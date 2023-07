Sofía Reyes y Danna Paola revelan cómo Kim Petras entró al remix de ‘TQUM’

La amistad de Sofía Reyes y Danna Paola brilló durante su actuación de clausura de los Premios Juventud 2023 el jueves (20 de julio), donde tomaron el centro del escenario para cantar “TQUM”.

Antes de su enérgica presentación, las dos estrellas mexicanas compartieron que pronto habrá un remix de “TQUM” con la cantautora alemana Kim Petras. “Fue muy raro”, dijo Paola en exclusiva a Billboard en la alfombra roja, quien obtuvo el Premio Juventud como artista femenina en ascenso.

Reyes explicó que se acercaron a ella después de darse cuenta de que Petras estaba escuchando “TQUM” en sus historias de Instagram. Tanto Reyes como Danna son fans desde hace tiempo.

“Yo vengo siguiendo a Kim desde hace mucho tiempo, desde antes que se volviera famosa, litera. Es una mujer que admiro y que me representa en muchas cosas, y amo a su música, su expresión artística, y ella empezó a utilizar la canción en sus stories genuinamente. Y estábamos imactadas de ‘¡¿Ya viste a Kim?! Está utilizando el audio. ¡¿Qué es esto que está pasando?!” Le escribimos, y ella dijo ‘I feel honored! Let’s do the remix‘, y se subió al remix. Hablamos con ella. Tuve el FaceTime más épico al momento que estuvo en el estudio. She cried, she’s an amazing human being. Me hace sentir super orgullosa. Cumplí un sueño muy grande que tenía. Además de colaborar con Sofía, dos mexicanas, estamos disfrutando mucho este release, que la gente la esté amando, y la hicimos con mucho cariño, y que Kim sea parte de esta historia tan maravillosa”.

“TQUM” la primera colaboración entre Reyes y Paola — se publicó en marzo como el primer sencillo del próximo álbum de Reyes — y es la abreviatura de “te quiero un montón”. En esta canción ultra-pop, las estrellas mexicanas rememoran los buenos momentos vividos con una pareja que ya las ha superdado. “Que llevo días pensándote/ Cada carta leyéndote/ Fui tan ciega y no pude ver/ Qué nos pasó, bebé, y que”, cantan.