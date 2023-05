‘Acróstico’ de Shakira, una emotiva carta abierta a sus hijos: Escúchala aquí

Shakira lanzó un nuevo sencillo, “Acróstico”, una poderosa carta abierta a sus hijos Milan y Sasha. La canción es una composición poética construida de modo que las letras iniciales de los versos, formadas consecutivamente, forman palabras.

Lanzada justo a tiempo para el Día de la Madre, Shakira usa su emblemática voz sensual para manifestar una emoción cruda y vulnerable en esta sencilla balada de piano, en la que expresa el amor profundo y puro de una madre por sus hijos.

Escrita por Shakira y coescrita por Keityn, Lexuz, junto con contribuciones del equipo de La Creme, “Acróstico” habla de cómo una madre puede convertir su dolor en fortaleza a través del amor de sus hijos, y cómo una caricia de un hijo puede elevar el alma.

Así es como las letras componen los nombres de los hijos de Shakira, que también aparecen en el video lírico, donde los espectadores pueden ver a una mamá pájaro y sus dos bebés en lo alto de un árbol, aprendiendo a volar con ella.

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

El nuevo lanzamiento de Shakira se produce pocos días después de que fue homenajeada como Mujer del Año en la gala inaugural Mujeres Latinas en la Música de Billboard. En su primera presentación en público desde su reciente mudada a Miami, recibió una gran ovación al dar un emotivo discurso en el que reconoció los momentos difíciles por los que ha pasado y agradeció a su madre, a sus amigas y a las mujeres en general.