En ascenso: Cómo la autenticidad llevó a Santa Fe Klan a ser el rapero revelación de México

Santa Fe Klan (verdadero nombre: Ángel Quezada) tenía 15 años cuando experimentó por primera vez lo que es hacerse viral. Con sus primeras grabaciones, tales como “El niño”, “Los de siempre” y “Somos de la calle”, el artista nacido en Guanajuato pudo monetizar su música y ganar cerca de 10.000 pesos mexicanos (unos 500 dólares) mensuales.

“A lo mejor no tenía tanto, pero para yo ser un adolescente y tener mi propio estudio y yo producirme, y yo hacerme mis pistas, y yo hacerme mis portadas, promoción, videos y todo, pues tener un millón de vistas en todas mis canciones, pues me sentía chido (genial)”, dice a Billboard. “No tenía nada. Lo único que tenía era YouTube y SoundCloud”.

Pero su plan nunca fue colgar música en internet; en lugar de eso, quería entretener a su familia y amigos en sus reuniones.

“Entre los 12 y los 13 fue cuando empecé hacer hip hop en el barrio. A esa edad me puse a rapear y escribir. Los de mi barrio me enseñaron qué era el hip hop y el rap, pues yo les cantaba y rimaba. Desde esa edad, yo creo que empecé en la música”, dice. En general, atribuye a su padre el inculcarle muy temprano el amor por la música. “Descubrió mi talento cuando yo era un niño pequeño. Él me compraba muchos instrumentos de juguete y yo hacía de baterías con las cazuelas y cucharas de mi mamá. Creo que mi papá me ayudo a despertar ese talento”.

Su nombre artístico es también una oda a su barrio. “Cuando bajamos a otros barrios para hacer las batallas de rap, nos conocían como el Clan de la Santa Fe. Desde ahí nos pusimos todos ese nombre, pero la verdad, yo soy el único que siempre lo siguió diciendo. Ahora, de repente, a mí me dicen el Santa Fe Klan, pero el nombre es por mi barrio. El ‘klan’ ahora representa a todos mis fans, mi equipo de trabajo, todos los productores, toda la gente que está alrededor de mí”.

Inspirado por artistas como Cartel de Santa, C-Kan, Gera MX y MC Davo, el crudo lirismo de Santa Fe, auténtico y ultra personal, le valió colaboraciones con artistas como Snoop Dogg, Lupillo Rivera, Calibre 50 y Piso 21, destacándole como uno de los raperos más grandes de México. Su primera aparición en la lista Hot Latin Songs de Billboard llegó en abril con “Mar y tierra”, parte de Mundo, su quinto álbum de estudio. Su sencillo “Así soy” debutó más tarde y alcanzó el octavo puesto de la lista Latin Digital Song Sales del 6 de agosto.

“Mis canciones son emociones y sentimientos que escribo en el momento”, señala. Por ejemplo, le dedicó “Eres” a su madre y “Luka” es una carta a su hijo recién nacido. “Los que me conocen saben que he pasado por mucho camino, que he pasado por lo bueno y lo malo. He hecho tantas cosas que por fin hoy siento que encontré mi camino, se donde estoy y para dónde voy. Para mí es bien fácil escribir lo que estoy pasando porque es mi verdad”.

Conoce más sobre el Artista Latino en Ascenso de Billboard del mes:

Nombre: Ángel Quezada

Edad: 22

Canción que recomendamos: “Se acabó”, porque todos tenemos problemas últimamente. Esta canción es para que dejen atrás el orgullo y recuperen a su gente, porque la vida es una sola.

Grandes logros: El artista firmó en 2021 su primer contrato exclusivo con una agencia, 33 & West, para su representación en territorios de Estados Unidos y Canadá. Este año, obtuvo el Premio Juventud a la nueva generación regional mexicano. Pero para Santa Fe, hacer una gira por Estados Unidos ha sido un sueño hecho realidad.

Algo que le gustaría que sepamos sobre el mundo del rap mexicano: “Cada vez los morros aprenden más. Cada vez la gente viene con más talento y más colmillo. Hay mucho talento en México y todos nos sentimos orgullosos de representar a México. Todos estamos cantando la realidad y somos auténticos. Yo estoy enseñando a mucha gente del barrio que tiene talento por qué camino irse. Les enseño los diferentes caminos que hay en la música. La nueva generación está aprendiendo y creciendo cada más”.

Qué sigue: “Estamos trabajando en mi documental para enseñarles a la gente la realidad. Que entiendan cómo fue todo esto. Estamos trabajando con varios artistas de diferentes géneros, de banda, corridos, mariachi. Tengo varias cosas. Muchos proyectos en camino y música todos los meses”.