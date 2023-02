De ‘Suerte’ a ‘BZRP Music Sessions’, ¿cuál No. 1 de Shakira es tu favorito? ¡Vota!

¡Feliz cumpleaños, Shakira! La artista colombiana, que cumple 46 años el miércoles (2 de febrero), se mantiene firme en el No. 1 de la lista Hot Latin Songs por segunda semana con su primer éxito del año, “BZRP Music Sessions, Vol. 53”. El tema con Bizarrap es el primer No. 1 para el artista argentino, mientras que para Shak se trata de su decimotercero. La última vez que estuvo en el No. 1 fue en 2016 con “Chantaje”, una de sus varias colaboraciones con Maluma. El fogoso regaeetón pasó 11 semanas en la lista.

“Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”, expresó la artista en Instagram sobre el éxito masivo de la canción, una melodía electro-pop en la que profiere ingeniosos remates dirigidos a su exnovio, el astro del fútbol Gerard Piqué, y la nueva novia de éste, Clara Chia Martí.

“Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración”, continuó.

El primer No. 1 de Shak en Hot Latin Songs llegó en 1998 con “Ciega, sordomuda”, y desde entonces ha esta presente con regularidad en las listas. Hasta ahora, su sensual “La tortura” (2005) con Alejandro Sanz le ha dado su reinado más prolongado, con 25 semanas en el No. 1.

En honor a su más reciente éxito y su cumpleaños, aquí sus 13 canciones que coronaron la lista. ¿Cuál es tu favorita? ¡Vota abajo!