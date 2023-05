Thalia abre Mujeres Latinas en la Música 2023 con fascinante popurrí, pronuncia poderoso discurso

En la gala inaugural Mujeres Latinas en la Música de Billboard, Thalia dio testimonio de su poder de estrella con un medley de sus éxitos. En un número musical lleno de energía, la estrella pop mexicana lució como una reina en un sensual traje con estampado de leopardo y deslumbrantes joyas doradas bajo luces de neón, con su exuberante cabello castaño suelto como de costumbre.

Explorar Explorar Thalia See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Presentó sus eternas “Amor a la mexicana” y una versión impulsada por la bachata de su feroz respuesta a las críticas “A quién le importa”. También interpretó “Desde esa noche” y la tierna balada “Equivocada”, llevando al público por una ola de emociones.

Más tarde esa noche, la querida estrella del pop latino recibió su premio Poderosa Global, que le entregó la directora de contenido de Latin/Español de Billboard, Leila Cobo. “Canta, check. Baila, check. Actúa, check. Produce, escribe, diseña su propia ropa, su línea de zapatos. Y además esta mujer es una súper mamá. Esta mujer ha inspirado a generaciones con su música”, dijo Cobo. “Esta es una artista arriesgada, comprometida, poderosa y además una persona encantadora y francamente muy divertida”.

“La palabra que he escuchado esta noche, la que más hemos escuchado es la mujer ’empoderada’. Para mí, esa palabra empoderada me queda un poco corta”, dijo Thalia. “Yo creo que todas nacimos con el poder. Creo que somos fuertes y nadie nos va a empoderar. Ya lo tenemos. Es algo que Dios nos dio el día que nos creó a cada uno individualmente, único, irrepetible. Así que a todas ustedes, mujeres chingonas ovariudas que están aquí, no se distraigan, sigan por su objetivo, por sus sueños. Que nadie se los robe. Es de ustedes. Ustedes tienen la fuerza, el poder, nadie se los va a dar… ¡Arriba las mujeres!”

El especial de dos horas Mujeres Latinas en la Música de Billboard, conducido por Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes, se llevó a cabo el sábado 6 de mayo en el Watsco Center en Miami y se transmitió al día siguiente (7 de mayo) por Telemundo.

El primer evento de su tipo, Mujeres Latinas en la Música celebra a artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria de la música. Shakira recibió el primer premio Mujer del Año. Otras homenajeadas incluyeron a Ana Gabriel como Leyenda Viviente; Emilia como Estrella en Ascenso; Maria Becerra, reconocida con el premio Visionaria; Evaluna, agasajada con el premio Tradición y Futuro; y Goyo, como Agente de Cambio.