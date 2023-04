Sech da a clásico del béisbol giro en español y otros momentos inspiradores en la música latina

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana.

Sech anota un jonrón musical

Sech se asoció con Corona, la cerveza oficial de la Major League Baseball (MLB), para lanzar una nueva versión del clásico musical beisbolero “Take Me Out to the Ball Game”, pero con un toque latino. Respaldado por un ritmo juguetón y alegre, el remix de “Llévame al juego de béisbol” mantiene intacta la letra del himno de estadio pero completamente en español. “Cuando era un niño que crecía en Panamá, estaba rodeado de un amor y un profundo respeto por el juego desde una edad temprana”, dijo Sech en un comunicado. “Poder trabajar con una marca icónica como Corona y agregar mi creatividad a una preciada tradición de la séptima entrada es una experiencia verdaderamente especial. Estoy muy orgulloso de haber hecho algo que representa mi cultura y la de tantos jugadores en el campo”. El tema debutó en estadios selectos de Estados Unidos y se escuchará durante la semana inaugural de la temporada 2023.

Bad Bunny en los Premios GLAAD

Bad Bunny recibió el premio Vanguard en la ceremonia de los GLAAD Media Awards 2023 el jueves 30 de marzo en Los Ángeles. El premio, que honra a los “profesionales de los medios que han marcado una diferencia significativa en la promoción de la igualdad y la aceptación de las personas LGBTQ”, fue entregado al artista puertorriqueño por su colega y compatriota Ricky Martin. Como un artista artista que ha vestido de drag (“Yo perreo sola”), ha besado a un hombre en el escenario y ha expresado muchas veces que su estilo vanguardista no tiene género, Benito recibió el codiciado reconocimiento por su defensa y alianza abierta con la comunidad LGBTQ. Escucha su discurso a continuación:

Karol G hará su debut en SNL

Esta semana, el programa de comedia Saturday Night Live dio a conocer un elenco prometedor para sus primeros tres fines de semana de abril, incluyendo un episodio con figuras latinas el día 15. La actriz cubana Ana de Armas será la anfitriona del episodio y la estrella colombiana Karol G será la invitada musical. Ambas artistas harán su debut en SNL. El programa se transmite en vivo por NBC los sábados a las 11:30 p.m. (hora del este) y simultáneamente por streaming a través de Peacock. Aquí la promoción en Instagram de SNL para sus episodios del mes:

La máxima subasta de Rosalía

Julien’s Auctions, conocida como la “casa de subastas de las estrellas”, se asoció con Coca-Cola para una subasta virtual llamada “Rosalía’s Exclusive Personal Items” (Artículos personales exclusivos de Rosalía). El catálogo incluye una colección de vestuario, recuerdos y objetos efímeros de la artista española, incluyendo algunos de los atuendos que usó durante su gira Motomami. Algunos de los artículos se calculan en hasta 3.000 dólares. “Coca-Cola se complace en asociarse con Julien’s y Rosalía para invitar a los fans a hacer sus oferta por artículos personales especiales que han sido parte de su viaje transformador”, dijo Oana Vlad, directora sénior de estrategia global de The Coca-Cola Company, en una declaración. “Rosalía es una de las artistas más transformadoras de su generación, y estamos deseosos de ver cómo su viaje personal y nuestra sociedad continúan inspirando a otros”. Todo el dinero recaudado en la subasta, que cierra el 24 de abril a las 11 a.m. (hora del Pacífico), beneficiarán a la Fundación Antonio Gala. Puedes visitar la subasta aquí.

Rosalía y Rauw Alejandro en Billboard

En otras noticias de Rosalía, la cantante de “Despechá” apareció en la portada de la edición de giras de Billboard esta semana con su famoso prometido, Rauw Alejandro. En un artículo escrito por la propia Leila Cobo de Billboard, la pareja habló sobre su relación de casi cuatro años y la primera vez que se vieron en persona después de enviarse mensajes directos en Instagram. “Estaba nervioso, no te voy a mentir ”, dijo Rauw. “Bajó Rosi, la vi. Me puse más nervioso”. La pareja, que recientemente lanzó su primer EP conjunto, RR, estuvo de acuerdo en que fue “100% amor a primera vista”.

Lee el artículo de portada completo aquí.