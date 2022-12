Selena Gomez trabaja en nueva música: ‘Estoy lista para divertirme’

Si quieres que algo se haga, pídeselo a una persona ocupada. Esa persona es Selena Gomez.

Últimamente, la artista pop y actriz no ha parado. Protagoniza la serie Only Murders in the Building junto a Steve Martin y Martin Short; tiene el programa de cocina Selena + Chef; y es eje central del documental My Mind & Me, una historia personal sobre salud mental que tomó siete años realizar.

La serie de Apple TV+ My Mind & Me generó un sencillo del mismo nombre y un video musical oficial.

Explorar Explorar Selena Gomez See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Y hay más música por venir, dice Gomez, quien está deseosa de cambiar de tema y volver a un ambiente de fiesta.

El lunes (5 de diciembre) por la noche, Gomez estuvo en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para conversar sobre su apretada agenda.

¿Sugiere el nuevo sencillo que vendrá más música? “Exacto”, le dijo a Fallon. “Al fin”.

Su último álbum de estudio fue Rare del 2020, que, al igual que sus dos predecesores, alcanzó el No. 1 en la lista Billboard 200.

“Estoy tan acostumbrada a escribir canciones de chicas tristes”, dijo a Fallon, revelando que las sesiones de grabación se llevan a cabo en Nueva York. “Pero estoy lista para divertirme y creo que a la gente le va a gustar”.

No esperes que su 2023 sea un paseo. La filmación de la tercera temporada de Only Murders comienza en enero, dijo Gómez en el programa nocturno de tertulia.

¿Se le están contagiando las manías de los dos Martin? Claro, ella es un poco sarcástica, un poco gruñona, pero en general no tanto. Gomez también relató su momento de gran asombro cuando Meryl Streep se acercó para saludarla y besó su mano. “Fue un momento tan surrealista”, dijo.

La artista habló con cierto detalle sobre sus obras de caridad y defensa de causas que le importan, y el sentido de propósito que esto le da. “Sé que no dejaré esta lucha hasta el día que me muera. Creo que la salud mental es increíblemente importante y deberíamos centrarnos en ella”.

Gomez se quedó en el programa para jugar una partida de “Egg Roulette” con Fallon, un juego en que el anfitrión y el invitado se turnan para romper huevos en sus propias cabezas sin saber cuáles están duros y cuáles están crudos.

Si esto le produjo un flashback, podría ser porque en 2019, cuando jugó “Hot Ones” (un juego de comer) con Fallon, dijo que terminó vomitando en su camerino.