20 preguntas con Santa Fe Klan: El rapero mexicano se prepara para tocar en arenas de EEUU

Santa Fe Klan está en constante innovación. Su libre enfoque lo ha ha llevado a terrenos más grandes, como las arenas, en su próxima gira estadounidense de 38 fechas, Todo y Nada, que comienza el 10 de junio en Salt Lake City.

Tal como sugiere el nombre de su gira, el rapero mexicano lo pone todo sobre la mesa sin nada que perder. “La raza (mi gente) sabe todo de mí. Nunca les he ocultado nada, yo soy así”, dice a Billboard Español. El artista escupe rimas con franqueza sobre sus vivencias en el barrio, la vida familiar y el orgullo mexicano.

Como un letrista contundente con un flow apasionado y la capacidad de navegar por una diversidad de sonidos, de lo más suave al rap con toques estilo dancehall, es casi imposible hacer oídos sordos a su música. Su número de seguidores no ha dejado de crecer a medida que ha ido ampliando los límites del rap.

“La verdad es que siempre se me ocurren ideas locas y esta vez quería hacer algo que nadie viera venir”, dijo Ángel Quezada (nombre real) anteriormente a Billboard sobre su último álbum, Mundo. “Quería demostrar que un artista puede hacer lo que quiera independientemente de los géneros, y quería hacer baladas acústicas para conectar aún más con mis fans”.

Salido de la floreciente escena underground del rap mexicano, comenzó a ejercer su cándido juego de palabras cuando solo tenía 12 años en el barrio de Santa Fe, la capital de Guanajuato, justo al norte de Ciudad de México. Desde 2016, el prolífico rapero ha publicado canciones virales en YouTube y SoundCloud, y cada vez cuenta con más seguidores — su número total de reproducciones de videos asciende actualmente a la asombrosa cifra de 3.900 millones de vistas.

Entremedio, ha publicado un álbum de cumbia sonidera (Santa Cumbia) y ha colaborado con artistas como Run the Jewels y I.M.S. (“Ooh La La” remix). En Mundo (2022), Santa Fe Klan cambia sus habituales barras duras por un enfoque más melódico, dedicando canciones a su madre y a su hijo recién nacido. El álbum también incluye una colaboración con el grupo de pop romántico Reik.

“Fue difícil abrirme en este álbum porque refleja mi realidad cotidiana”, dijo el artista. “Este álbum refleja las experiencias por las que está pasando mi barrio; quería proyectarlo para que mi gente se identificara con la mía”.

Mundo debutó en el No. 4 de Latin Pop Albums y en el No. 11 de Latin Rhythms Albums. El sencillo “Mar y tierra” le valió su primera entrada en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Santa Fe Klan habla con Billboard Español de sus tatuajes, su evolución artística — actualmente trabaja en canciones de música regional — y lo que anticipa en su próxima gira, en la que estará acompañado por Snow Tha Product y Tornillo.

1. Todo y Nada es tu primera gira de 30 fechas por arenas en Estados Unidos ¿Cómo te sientes ante este logro?

Pues bien chido (muy bien). ¡Ya son 38 fechas y le agradezco a toda la raza de Estados Unidos por todo el apoyo! Les llevo un show nuevo y la vamos a pasar chingón (genial).

2. En cada disco que has sacado, has mostrado constantemente tu evolución artística, te hemos visto surgir de la escena underground del rap en México, luego hacer cumbia sonidera y más recientemente, regional. ¿Qué podemos esperar de tu próximo material?

(Risas) Sí, ¿verdad? Me gusta experimentar con los géneros y aparte me gustan esos géneros. Son los que he escuchado desde morrillo (pequeño). Y ahora venimos con un disco de regional mexicano con varias colaboraciones. Espérenlo pronto.

3. Háblame de tu último sencillo, “Mecha corta”. ¿Cómo surgió esta colaboración con Remmy Valenzuela?

Estuvo bien perro (genial) eso. Nos conocimos en el Estadio Akron [en Zapopan, Jalisco] cuando estuvo Grupo Firme [el 24 de septiembre de 2022]. A los dos nos invitaron a cantar, y ahí cotorreamos y quedamos de grabar. Días después, le cayó a mi estudio en Guadalajara y se armó. Le mostré la letra de la canción y se prendió el cerro. (Risas).

4. ¿En qué te inspiras cuando compones música?

En cosas de la vida, en lo que pasa en el barrio. Muchas son historias que me han contado y otras que yo he pasado. Por ejemplo, la canción de “Luka” [del álbum Mundo de 2022] se la escribí a mi hijo cuando aún todavía no nacía.

5. El año pasado hiciste tu debut en la lista Hot Latin Songs con “Mar y tierra”, y también tu álbum Mundo llegó a varias listas. ¿Cuál ha sido tu reacción al ver tu música en los charts de Billboard?

No pues, un chingo (montón) de gusto de que todo va bien, que la raza me sigue apoyando y que cada vez más, mi música sea más escuchada. Gracias a Billboard por el apoyo. Seguiré representando al barrio.

6. Has estado al frente de la nueva generación de raperos de México, como Gera MX, Alemán, Neto Peña, por nombrar algunos. ¿Cómo describirías la escena del rap en México en comparación con otras partes de Latinoamérica?

El rap es una cultura que mis carnales (amigos) y yo en México, y el mundo, la representamos de la misma manera. Mucho respeto a toda la clika (la comunidad) por representar el género. Cada país se expresa diferente con su propio estilo, pero todos somos lo mismo.

7. Tienes unos tatuajes muy chulos. ¿Cuál es el más nuevo? ¿Puedes explicar el significado de algunos de tus tatuajes más especiales?

Apenas me tatué la palabra “Lealtad” en una mano porque es algo muy importante en la vida. Sin eso, no hay nada. Tengo tatuados a mis papás, que sin ellos yo no estaría aquí. También tengo el nombre de mi hijo Luka en los dedos, y en el abdomen tengo parte de las calles de mi barrio.

8. Estarás de gira con Snow Tha Product y Tornillo. ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo de cada uno de ellos?

Rifan machin mis dos carnales (son buenísimos mis dos amigos). Para mí es un gusto que los dos estén conmigo en la gira. La vamos a pasar bien chingón con toda la raza, su trabajo lo dice todo. Han llegado lejos.

9. ¿Cuál es el origen del nombre de Santa Fe Klan?

Así se llama mi barrio allá en Guanajuato, la capital del estado.

10. ¿De qué manera tu ciudad natal de Santa Fe ha marcado tu personalidad?

En todo. El barrio me vio crecer y me enseñó la lealtad y respeto a la gente, y que todos somos iguales. ¡Arriba el barrio, arriba la Santa!

11. ¿Cuál consideras tu mayor logro?

Profesionalmente, que mi música haya llegado a tanta raza y se haya posicionado en las mejores listas. Hasta ahora, he llenado la arena de Monterrey y la arena de Ciudad México. Veamos qué nos espera este 2023. Y como persona, mi mayor logro es tener a toda mi familia bien y al barrio.

12. ¿Cuál es tu comida favorita?

Mi comida favorita son los tacos, el aguachile, el ceviche y la carne asada con los compas echando caguamas (tomando cerveza) bien a gusto.

13. ¿Marca de tenis favorita?

Me gustan los [Nike] Air Force One blancos. Son los que no fallan.

14. Además de tu música, ¿a quién o qué has escuchado últimamente?

Escucho la música de mis carnales en [el colectivo] 473 Music, para que la escuchen. Prenden el cerro machin.

15. ¿Quién era tu artista favorito de pequeño?

El Chalino [Sánchez]. Machin.

16. ¿Cuál es su película favorita?

No tengo. Me gustan un chingo, pero más las de terror o acción.

17. ¿Qué te gusta más de ser rapero?

Grabar, escribir canciones, y cantarle a toda la banda. Está bien perro.

18. Para alguien que nunca ha estado en Guanajuato, ¿cómo lo describirías? ¿Qué amas de tu ciudad natal?

El centro está bien chingón. Ir a comerse una guacamaya o unos chicharrones con cueritos bien perro, dando el roll (la vuelta) con un porro. Y [lo que amo es] la gente, mi barrio.

19. ¿Qué es algo que tus fans no saben de ti y te gustaría compartir?

La raza sabe todo de mí. Nunca les he ocultado nada, yo soy así. Lo único que no saben es lo que viene en mi próximo disco que les va a gustar machin.

20. ¿Qué podemos esperar de tu gira estadounidense?

¡Mucha fiesta! ¡Mucho rap! Mucha cumbia… Vamos a prender a toda la raza. Ya quiero verlos a todos.