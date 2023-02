Shakira ‘canta’ ‘Kill Bill’ de SZA en sus redes: Aquí la letra en español

Shakira dejó bien claro que no iba a pasar San Valentín escuchando canciones de amor, y el martes (14 de febrero) publicó un TikTok haciendo karaoke del éxito de venganza “Kill Bill” de SZA, la Mujer del Año 2023 de Billboard.

Explorar See latest videos, charts and news Shakira SZA See latest videos, charts and news

En el video, Shakira se ve cantando y trapeando el suelo de la cocina con un vestuario negro y tacones altos, a lo Beatrix Kiddo — el personaje que hace Uma Thurman en la serie de la icónica película Kill Bill del 2003 y 2004 — una asesina que busca matar a su ex en venganza, después que él intentó matarla a ella estando embarazada. La canción de SZA es la más destacada de su álbum SOS, que lleva ocho semanas en el No. 1 del Billboard 200. La letra de “Kill Bill” se trata de una fantasía que tiene una mujer de asesinar a su ex y a su nueva novia.

“I might kill my ex, not the best idea / His new girlfriend’s next, how’d I get here?” dice la canción (“Puede que mate a mi ex, no es la mejor idea / Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo he llegado hasta aquí?” )

Aunque Shakira, de 46 años, no nombra a su ex Gerard Piqué y a su nueva novia de 23 años, Clara Chia Marti, es fácil pensar que a ellos se refiere en su post social. Desde que anunciaron su ruptura en junio de 2022, Shakira no se ha detenido a la hora de criticar públicamente a Piqué. En su mega éxito con Bizarrap, “BZRP Music Session #53”, lo menciona a él y a Chia Marti, con quien que el futbolista anunció su relación oficial en Instagram en enero.

Aquí te dejamos la traducción completa de la letra de “Kill Bill” al español:

Sigo siendo un fan a pesar de que estaba amargada

Odio verte con otra, saberte feliz

Odio verte feliz si no soy yo quien conduce



Soy tan madura, soy tan madura

Soy tan madura, que tengo un terapeuta que me dice que hay otros hombres

No quiero a ninguno, sólo te quiero a ti

Si yo no puedo tenerte, nadie debería

Podría



Podría matar a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí?

Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo.

Prefiero estar en la cárcel que sola



Tengo la sensación de que es una causa perdida.

Tengo la sensación de que realmente podrías amarla

El texto va a ser evidencia, este texto es evidencia

Intenté racionalizar contigo, sin asesinatos, sin crímenes pasionales, pero maldita sea



No estabas a mi alcance

Estabas en el mercado con tu melocotón perfecto

Ahora estoy asombrada, jugando con mi paciencia

Ahora que estás boca abajo, me tienes cantando sobre un ritmo



Soy tan madura, soy tan madura

Soy tan madura, que tengo un terapeuta que me dice que hay otros hombres

No quiero a ninguno, sólo te quiero a ti

Si no puedo tenerte, nadie lo hará

Podría



Podría matar a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí?

Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo

Prefiero estar en la cárcel que sola



Lo hice todo por amor (amor)

Lo hice todo sin drogas (drogas)

Lo hice todo sobria

Lo hice todo por nosotros, oh

Lo hice todo por amor (amor)

Lo hice todo sin drogas (drogas)

Lo hice todo sobria



¿No sabes que lo hice todo por nosotros? (Voy a matar tu culo esta noche)

Uh, acabo de matar a mi ex (mi ex)

No fue la mejor idea (idea)

Maté a su novia después, ¿cómo llegué aquí?

Acabo de matar a mi ex (mi ex)

Todavía lo amo, sin embargo (lo hago)

Prefiero estar en el infierno que sola