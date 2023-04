Thalia no está empoderada, es poderosa

Un domingo reciente en Miami, Thalia me espera a la entrada del estudio de grabación 50/20 de Sony Music, vestida de sudadera y camiseta, con una gorra de béisbol enmarcando su cara casi libre de maquillaje, para hablar de su nuevo proyecto, Thalia’s Mixtape El Soundtrack de Mi Vida.

“No sabes lo que es este proyecto!”, me dice desbordante de emoción. “¡Es que es ese mixtape de cuando yo era adolescente! Esas canciones que fueron el soundtrack de mi vida, fueron el rock en español”.

Con o sin maquillaje, frente o detrás de cámara, Thalia siempre habla con signos de exclamación — su voz sube y baja en un arco narrativo que mantiene a su interlocutor en un estado de enganche permanente. Es una cualidad esencial que ha permeado la obra y la esencia misma de Ariadna Thalia Sodi Miranda, desde sus días como actriz de televisión infantil, hasta su paso por el grupo Timbiriche en los 80, su ascenso a reina de las telenovelas y luego, a reina de los charts de Billboard. Desde 1995 con su álbum debut, En Éxtasis, Thalia ha colocado 13 top 10 en la lista Top Latin Albums de Billboard y cuatro No. 1.

Ahora, une contenido visual y musical, pasado y presente, en un álbum de 11 canciones, Thalia’s Mixtape (lanzado el 28 de abril bajo Sony Music Latin), para el cual no solo versionó sus temas favoritos — incluyendo “Persiana americana” de Soda Stereo, “Florecita rockera” de Aterciopelados y “Devuélveme a mi chica” de Hombres G — sino que buscó a sus autores, incluidos Charly Alberti y David Summers, para la grabación tanto de las canciones como de nuevos videos musicales. El producto audiovisual, Thalia’s Mixtape El Soundtrack de Mi Vida, está disponible como una serie de tres episodios en Paramount+.

“Mi gran reto como artista es darle la mejor calidad a mi público. La experiencia, la diversión, el entretenerlos, el cantarles, el expresarme a través de todo tipo de género musical es parte del paquete”, dice la artista.

¿Cómo te sientes de ser parte del primer grupo de Mujeres Latinas en la Música homenajeadas por Billboard?

Me siento orgullosa, me siento honrada, me siento que pertenezco a un grupo de mujeres talentosísimas, poderosas, llenas de vigor, llenas de esa fortaleza que es contagiosa. Es esa hermanad, esa amistad, es esa familia que hemos construido por años, donde cabe tanto la cantante, como la productora, como la ejecutiva.

¿Quién te inspiró de niña?

¡Mi madre! Yolanda Miranda de Sodi, punto y aparte. Poniendo a un lado el género, el alma de esa persona era tan poderosa que en frente de cualquier hombre se hablaba de tú a tú, con una seguridad y una fortaleza que en esa época, en ese sistema patriarcal, estaba imposible. Y esta mujer fue contra marea. También, somos cinco hermanas. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Entonces crecí en un matriarcado. Todo era mujeres en poder. Lo mamé, lo viví en mi casa. Las mujeres primero, las mujeres arriba.

¿Te sentías arropada por ella? ¿Empoderada?

Tenemos que buscar otra palabra que no sea “empoderada”. ¿Qué puede ser que no sea esa palabra?

¿Poderosa?

¡Una mujer poderosa! ¡Una mujer con poder! Un ser con poder. That’s it.

Te destacas, entre otras cosas, por haber ayudado a muchas mujeres en tu carrera grabando con artistas en ascenso. ¿Por qué lo has hecho?

Se ha sentido siempre bien para mí hacerlo. En mi perspectiva, juntas somos mejores. Si tú te ves bien, yo me veo mejor. Si a ti te va bien, a mí también me va bien. Ese es mi modo de pensar, y sobre todo de artistas jóvenes. Van en contra de muchos prejuicios, y en la industria que la dominan los hombres es importante que haya otra mujer respaldando.

Tú abriste puertas que estaban cerradas. ¿Hubo algún momento particularmente difícil? Recuerdo haber leído que cuando eras adolescente un presentador de televisión te regañó en vivo…

Sí, imagínate nada más el sistema patriarcal que vivíamos y que todavía existe. Una chica que acababa de lanzar su primera canción, su primer disco, con las estrellas en los ojos, y que de pronto te digan, en vivo: “Eres una corriente, eres una barata, porque te maquillas así”. Si ahora te pasa algo así, tú le dices: “Wow, detrás de mí vienen millones y te paras porque te paras”. Pero en ese momento era un sistema que todo se apoyaba y todo se normalizaba.

Estás muy involucrada en la producción tanto de música como de video. ¿Por qué?

Cuando me convertí en cantante solista me fui involucrando al 100 en mis videos, en la mezcla, en la composición. Acuérdate que yo viví muchos años en el régimen de las novelas: ponte aquí, párate allá; quedé hasta aquí de instrucciones. Ahora yo soy la que da las órdenes. Y sé lo que mi audiencia quiere ver de mí, y tengo una intuición de lo que quieren los jóvenes.

¿Qué consejo le das a las que vienen?

Que sean ellas mismas. Que no tengan miedo a no pertenecer. Está bien no pertenecer, porque solamente hay una persona como tú en el planeta. Y tenemos esta sociedad donde nos enseñan constantemente que hay que pertenecer a la manada. Te tengo noticias: puedes ser tú y vas a encontrar tu público, y vas a encontrar tu nicho, y vas a encontrar tu expresión.

¿Cuá es tu mantra?

No sé si es un mantra, pero es fe. Yo creo que Dios siempre me está dando esa luz. Ese es mi regalo.

En la ceremonia de los premios Oscar, Michelle Yeoh, a sus 60 años, recibió su premio como mejor actriz y dijo: “Señoras, nunca dejen que alguien les diga que su mejor momento ya pasó”.

Cien por ciento. Yo creo que la vida es una constante evolución. Todo el mundo se va a morir, todo el mundo va a envejecer, todos vamos a depender de todos. Eso es vida. Y si vas para allá, haz todo para disfrutar el viaje. Haz todo lo que te reta, haz todo lo que te dé una visión, haz todo lo que temes.

¿Estás en tu mejor momento?

Estoy constantemente en mi mejor momento.

