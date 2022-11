Taylor Swift triunfa en los MTV EMA 2022: Lista completa de ganadores

Taylor Swift fue la principal ganadora de los MTV EMA 2022, que se entregaron en el PSD Bank Dome, en Düsseldorf, Alemania, el domingo (13 de noviembre). Swift se llevó cuatro premios: mejor artista, mejor video, mejor pop y mejor video de formato largo por “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”.

Explorar Explorar Taylor Swift See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Esta es la segunda victoria de Swift en la categoría de mejor video. Hace tres años fue premiada por su “Me!”, una colaboración con Brendon Urie.

Nicki Minaj, David Guetta y SEVENTEEN ganaron dos premios cada uno. Minaj se llevó el trofeo a la mejor canción por “Super Freaky Girl” y mejor hip hop. Guetta ganó mejor colaboración por “I’m Good (Blue)” con Bebe Rexha, y mejor electrónica. SEVENTEEN ganó mejor artista nuevo y mejor “push”.

Harry Styles, el principal nominado de este año con siete menciones, obtuvo solo un premio: mejor presentación en vivo. La categoría se reintrodujo tras una pausa de dos años debido a la pandemia.

Rita Ora y Taika Waititi condujeron el espectáculo, que contó con las actuaciones de varios ganadores de la noche: Guetta y Rexha, Muse (mejor rock) y Gorillaz (mejor alternativa).

OneRepublic interpretó “I Ain’t Worried”, del éxito cinematográfico Top Gun: Maverick, luego de una introducción en video del astro de la película, Tom Cruise. El show también contó con las actuaciones de Ava Max; Stormzy con Debbie; GAYLE; Luis Capaldi; Tate McRae; SPINALL, Äyanna y Nasty C; la banda ucraniana Kalush Orchestra y Thundercat (que actuó con Gorillaz).

El rapero emergente de Filadelfia Armani White interpretó su éxito “Billie Eilish” durante la alfombra roja de los EMA.

Este año hubo dos categorías nuevas: mejor video de formato largo (que ganó Swift) y mejor actuación de metaverso (que fue para BLACKPINK).

Ora ganó un premio especial: mejor look ‘estilo personal’.

El premio MTV EMA Generación del Cambio de este año lo ganaron tres mujeres ucranianas — Lina Deshvar, Anna Kutova y Anfisa Yankovin — por luchar por el cuidado y los derechos de los afectados por la crisis humanitaria en su país. MTV Entertainment Group seleccionó a las homenajeadas en asociación con Choose Love, una organización humanitaria sin fines de lucro que brinda ayuda y defensa a los refugiados en todo el mundo. Este premio se lanzó en 2018. Las ganadoras fueron honradas durante el espectáculo de alfombra roja de los MTV EMA.

El espectáculo también contó con la participación de Lauren Spencer Smith, David Hasselhoff, Julian Lennon y Sam Ryder, entre otros.

Los MTV EMA se trasmitieron el 13 de noviembre por la red global de MTV en más de 170 países, por Pluto TV en territorios selectos de Estados Unidos, América Latina y Europa, y por Comedy Central en Alemania. Estará disponible en Paramount+ y Pluto TV a nivel mundial a partir del 14 de noviembre.

Este año fue la sexta ocasión que el programa tuvo lugar en Alemania. Bruce Gillmer y Richard Godfrey fueron los productores ejecutivos. Debbie Phillips y Chloe Mason fueron las productoras.

Aquí la lista completa de los nominados, con los ganadores resaltados:

Mejor canción

Bad Bunny, Chencho Corleone – “Me porto bonito”

Harry Styles – “As It Was”

Jack Harlow – “First Class”

Lizzo – “About Damn Time”

GANADORA: Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Rosalía – “Despechá”

Mejor video

BLACKPINK – “Pink Venom”

Doja Cat – “Woman”

Harry Styles – “As It Was”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

GANADORA: Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

Mejor artista

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

Rosalía

GANADORA: Taylor Swift

Mejor artista nuevo

Baby Keem

Dove Cameron

Gayle

GANADOR: Seventeen

Stephen Sanchez

Tems

Mejor colaboración

Bad Bunny, Chencho Corleone – “Me porto bonito”

GANADORES: David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – “Staying Alive”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

Post Malone with Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

Shakira, Rauw Alejandro – “Te felicito”

Tiësto & Ava Max – “The Motto”

Mejor presentación en vivo

Coldplay

Ed Sheeran

GANADOR: Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Mejor pop

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

GANADORA: Taylor Swift

Mejor K-pop

BLACKPINK

BTS

Itzy

GANADORA: Lisa

Seventeen

Twice

Mejor latino

GANADORA: Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

Rosalía

Shakira

Mejor electrónica

Calvin Harris

GANADOR: David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

Mejor hip hop

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

GANADORA: Nicki Minaj

Mejor rock

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

GANADOR: Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Mejor alternativa

GANADOR: Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

Yungblud

Mejor R&B

GANADORA: Chlöe

Givēon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Mejor video de formato largo

Foo Fighters – “Studio 666”

Rosalía – “Motomami” (Rosalía TikTok live performance)

Stormzy – “Mel Made Me Do It”

Taylor Hawkins tribute concert, Wembley Stadium, London

GANADOR: Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

Video for good

Ed Sheeran – “2step” (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Latto – “P*ssy”

Lizzo – “About Damn Time”

GANADORES: Sam Smith – “Unholy” (con Kim Petras)

Stromae – “Fils de joie”

Mejores fans

BLACKPINK

WINNER: BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

Mejor push

Nessa Barrett

GANADOR: Seventeen

Mae Muller

Gayle

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

Mejor actuación de metaverso

GANADORA: BLACKPINK The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox