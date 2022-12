Tainy habla sobre producir éxitos de Bad Bunny, comparte más detalles de su 1er álbum

Las contribuciones musicales de Tainy al pop latino son incomparables. Como el mago detrás de éxitos de reggaetón-pop que incluyen la producción de nueve de las 23 canciones de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, no cabe duda de que ha ayudado a renovar el repertorio del pop latino contemporáneo. El productor puertorriqueño se prepara ahora para lanzar su álbum debut como solista, DATA, a principios de 2023.

Hasta la fecha, el ganador del Latin Grammy al productor del año de 2022 ha presentado el exitoso “Lo Siento BB:/” con Bunny y la cantautora mexicana Julieta Venegas, así como “Sci-Fi” con Rauw Alejandro.

“[DATA] es una representación de lo que soy como persona y como fan de la música”, dice Tainy a Billboard Español. “Poder tener mi propio álbum es muy especial. Estoy poniendo todo de mí en esto, todo lo que he aprendido desde que empecé a trabajar con la gente que admiro”. Algunos de esos famosos colaboradores son J Balvin, Wisin y Yandel, y Arcángel, pero también artistas emergentes como Young Miko, Ankhal y Kris Floyd.

Por casi dos décadas, Tainy (cuyo verdadero nombre es Marcos Efraín Masís Fernández) ha sido una fuerza constante en el paisaje sonoro de la música urbana. Empezó a crear ritmos para pioneros del reggaetón como Luny Tunes justo antes de que “Gasolina” (2004) de Daddy Yankee arrasara en todo el mundo, cuando Tainy tenía apenas 14 años. Esta inquietud creativa lo llevó a coproducir para iconos como Don Omar, Yankee, Wisin y Yandel, Zion y muchos más.

“Un saludo a Tainy, el G.O.A.T., la leyenda […] Es alguien a quien he admirado desde que era adolescente y durante toda mi carrera”, dijo el beatmaker No. 1 del año de Billboard, MAG, coproductor principal de Un Verano Sin Ti.

Mientras mantenía su impulso fuerte a mediados de los 2010, Tainy con el tiempo conoció en 2016 a un rapero prometedor llamado Benito Antonio Martínez Ocasio — hoy el superastro más grande del momento, mejor conocido como Bad Bunny — con el que llegaría a hacer historia en el pop. Dato curioso: Tainy coprodujo la primera canción No. 1 de Bunny en el Hot 100 de Billboard, “I Like It”, también con Balvin y Cardi B.

Con un buen ojo para identificar joyas musicales y talentos emergentes, Tainy también se asoció con el ejecutivo musical Lex Borrero para crear en 2019 NEON16, una “incubadora de talentos multifacética”, como la describen. “A mí me gusta mucho porque tiene una visión muy amplia de la música”, dijo Julieta Venegas a Billboard Español en noviembre. “Él abarca hacer estos juntes con personas que vienen del lado pop, folk, la música mexicana…”

A punto de terminar el 2022, el superproductor conversó con Billboard Español para reflexionar sobre su exitoso año en la música. También compartió emocionantes detalles sobre su esperado álbum debut.

Coprodujiste el mejor álbum de 2022, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. ¿Qué pasa por tu mente al pensar en este éxito extraordinario?

Está chévere, pero no es fácil de procesar cuando todo está sucediendo. Ahora empiezo a reflexionar y a ver la gravedad de todo esto. Son cosas que nunca creímos posibles viniendo de Puerto Rico y siendo latinos. Siempre sentimos que había un nivel superior [impuesto por el] mercado anglo, y ver que eso ya no existe… Mucho de eso tiene que ver con Benito. Es especial ver cómo se rompen esas barreras. Soñar grande acaba haciéndose real.

Ahora esto es el nuevo normal. Ahora todo el mundo está en igualdad de condiciones. La buena música es buena música en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo. Que [el álbum] haya podido conectar con tanta gente es algo especial.

Cuéntanos cómo se hizo uno de los éxitos que produjiste en el álbum, “Ojitos lindos” por ejemplo.

La idea [de la canción] empezó con mi hermanito, Masis, que también es productor. Nos trajo un instrumental, pero tenía otro estilo. Cuando Benito lo escuchó, sólo oyó las trompetas, que ahora se oyen al principio de la canción. Sintió que tenía algo especial, pero los sonidos que venían después del instrumental original no eran lo que él tenía en mente. Ahí es donde entro yo. Como tenemos química en el estudio, y muchos años trabajando juntos, sabía lo que buscaba, y tener esta melodía que trajo mi hermano era la base perfecta.

[Bunny] dijo que le recordaba a una canción que hice remix para Bomba Estéreo, “To My Love”, y que siempre había querido trabajar con Bomba. Me dijo: “Oye, ¿por qué no les mandamos esto? A lo mejor les gusta”. Su única nota fue: “Quiero hacer una canción bonita”. Sabía que la voz de Li sonaría increíble. Así que se la envié y le pregunté si le gustaba. Enseguida respondieron que les encantaba y empezaron a trabajarla. Li aportó exactamente lo que había imaginado.

De ahí, [Benito] lo llevó a su propio mundo y le puso la letra y la vibra adecuadas. La estética del álbum empezó a tomar forma, con paisajes sonoros y ambientes más playeros. Ahí es donde me hice una idea de lo que pretendía para todo el proyecto. Fue muy especial ver a dos personas de distintos lugares del mundo no estar en el mismo estudio, pero tener la misma mentalidad creativa.

Julieta Venegas mencionó en nuestra entrevista que tú la seleccionaste para “Lo Siento BB:/” Elogió tus conocimientos de la música indie latina y alternativa. ¿Cómo descubres artistas fuera de tu género habitual?

Siempre he sido un estudiante de la música. Siempre trato de aprender y crecer en diferentes géneros para ver qué puedo aprender de ellos e integrarlos en mi espacio. ¿Qué es lo que escucho? ¿Cuál es mi estilo? ¿Qué me gustaba desde niño? Creo que ahora es un poco más fácil conocer la vida de los productores. Tal vez desde lejos, la gente piensa que todo lo que escucho es reggaetón porque eso es lo que hago. Pero en verdad, escucho muchos tipos de música. El indie, el rock y la música alternativa son estilos que me inspiran.

“Lento” de Julieta Venegas es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Siempre quise trabajar con ella, pero no creía que fuera posible, viendo que nuestros géneros son tan diferentes uno del otro. Tal vez no le gustaba la música que hacíamos, así que era una duda. Cuando empecé a trabajar en mi proyecto personal, quería que fuera un reflejo de quien soy y de lo que me gusta. Sabía que esta canción iba a ser perfecta para la voz de Julieta. No iba a perder nada por contactarla. Si dice que odia la canción, la odia. Pero le encantó y estaba lista para participar.

Es una de las cosas más especiales que he podido hacer en mi carrera. Es algo que siempre había querido hacer pero que no creía posible: combinar a dos de mis artistas favoritos en una misma canción, y suenan perfectos juntos.

Este año, “Callaíta” de Bad Bunny, que produjiste, superó 1.000 millones de streams en Spotify. Es un gran logro…

Es difícil explicar cómo sucedió. Siempre he estado agradecido por la posición en la que estoy. Nunca pensé que llegaría a este punto. Como ya he dicho, siempre soñábamos con cosas que queríamos hacer, pero tenían un límite. Porque no creíamos que fuera posible para gente como yo — de donde vengo, quien soy, nuestra posición en el mundo — y ver que he sido capaz de superar eso en 1.000 millones con respecto a lo que inicialmente pensé que podría ser posible, esto te hace sentir bendecido. Siento que tengo la responsabilidad de inspirar a más gente que podría hacer el doble de lo que yo he hecho. Esa es la parte más especial para mí.

Ver que “Callaíta” se convirtió en lo que se convirtió es una locura. Es un honor que la gente siga conectando con la canción después de tantos años [desde 2019]. Uno se queda con la sensación de esas canciones clásicas que la gente creció escuchando y que siguen escuchando ahora, y no puedes comprender cómo siguen conectando con la gente después de tantos años. Estoy contento de que hayamos podido crear una canción que ha resistido el paso del tiempo.

¡Estás a punto de lanzar tu primer álbum como solista!

He estado centrado al 100% en mi proyecto, y “Lo Siento BB:/” es el primer sencillo. Lanzaremos el producto final a principios de año. Estoy muy emocionado. Soñaba con hacer este álbum incluso antes de dedicarme a la música, porque este tipo de proyectos son los que me inspiraron a dedicarme a la música.

Como te podrás imaginar, estoy trabajando con la mayoría de la gente con la que ya he trabajado durante mucho tiempo, y con la que tengo una gran relación: Benito, Jhayco, Rauw, Feid, Balvin, Wisin y Yandel, Arcángel… Han sido importantes para mi carrera, así que quería que formaran parte de esto porque fueron parte de mi viaje. Al mismo tiempo, quería combinar dos mundos y fusionarlo con los artistas emergentes de los que soy fan: Young Miko, Ankhal, Kris Floyd… todos ellos, y cómo incorporé a Julieta Venegas. [El álbum] muestra más quién soy y cuáles son mis influencias musicales.

