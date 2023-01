Shakira se dirige a Piqué en ‘BZRP Music Sessions #53’: ‘Creíste que me heriste y me volviste más dura’

Shakira y Bizarrap han bendecido a sus fans con su muy esperada “BZRP Music Sessions #53”, lanzada el miércoles (11 de enero).

A decir verdad, los fans no estaban seguros de qué esperar de esta nueva sesión musical, parte de una popular serie de colaboraciones entre Bizarrap y artistas como Nicky Jam, Paulo Londra, Residente y Snow Tha Product, que rapean sobre un ritmo único ideado por el creador de éxitos.

Shakira no rapea. En vez, esta es en gran medida una sesión de terapia entre Biza y su invitada.

Explorar See latest videos, charts and news Bizarrap Shakira See latest videos, charts and news

La cantautora no se contiene y es tan contundente como siempre sobre su ex, el astro español del fútbol Gerard Piqué. “Una loba como yo no está pa’ novatos/ Una loba como yo no está pa’ tipos como tú/ A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, canta sobre un ritmo futurista de pop electrónico. “Me dejaste de vecina a la suegra/ Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda/ Te creíste que me heriste y me volviste más dura/ Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Shakira se suma a un número de artistas que han participado en una de las sesiones musicales de Bizarrap escuchadas con entusiasmo por streaming. Su sesión con el artista español Quevedo le valió su primera entrada en el Billboard Hot 100. Actualmente, tiene más de 400 millones de vistas en YouTube. La sesión de Bizarrap con Shak le sigue a sus últimas con Duki y Villano Antillano.

Para Shakira es su primera canción desde “Monotonía” con Ozuna, que alcanzó el No. 3 en la lista Hot Latin Songs de Billboard (con fecha del 5 de noviembre). Actualmente se encuentra de No. 1 en el Latin Airplay, lista que ha encabezado durante cuatro semanas.

Shakira publicó recientemente un sentido mensaje de esperanza para comenzar el 2023. “Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando”, escribió la cantante colombiana. “Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente.”

El mensaje llegó tras un año difícil por su separación de Piqué, el padre de sus dos hijos. La cantante ha hablado abiertamente sobre la ruptura desde que esta se confirmó en junio y ha publicado material alusivo a su dolor, incluyendo la desgarradora “Monotonía”.