‘Acróstico’ de Shakira: Letra de la nueva canción

Para el Día de la Madre, Shakira le obsequió a las mamás un nuevo himno.

“Acróstico”, lanzada el 12 de mayo, es una poderosa carta abierta a sus hijos. La canción es una composición poética construida de modo que las letras iniciales de cada verso, formadas consecutivamente, deletrean los nombres de Sasha y Milan. Coescrita por Shakira, Keityn, Lexuz y otros colaboradores de La Creme, es sobre una madre que puede convertir su dolor en fortaleza a través del amor de sus hijos.

El lunes (15 de mayo), la estrella colombiana — homenajeada como Mujer del Año en la gala inaugural de Billboard Mujeres Latinas en la Música — lanzó el video musical oficial de la balada, que muestra a Milan y Sasha cantando y tocando el piano junto a su madre.

Explorar Explorar Shakira See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Aquí la letra completa de “Acróstico”:

Me enseñaste que el amor no es una estafa

Y que, cuando es real, no se acaba

Intenté que no me veas llorar

Que no vieras mi fragilidad

Pero las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar, uh

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites, estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan

Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Sí ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites, estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy