Todas las presentaciones de música latina en el festival SXSW 2023: Calendario completo

Billboard regresa oficialmente a South by Southwest con tres noches de conciertos de estrellas como parte del “Billboard Presents THE STAGE at SXSW”, cuyas cabezas de cartel son el rapero y cantante Lil Yachty (16 de marzo), los superastros latinos Feid y Eladio Carrión (17 de marzo), y los titanes de la música electrónica Kx5 (Kaskade y deadmau5) (18 de marzo).

Explorar Explorar Eladio Carrion See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

El evento tendrá lugar en el Anfiteatro Moody en Waterloo Park en Austin, Texas. Aquellos que tengan distintivos SXSW Music y Platinum y pulseras del SXSW Music Festival tendrán acceso a estas actuaciones por orden de llegada.

Los boletos también están disponibles para su compra aquí. Billboard donará una parte de las ganancias de las entradas a Waterloo Greenway Conservancy, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo crear un sistema de parques urbanos en sociedad con la ciudad de Austin.

Además de Feid y Carrión, muchos más artistas latinos estarán presentes en el festival y conferencias de este año, incluidos Andrekza, Divino Niño e Ivonne González, por nombrar algunos. Aquí una guía completa de los artistas latinos participantes desde el jueves 16 de marzo hasta el domingo 19 de marzo (basada en el sitio web oficial de SXSW):

JUEVES, 16 DE MARZO

Caramelo Haze

Presentado por: SXSW DAY PARTY – Qobuz Sessions

Hora: 12:00 – 12:30 p.m. Centro

Lugar: KMFA Radio

Divino Niño

Presentado por: SXSW Day Party – Dr. Martens

Hora: 3:30 p.m. – 3:45 p.m. Centro

Lugar: Clive Bar

The New Wave of Puerto Rican Music

Artistas: unÁnima, Neysa Blay, Piquete, El Laberinto del Coco

Presentados por: PRIMA

Hora: 7 p.m. – 11 p.m. Centro

Lugar: Revival Coffee

Desta French

Presentada por: Selector Radio (Jamz Supernova)

Hora: 8 p.m. – 8:40 p.m. Centro

Lugar: Sellers Underground

ZZK Records

Artistas: Dat García, Jackie Mendoza, Jhoniván y su Cumbia Loop, Karen y Los Remedios, Son Rompe Pera, Trucha Soul

Presentados por: ZZK Records

Hora: 8 p.m. – 2 a.m. Centro

Lugar: Speakeasy

RUMBA Presented by Cinq Music + Mitu

Artistas: Ivonne Galáz, Janine, Los Aptos, Poe Leos, Porte Diferente, Tania Domínguez

Presentados por: Cinq Music + Mitu

Hora: 8 p.m. – 2 a.m. Centro

Lugar: The Venue ATX

Nemegata

Presentados por: EQ Austin

Hora: 9 p.m. – 9:40 p.m. Centro

Lugar: Sheraton BackYARD

Andrekza

Presentada por: Downtown Music Services

Hora: 9:35 p.m. – 10:25 p.m. Centro

Lugar: Vaquero Taquero

Sara Curruchich

Hora: 10 p.m. – 10:40 p.m. Centro

Lugar: Flamingo Cantina

OKAN

Hora: 11 p.m. – 11:40 p.m. Centro

Lugar: Flamingo Cantina

Perreo Millennial Showcase

Artistas: CRYMES, Foudeqush, riela, Letón Pé, JUANPORDIOS!, Isabella Lovestory

Presentados por: Perreo Club

Hora: 7 p.m. – 2 a.m. Centro

Lugar: Cuatro Gato

Perreo Club Showcase

Artistas: RUUEx, soularreal, EL NICK, Vacio Sur, Dinabn, ella ella, Nurrydog, Poniboy, Girl Ultra, Suxxy Puxxy

Presentados por: Perreo Club

Hora: 8 p.m. – 2 a.m. Centro

Lugar: Coconut Club Rooftop

VIERNES, 17 DE MARZO

Billboard’s THE STAGE at SXSW

Artistas: Gabby Got It, Eladio Carrión, Feid

Presentados por: Samsung Galaxy

Hora: 7 p.m. – 10:30 p.m. Centro

Lugar: Moody Amphitheater @ Waterloo Park

Daniel Villarreal

Presentado por: Iceland Airwaves

Hora: 1 a.m. – 1:50 a.m. Centro

Lugar: Victorian Room at The Driskill

Divino Niño

Presentado por: Cosmica Artists

Hora: 1 a.m. – 1:40 a.m. Centro

Lugar: Cooper’s BBQ

La Cuneta Son Machín

Hora: 4 p.m. – 4:40 p.m. Centro

Lugar: International Day Stage

GlobalFEST Showcase

Artistas: La Cuneta Son Machin, King Stingray, Tuyo, Ramón Chicharrón, Monophonics, Balaklava Blues

Presentados por: globalFEST

Hora: 8 p.m. – 2 a.m. Centro

Lugar: Speakeasy

FAMA Collective Showcase

Artistas: La Marimba, Ramona, El Gran Poder de Diosa, Paraísos, Tangowhiskyman, RUBIO mediopicky

Presentados por: FAMA Collective

Hora: 8 p.m. – 2 a.m. Centro

Lugar: Augustine

Latinapalooza

Artistas: Mariachi Las Coronelas, Patricia Vonne, The Tiarras, Liah Alonso, Cecilia and The Broken Hearts

Presentados por: Latinapalooza

Hora: 8:30 p.m. – 1:30 a.m. Centro

Lugar: Cooper’s BBQ

El Combo Oscuro

Presentado por: Austin Music Foundation: ATX Gen N

Hora: 11 p.m. – 11:50 p.m. Centro

Lugar: Sheraton BackYARD

OKAN

Hora: 9 p.m. – 9:40 p.m. Centro

Location: Victorian Room at The Driskill

Sara Curruchich

Hora: 11 p.m. – 11:40 p.m. Centro

Lugar: Victorian Room at The Driskill

SÁBADO, 18 DE MARZO

Latin Showcase

Artistas: Michi Sanz, Destiny Navaira, Como Las Movies, Shiela, Shrt_Lyf

Presentados por: Latin Music Coalition Austin & EQ Austin: LatinATX 2023

Hora: 7 p.m. – midnight Centro

Lugar: Sheraton BackYARD

Hermanos Química

Hora: 7:55 p.m. – 8:35 p.m. Centro

Lugar: Shangri-La

Poe Leos

Presentada por: The Color Agent

Hora: 9:30 p.m. – 10 p.m. Centro

Lugar: Swan Dive

DOMINGO, 19 DE MARZO

Estereomance

Presentados por: Anniversary Group + No Gold

Hora: Medianoche – 12:40 a.m. Centro

Lugar: Hotel Vegas

PMC, empresa matriz de Billboard, es accionistas mayoritaria de SXSW y sus marcas son socias mediáticas oficiales de SXSW.