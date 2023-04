Shakira, Mujer del Año: ‘Una powerhouse’ y ‘la definición de música’

En los últimos meses, Shakira ha colocado cuatro canciones en el No. 1 de las listas latinas de Billboard y ha roto 14 récords mundiales de Guinness. También ha sido celebrada con una exposición retrospectiva en el Museo del Grammy.

Ah, y ha desatado una especie de revolución femenina en el camino.

La superestrella colombiana convirtió uno de los años más difíciles de su vida en un regreso sin precedentes a la música en español al abrir su corazón para enseñarnos que está bien mostrarse vulnerable, e incluso “facturar”, cuando se sufre de desamor.

La nueva racha de éxitos de la artista — que ya era la mujer con el mayor número de top 10 en Hot Latin Songs (34), No. 1 en el Latin Airplay (18) y entradas en el Latin Pop Airplay (50), entre otras marcas — comenzó en abril de 2022 con “Te felicito” junto a Rauw Alejandro. La canción llegó al No. 1 del Latin Airplay y del Latin Pop Airplay, lista que Shakira no encabezaba desde “Clandestino” con Maluma cuatro años antes.

A “Te felicito” le siguió la sentida bachata “Monotonía” con Ozuna. El tema llegó al No. 1 el 3 de diciembre y pasó seis semanas en la cima.

Shakira remató la trilogía en enero de 2023 con la contundente “Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53” junto al DJ argentino Bizarrap, en la que declara su nuevo lema: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. La canción le mereció su primer No. 1 en Hot Latin Songs desde “Chantaje” con Maluma de 2016.

“Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”. —Shakira

También “facturó” rompiendo 14 récords mundiales de Guinness como el título de música latina más reproducido en Spotify en 24 horas (14.393.324), y el más visto en YouTube en 24 horas (63.000.000), entre otros hitos.

“Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram. “Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes … Ellas son mi inspiración”, agregó.

Y cuando parecía haberlo dicho todo, Shakira volvió a hacer historia con “TQG” con Karol G. La colaboración — un explosivo beso de despedida para sus respectivos ex — no solo debutó en la cima de Hot Latin Songs, sino que les dio a ambas superestrellas su primer No. 1 en las listas mundiales Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. US.

Los éxitos consecutivos no son algo nuevo para Shakira, quien debutó en el Billboard Hot 100 en el 2001 con “Whenever, Wherever” y alcanzó el No. 1 en el 2006 con “Hips Don’t Lie”. El que esté en la cima global dos décadas después, cantando en español, reafirma su lugar como una verdadera superestrella, capaz de trascender idiomas, generaciones y fronteras como muy pocos pueden hacerlo.

Y su influencia y aportes van mucho más allá de la música. Shakira ha sido una defensora de la educación a través de su Fundación Pies Descalzos, que desde 1997 ha construido y adaptado nueve escuelas públicas en Colombia que han beneficiado a más de 152.000 niños y sus familias. “Es parte de mi misión”, dijo a Billboard hace casi una década, y así lo ha mantenido.

En esta edición inaugural de Mujeres Latinas en la Música, la Mujer del Año — por su éxito sin precedentes de ayer y de hoy — es indiscutiblemente Shakira.

Artistas y ejecutivos dicen…

“Shakira no es una powerhouse. Shakira inventó el powerhouse. Tiene el nervio y el talento. Lo demás es ‘solo’ una gran capacidad de entrega y trabajo”. —Alejandro Sanz, artista

“Conozco a Shakira la artista, y para nadie es un secreto que es increíble. Pero también conozco a la Shakira mamá, y esta versión de ella es otro nivel. La manera que ama y da la vida por sus dos niños es de admirar. Verla cómo disfruta de sus hijos, cómo habla de ellos con tanto orgullo, cómo los tiene en cuenta para todo, me hace admirarla más”. —Keityn, artista y compositor

“La importancia de que exista una Shakira en nuestra industria musical siendo colombiana, o mujer, o artista, es porque nos muestra con su ejemplo que podemos tener nuestra propia voz, que la diferencia con excelencia y entrega son un buen combo”. —Goyo, artista

“Cuando comencé a trabajar con Shakira, de inmediato me di cuenta exactamente por qué es tan poderosa en nuestra industria. Además de ser fenomenalmente talentosa, es trabajadora, extremadamente detallista y siempre ofrece excelencia musical”. —Maluma, artista

“Trabajar junto a Shakira este año para mí fue una experiencia increíble de la cual aprendí muchísimo. Estuvimos trabajando un montón esta canción [‘BZRP Music Sessions, Vol. 53’], ¡hasta el último minuto! Yo pensé que era detallista hasta que conocí a Shakira”. —Bizarrap, DJ y productor

“Solamente cosas maravillosas le pasan a las personas que están absolutamente entregadas a la persecución de la excelencia. Shakira es una de esas personas. … Para mí como artista, y sobre todo como artista colombiano, tener un referente así desde que yo era muy pequeño me empujó a ser la mejor versión de mí mismo. Cuando pude conocerla y cantar con ella, pude confirmar que todo esto que pensaba y sentía era una realidad”. —Camilo, artista

“Shakira es una guerrera incansable, megatalentosa y capaz de levantarse y reinventarse cada día. No hay imposibles para ella. Ni en su profesión, ni en su vida personal”. —Afo Verde, chairman/CEO, Sony Music Latin Iberia

“Yo tuve el orgullo de ser parte del crecimiento desde el principio de su carrera, y se merece todo lo que ha logrado. Su gran talento, su perseverancia, siempre ha puesto su pasión primero para aportar algo nuevo a la música y a sus fanáticos. [Cuando la conocí], ella no sabía nada de inglés y le dije ‘vamos a hacer el crossover contigo’. … A los seis meses fue a una entrevista y habló mejor inglés que yo”. —Emilio Estefan, productor y compositor

“Shakira representa tan bien a tantas mujeres que merece ser Mujer del Año. Es como una fuerza [con] esa naturaleza de proteger en momentos de dificultades. … Recuerdo cuando estábamos haciendo el video de ‘La bicicleta’, que logré que rompiera el protocolo y terminamos escapándonos por el barrio, llegando al colegio de ella. En ese momento creo que ella fue como Shakira la pelaíta, la barranquillera. Le dio la orden al director de ‘síguenos ya’, y arrancamos. Y se siente ese momento en el video”. —Carlos Vives, artista

“He trabajado con todo el mundo. Whitney, Michael Jackson. Nunca he visto ese nivel de detalle. Ella es como una profesora. ¡Dirige la sesión como si estuviese dando clase! … Esta chica es la definición de música”. —will.i.am, artista y productor

“Trabajar con ella fue un master class en mi carrera. Una artista en todo sentido, trabajadora incansable, talentosa y buena gente. La número uno sin dudas”. — Jorge Ferradas, fundador FPM Entertainment y exmiembro del equipo de management de Shakira

“Más allá de la fuerza multifacética que es como artista, lo más impresionante de Shakira es el alcance de su impacto. … La primera vez que viajé con ella a Colombia a inaugurar una de las escuelas que construyó a través de su Fundación Pies Descalzos, me impresionó ver su nivel de conocimiento, pasión y compromiso por proveer educación de calidad a todos en su país, y cómo no aceptaba nada menos. Ahí pude apreciar cómo su perseverancia la ha llevado al éxito”. —Jaime Levine, mánager

