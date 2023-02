5 cosas que aprendimos de la entrevista de Shakira con Televisa

Una Shakira empoderada. Así se mostró la estrella colombiana en su primera entrevista televisada tras el lanzamiento del éxito mundial “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ y su colaboración con su compatriota Karol G, “TQG”.

En la entrevista con el periodista mexicano Enrique Acevedo, titular del noticiero estelar En Punto de la cadena Televisa, la artista habló sobre su ruptura con el astro español del futbol Gerard Piqué, la polémica que provocó su canción con el DJ argentino Bizarrap y lo que vislumbra ahora para su carrera artística.

“Constantemente tengo una deuda conmigo misma: quiero comprobar si realmente tengo talento o si aún me queda, si no ha desaparecido”, dijo. “Eso es lo que me da ganas de volver al estudio de grabación y, ahora, tengo más ganas que nunca”.

La entrevista se grabó hace una semana en Barcelona y se transmitió el lunes (27 de febrero) por la noche en la cadena mexicana.

Aquí cinco cosas que aprendimos de la entrevista de Shakira con Televisa:

1. Su sueño se quebró, pero tiene la mejor recompensa. “Yo tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte, de alguna manera, y conmigo lo ha hecho con creces, con estos niños estupendos, maravillosos”, dijo en referencia a sus hijos con Piqué, Milan y Sasha, de 10 y 7 años respectivamente.

2. Ha cambiado su visión sobre los hombres. En un acto de total franqueza, Shakira confesó que siempre creyó el cuento de que una mujer necesita de un hombre. “Porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma”.

3. Cree totalmente en el apoyo entre mujeres. En la entrevista, Shakira citó a Madeleine Albright, la primera mujer que llegó a ser secretaria de Estado en Estados Unidos, al decir que “hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”. Remató con un “estoy completamente de acuerdo”.

4. Shakira se siente completa. Tras enfrentar el duelo que significó su separación de Piqué y cómo ha asimilado el éxito, incluso en situaciones adversas como esta, Shakira dijo que ”paradójicamente, sí, ahora me siento completa, porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona”.

5. Celebra que su más reciente triunfo sea en español y está deseosa de volver al estudio. Sobre la hazaña de ser la tercera artista más escuchada en la plataforma Spotify a nivel mundial, Shakira expresó: “Celebro que esté pasándole a una colombiana, a una mujer latinoamericana, y que me esté pasando en español. Es cuando digo que vale la pena y que tengo una función en la sociedad, un lugar, un rol”. En cuanto a lo que está por venir, dijo que constantemente tiene “una deuda” consigo misma: “Quiero comprobar si realmente tengo talento o si aún me queda, si no ha desaparecido. Eso es lo que me da ganas de volver al estudio de grabación y, ahora, tengo más ganas que nunca”.