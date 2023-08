Taylor Swift: ‘1989 (Taylor’s Version)’ está ‘en camino’

¡Sorpresa! 1989 de Taylor Swift será la próxima “Versión”.

Swift anunció la noticia que muchos esperaban, que 1989 (Taylor’s Version) está “en camino”, con fecha de lanzamiento prevista para el 27 de octubre, confirma en sus redes sociales.

Publicado inicialmente en 2014, 1989 es el álbum que “cambió mi vida de innumerables maneras”, agrega Swift, y dice que la “llena de emoción anunciar” su más reciente “Versión”.

Y hay un incentivo adicional para estar pendientes, como si los Swifties necesitara más publicidad. “Para ser completamente honesta”, escribe TayTay, “esta es mi regrabación FAVORITA que he hecho porque las 5 pistas From The Vault son una locura. No puedo creer que se hayan quedado atrás. ¡Pero no por mucho!”

El próximo LP ya puede encargarse en el sitio oficial de Swift en cuatro CDs de lujo de edición especial (“Crystal Skies Blue”, “Rose Garden Pink”, “Aquamarine Green” y “Sunrise Boulevard Yellow”), y “Crystal Skies Blue” también estará disponible en formato de vinilo y casete.

1989 (Taylor’s Version) será la cuarta “Versión” de Swift desde que anunció su proyecto de regrabación en 2019. Las tres anteriores llegaron todas al No. 1 de la lista Billboard 200: Fearless (Taylor’s Version), que pasó dos semanas en la cima en 2021; Red (Taylor’s Version), con una semana en 2021, y Speak Now (Taylor’s Version), con dos semanas en 2023. Además, los tres han liderado la lista oficial de álbumes del Reino Unido.

Con un total de 21 canciones “From The Vault” en esos tres álbumes, Swift obtuvo múltiples top 10 en el Hot 100, ganó tracción en las emosoras pop e incluso obtuvo un No. 1, con la versión de 10 minutos de “All Too Well”.

La grabación original de 1989 pasó 11 semanas en el No. 1 del Billboard 200 de todos los géneros tras su lanzamiento.

1989 estaba sonando como posible versión No. 4 porque Swift compartió un pequeño puñado de canciones, incluida “Wildest Dreams (Taylor’s Version)”, luego que ésta se hizo viral en TikTok en noviembre de 2021, y después de “This Love (Taylor’s Version)”, que apareció en el tráiler de la serie de Amazon Prime The Summer I Turned Pretty.

Swift establece y rompe récords con facilidad. Este año, la superestrella del pop consiguió su 12º No. 1 en Estados Unidos con Speak Now (Taylor’s Version), superando a Barbra Streisand como la mujer con mayor cantidad de No. 1 y convirtiéndose en la primera artista viva en casi 60 años con cuatro álbumes simultáneos en el top 10, y colocando 11 álbumes en la lista Billboard 200 en una hazaña sin precedentes.

En el Reino Unido, es la primera y única artista de este siglo con 10 álbumes No. 1.

Y mientras su The Eras Tour estableció nuevas récords de ventas en Australia, recientemente inundó la lista de álbumes de ARIA, asegurándose las 5 primeras posiciones simultáneamente, una marca histórica. Luego se reemplazó a sí misma en el No. 1 de la lista, convirtiéndose en la primera artista en hacerlo desde que se lanzaron las listas de ARIA en 1983.

La confirmación de 1989 (Versión de Taylor) a primeras horas del jueves (hora del este), coincidió con el fin del último show de Swift en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde tocó un total de seis noches, cerrando la primera etapa estadounidense de The Eras Tour.

A partir del 24 de agosto, la artista emprenderá su gira mundial con una serie de fechas en América Latina, Asia, Australia y Europa, antes de regresar a Estados Unidos en 2024 para una segunda vuelta norteamericana.