbum pero sí en la serie de Paramount + Thalia’s Mixtape El Soundtrack de mi Vida).

¿Cómo logró una artista pop mexicana convencer a un roquero de 60 años que reviviera sus hits, y además, participara en su video?

Thalia nos cuenta.

Un mixtape, literalmente es lo que hacíamos en los 80 y 90, grabando nuestra música favorita en casettes de la radio. ¿Por qué revivir el concepto?

Es exactamente lo que el título dice. Es el soundtrack de mi vida. Es ese mixtape. Era ese pedacito de ti que tenía las canciones que tú ibas cortando y metiendo para vivirlo o para regalárselo a alguien. Para mí esas canciones que fueron el soundtrack de mi vida, fueron el rock en español, lo creas o no. Siento que fue un aspecto muy de Thalia la adolescente de sanar y de buscar a sus ídolos de adolescencia: Hombres G, David Summers, Soda Stereo, Aterciopelados, Enanitos Verdes, Pachuco. Fue descubrir, cómo escribieron esa canción. En esa sociedad, ¿por qué su rebeldía nos ayudó a nosotros a encontrarnos? Y cómo la nueva generación se conecta con esas canciones.

Una cosa es querer grabar con David Summers o Charly Alberti, quienes no colaboran a menudo, y otra cosa es hacerlo…

La idea duró tres años en tomar vida. Primero que todo era buscarlos. ¿Dónde los iba a encontrar? Yo soy muy directa, y mando un DM. Ese fue un primer reto. El segundo fue que te dijeran que sí. El tercero era cantar con ellos. Cuando logré estar frente al ídolo mío, yo temblaba.

Y además, ¡qué responsabilidad rehacer estas canciones! Porque ellos de alguna manera lo están aprobando…

Súper importante que digas eso, porque estás hablando de las joyas de la corona de ellos. Himnos del rock en español, de generaciones enteras. Pero también a ellos les encantó la idea de presentarlas en otra manera a la nueva generación. Y explicárselas. Entonces el poder cantar con ellos y poder vibrarlas con ellos fue un alucine.

Por otro lado, tú te has destacado por muchos años como una artista que ha colaborado con otras artistas mujeres que apenas comienzan. Eres de las pocas latinas que lo hizo, de hecho. Y en este álbum, tienes otra artista nueva, Kenia Os. ¿Por qué te gusta colaborar con artistas que comienzan?

Se ha sentido siempre bien para mí hacerlo. Se ha sentido como una necesidad. En mi perspectiva, juntas somos mejores. Si tú te ves bien yo me veo mejor. Si a ti te va bien, a mi también me va bien. Ese es mi modo de pensar. Y sobre todo de artistas jóvenes. Van en contra de muchos prejuicios y en la industria que la dominan los hombres es importante que haya otra mujer respaldando. Que no se sientan solas y que se sientan queridas, apapachadas y con esa plataforma. Si mi nombre puede servir de una plataforma para que alguien pueda usar un trampolín y subir y surgir, me encanta.

¿Habrá una parte 2 de este proyecto?

Más que una parte 2, espero que inspire a otros artistas. El proyecto en si se llama Mixtape, El Soundtrack de mi Vida. El primer paso es el soundtrack de Thalia, pero ojalá otros artistas se sumen.