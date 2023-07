‘Speak Now (Taylor’s Version)’ de Taylor Swift finalmente está aquí: Escúchalo

La historia comienza un caluroso día de verano en el que Taylor Swift finalmente lanzó Speak Now (Taylor’s Version).

La regrabación del álbum de estudio de 2010 de la superestrella llegó a la medianoche del viernes (7 de julio). Incluye las 16 canciones de las versiones originales y deluxe, además de siete nunca antes escuchadas de “From the Vault” (de la bóveda), dos de ellas colaboraciones con Hayley Williams y Fall Out Boy.

“Dado que Speak Now se trataba de mi composición, decidí recurrir a los artistas que siento que me influyeron más poderosamente como letrista en ese momento y pedirles que cantaran en el álbum”, escribió Swift el mes pasado, cuando reveló la lista de canciones. Williams es invitada en una pista “de la bóveda” titulada “Castles Crumbling”, mientras que Fall Out Boy aparece en “Electric Touch”.

Explorar Explorar Taylor Swift See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Son geniales y generosos por aceptar apoyar mi versión de Speak Now”, agregó sobre sus colaboradores. Como Swift explicó anteriormente con respecto a Red (Taylor’s Version) y Fearless (Taylor’s Version), sus proyectos regrabados de 2021, las canciones “de la bóveda” son pistas inéditas que no fueron incluidas en sus respectivos álbumes originales. Como reveló en su publicación, las otras canciones de bóveda (en solitario) en la edición actualizada de Speak Now son “When Emma Falls In Love”, “I Can See You”, “Foolish One” y “Timeless”.

Swift anunció Speak Now (Taylor’s Version) por primera vez durante el primero de sus tres conciertos de la gira The Eras en el Nissan Stadium de Nashville en mayo, revelando la fecha de lanzamiento en la pantalla detrás de ella.

“Las canciones que surgieron de esta época de mi vida estuvieron marcadas por su honestidad brutal, confesiones cronológicas sin filtro y melancolía salvaje”, compartió en ese momento. “Me encanta este álbum porque cuenta una historia de crecer, agitarse, volar y estrellarse… y vivir para contarlo”.

Escucha Speak Now (Taylor’s Version) en su totalidad a continuación: