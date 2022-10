Taylor Swift devela letras de ‘Midnights’ a la medianoche en Nashville y Brasil

Los fans de Taylor Swift están ansiosos. Faltan solo dos días para el lanzamiento de su álbum Midnights, y la estrella del pop alimenta sus expectativas con algunas pistas y detalles. Esto incluye vallas publicitarias crípticas que comenzó a colocar en sociedad con Spotify en distintas ciudades del mundo, programadas para revelar una letra a la vez del nuevo disco, siempre a las 12 a.m. en punto.

Explorar Explorar Taylor Swift See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Una de las dos nuevas revelaciones se hizo a través de una valla en una estación de tren en São Paulo, Brasil, a la medianoche hora local (11 p.m. de Nueva York), mostrando en letras color púrpura: “Just like clockwork, the dominoes cascaded in a line” (Al igual que un reloj, las fichas de dominó cayeron en cascada en una línea).

Una segunda valla publicitaria apareció una hora después en un costado del edificio 1720 West End en Nashville, Tennessee, con estas palabras: “Did you ever have someone kiss you in a crowded room?” (¿Alguna vez alguien te besó en una habitación llena de gente?)

“Now I’m standing alone in a crowded room… in Nashville” (Ahora estoy parada sola en una habitación repleta… en Nashville”, decía un post sobre la segunda valla en la cuenta oficial de Twitter de Spotify, refiriéndose a la letra de la canción “Story of Us” de Speak Now, de Swift.

Swift comenzó a dar pistas de las letras de Midnights el lunes (17 de octubre), cuando ella y Spotify presentaron una valla publicitaria electrónica en la Meca de las grandes vallas: Times Square en Nueva York. Al dar la medianoche, un enorme letrero vertical en un extremo de la plaza se iluminó con la letra “I should not be left to my own devices”. (No debo ser abandonada a mis propios medios).

Más adelante, la cantautora develó una valla en Londres, en la que se revelaban solo cinco palabras de una canción de Midnights: “I polish up real nice” (Me arreglo muy bien).

Estas revelaciones de letras en areas metropolitanas son solo una de las varias formas en que Swift se ha asociado con Spotify en el lanzamiento de Midnights, su 10mo álbum de estudio, que sale el viernes (21 de octubre). La ganadora de 11 premios Grammy también ha estado compartiendo videos exclusivos con sus fans a través del servicio de streaming musical, explicando sus fuentes de inspiración para el disco: “autodesprecio”, “fantasías de venganza”, “preguntas sobre qué pudo haber sido” y “enamorarse” conforman los temas de cuatro de los cinco videos que se han colgado en la página de Midnights en Spotify hasta el momento.

A la medianoche del jueves (20 de octubre), es muy posible que los fans puedan ver otra valla con alguna letra, quién sabe. Lo que sí se ha confirmado es que habrá un adelanto de Midnights durante el tercer cuarto del partido en Thursday Night Football ese mismo día.

Mira las vallas con las nuevas letras de Taylor Swift en Nashville y São Paulo aquí:

Another lyric goes up in lights, like diamonds in the sky #TSmidnighTS https://t.co/3gJ6Hslpm6 pic.twitter.com/NOsPN6bk3w — Spotify (@Spotify) October 19, 2022