Shakira y Manuel Turizo cantan sobre amor no correspondido en ‘Copa vacía’: Video

Shakira y Manuel Turizo unen fuerzas por primera vez en “Copa vacía”, una contagiosa canción de pop-reggaetón que te tendrá perreando en la pista de baile y al mismo tiempo reflexionando sobre un amor no correspondido con su letra sentida.

En “Copa vacía”, los dos artistas colombianos tienen una discusión sobre no recibir suficiente amor y afecto del otro.

“Siempre estás ocupado con tanto negocio […] Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo/ Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo”, canta Shak en uno de sus versos. “Como si no sintieras nada, ahora me miras tan diferente / Y yo nadando en contra e’ la corriente/ Me tienes en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente”, le responde Turizo.

Ambos unen sus voces en el coro: “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué/ Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía”.

Apenas 10 días antes del lanzamiento (el 19 de junio), Shakira y Turizo anunciaron a sus fans “hicimos una película”, compartiendo un póster de la estrella en el papel de sirena y Turizo como príncipe. Evidentemente, la hicieron.

El video musical, codirigido por Shakira and Jaume de Laiguana, muestra a Shak como una sirena con el pelo rosa que fue abandonada y olvidada en las rocas mientras Turizo viene a su rescate.

“Copa vacía” le sigue a la dulce canción “Acróstico” de Shakira, una carta de amor a sus hijos. El video musical, lanzado el pasado mayo, presenta a sus dos hijos, Milan y Sasha, cantando y tocando el piano a su lado.

En mayo, Shakira también fue homenajeada como Mujer del Año en la gala inaugural Mujeres Latinas en la Música de Billboard, donde pronunció un emotivo discurso en el que reconoció los momentos difíciles que ha atravesado el último año y le agradeció a su madre, a sus amigas y a las mujeres en general.

Mira el video musical de “Copa vacía” a continuación: