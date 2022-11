Selena Gomez lanza vulnerable canción de ‘My Mind & Me’ con video lírico: Escúchala aquí

Selena Gomez acaba de lanzar una de sus canciones más vulnerables. En antesala al estreno de su documental My Mind & Me en Apple TV+, la estrella pop de 30 años develó el emotivo tema del mismo título con un video lírico, antes de insinuar que pronto vendrá más música.

“My Mind & Me”, el primer lanzamiento de Gomez desde Revelación de 2021, debutó en los servicios de streaming a las 8 a.m. (hora del este), un día antes del estreno del documental el viernes (4 de noviembre) en Apple TV. “My mind and me, we don’t get along sometimes / And it gets hard to breathe” (Mi mente y yo, a veces no nos llevamos bien / Y se hace difícil respirar), canta en el tema, una extensa balada para piano escrita por la estrella de Only Murders in the Building junto con Amy Allen, Jonathan Bellion, Michal Pollack, Stefan Johnson y Jordan K. Johnson.

“But I wouldn’t change my life / And all of the crashing and burning and breaking, I know now / If somеbody sees me like this, then thеy won’t feel alone now” (Pero no cambiaría mi vida / Y todos los choques, quemaduras y quiebres, ahora lo sé / Si alguien me ve así, entonces no se sentirán solos ahora), continúa.

La cruda película My Mind & Me, dirigida por Alek Keshishian, sigue a la cantante y actriz en el curso de seis años mientras lidia con el lupus, la depresión, la ansiedad y otros temas de salud mental. Un momento particularmente devastador en su vida estuvo marcado por un episodio de psicosis en 2018, algo de lo que habló en una entrevista de portada con Rolling Stone publicada el jueves (3 de noviembre).

La artista nominada al Grammy dijo a la publicación que escuchó voces y experimentó una paranoia severa a largo plazo durante el episodio y que al final le diagnosticaron trastorno bipolar. “Me costó mucho trabajo (a) aceptar que era bipolar, pero (b) aprender a lidiar con eso porque era algo que no iba a desaparecer”, expresó.

Gomez también dijo en la entrevista que ha compuesto aproximadamente 24 canciones para su próximo álbum, algo de lo que también habló en el estreno de su documental el miércoles (2 de noviembre) en el Festival AFI en Los Ángeles. Al hablar con la publicación Variety, la exestrella de Disney compartió que habrá nueva música suya “con suerte, el próximo año”, posiblemente seguida de una gira.

“¡Quizás!”, dijo refiriéndose a la posibilidad de salir al ruedo. “Lo sé. Debería hacerlo, ¿verdad?”

Escucha la nueva canción de Selena Gomez, “My Mind & Me”, y mira el video con la letra aquí: