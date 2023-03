Rosalía y Rauw Alejandro revelan por qué son almas gemelas creativas y románticas

Unos momentos después que se apagaran las luces para dar inicio al concierto sold-out de Rauw Alejandro en la FTX Arena de Miami en abril del 2022, Rosalía — vestida de negro de la cabeza a los pies, con los ojos escondidos tras enormes gafas oscuras — tomó su asiento en la segunda fila. Como cosa rara, la atención no estaba centrada en ella sino en su novio: un dínamo compacto y atlético que por las siguientes dos horas cantó y bailó una mezcla de reggaetón, dance y una que otra balada con el ímpetu de un delantero de fútbol, apoyado por un cuerpo de bailarines con coreografías deslumbrantes.

“Lo que hace Rauw — cantar y bailar durante todo un show — ningún otro artista latino hace eso”, Rosalía susurró bajito, pero llena de orgullo.

Un año después, ese momento todavía encapsula la dinámica de la pareja musical quizás más fascinante del momento. Rosalía y Rauw Alejandro, ambos de 30 años, llevan más de tres años juntos y acaban de comprometerse. Pero aunque su relación y sus respectivas carreras continúan en ascenso — él se posicionó en el No. 3 de la lista Top Latin Artists de fin de año de Billboard (solo detrás de Bad Bunny entre los hombres), ella en el No. 14 — pocas veces aparecen juntos en público o dan entrevistas juntos. Y nunca habían grabado o cantado juntos. Hasta ahora.

El 24 de marzo, la pareja lanzó RR, un EP de tres canciones que también es una declaración de amor pública, hermosa y apasionada. En el trío de temas — “Beso,” “Promesa” y “Vampiro” — Rosalía suena como Rosalía y Rauw Alejandro suena como Rauw Alejandro. Pero juntos crean una mezcla sonora que es completamente diferente, y que mezcla bellamente beats urbanos con pop y techno que van desde lo romántico hasta el dance de los años 90.

Editado por Columbia/Sony Music U.S. Latin (Rosalía está firmada con Columbia; Rauw Alejandro con Duars Entertainment, que saca su música a través de una alianza con Sony Music U.S. Latin), RR llega en un momento crucial para dos de los artistas más escuchados del mundo.

Ambos están en medio de giras individuales importantes. Rosalía está tocando en más de 20 festivales, empezando por Lollapalooza Argentina el 17 de marzo, e incluyendo paradas prominentes en Coachella y Primavera Sound. La gira le sigue a su tour mundial Motomami, que recaudó 33,7 millones de dólares y vendió 443.000 entradas, según cifras reportadas a Billboard Boxscore, y que terminó en el No. 65 de la lista de giras más lucrativas del 2022, y de No. 7 entre las giras latinas, según Billboard Boxscore.

“Rosalía es realmente una artista global, y nos enfocamos en mercados en el mundo entero. Cualquier lugar donde se escuche su música, cualquier lugar donde se encuentren sus fans, es importante para nosotros”, dice su madre, Pilar Tobella, que siempre ha sido parte de su equipo de management.

Por su parte, Rauw Alejandro empezó su ambiciosa gira global con más de 80 fechas en arenas y estadios. Comenzó el 4 de marzo en Tampa, Florida y ya tuvo dos fechas totalmente vendidas en el Miami-Dade Arena y el Coliseo de Puerto Rico. La gira le sigue a su exitoso tour Vice Versa, que incluyó más de 100 fechas entre julio del 2021 y julio del 2022. Según Billboard Boxscore, de esos 100 shows, los 54 reportados a Boxscore recaudaron 24,5 millones de dólares y vendieron 327.000 boletos.

El crecimiento de ambos artistas en vivo subraya tanto su éxito individual como el creciente apetito global por la música latina. Sin embargo, que sus giras coincidan con el lanzamiento de RR es un accidente feliz: la culminación de un intenso compromiso visual y artístico que finalmente se revela al público.

“[Queríamos] hacer nuestra relación sólida, y crear los cimientos de la relación, y luego, si la música tendría que venir, pues vendría”, dice Rosalía.

“Y luego también, estábamos en diferentes momentos de nuestras carreras, y queríamos como que enfocar nuestro público en lo que realmente estábamos haciendo, que eran los proyectos individuales”, agrega Rauw Alejandro. “En el mundo de la farándula a la gente le encanta el drama y es imposible que un romance no sea lo popular. Y si salía eso a la luz, sentíamos que todo el esfuerzo que hemos hecho por nuestro proyecto y la música quedaría en segundo plano”.

Sentados uno al lado del otro, vestidos en trajes sastre Gucci a juego con camisas blancas almidonadas, Rauw y Rosalía lucen, y actúan, simbióticamente. Cuando hablan, sus patrones de lenguaje son un reflejo de sus colaboraciones musicales: uno termina las oraciones del otro, llenando los pequeños espacios de silencio que se abren entre sus palabras.

“Me fascina la absoluta independencia que tienen con sus creaciones y sus carreras y sus ideas”, dice Afo Verde, el presidente y CEO de Sony Music Latin Iberia, quien ha estado muy cerca de ambos artistas desde sus comienzos. “No es que escuches algo de Rosalía y digas, ‘ah, se nota que hay algo de Rauw’. Lo que me encanta es que se escucha Rauw y Rosalía en lo que han hecho. Son dos genios muy especiales”.

En su corta carrera, Rosalía se ha ganado una base de fans apasionados gracias a su mezcla poco convencional de hip hop, reggaetón, música electrónica y dance, y a su voz etérea pero poderosa. Pero también está su personalidad, su estética distintiva y sus shows conceptuales que mezclan música, baile y arte en el escenario.

En Rauw Alejandro, encontró a un artista con un espíritu similar, aunque ocupa un lugar diferente con su arte. Él es, en el fondo, un reggaetonero, pero al igual que Rosalía desafía los límites de su género, incorporando influencias del pop de los 90, el house y el club.

Así que, cuando finalmente se conocieron en el lobby de un hotel de Las Vegas durante los Latin Grammys del 2019 después de meses enviándose mensajes por Instagram, el mutuo reflejo de su más íntima esencia artística avivó las llamas del romance.

Ella iba vestida con un mono negro de Alexander Wang; él, con una chaqueta deportiva azul y amarilla. Ella tomó agua; él whisky. Fue amor a primera vista, dice Rauw Alejandro: “100%”.

Empezaron a colaborar tras bambalinas, con Rosalía contribuyendo como coautora en dos temas del álbum Afrodisiaco de Rauw Alejandro del 2020. Sus carreras siguieron caminos ascendentes pero separados. De gira, Rosalía se presentó en prestigiosos festivales como Coachella y Lollapalooza, mientras que Rauw pasó de clubes a teatros hasta llegar a las arenas de hoy.

Rauw Alejandro, quien ha sido más prolífico a la hora de grabar, ha colocado cinco top 10 en la lista Top Latin Albums de Billboard, incluyendo su No. 1 Vice Versa del 2021. Rosalía tiene dos top 10 en el chart, pero ha ganado dos premios Grammy y 11 Latin Grammys (comparado con dos de Rauw), incluyendo dos a álbum del año.

Lo inevitable finalmente sucedió: el año pasado, empezaron a grabar juntos.

“Un día Rosalía, de la nada, me manda los tres temas”, dice Erica Duars, mánager de Rauw Alejandro, quien también produce sus giras. “Y me encantó. Siento que la gente quizás piensa que es un proyecto de pareja, pero yo lo veo como un proyecto de dos artistas combinándose para hacer algo muy especial. Yo siempre me involucro en las producciones de Rauw, pero cuando los vi tan decididos y tan involucrados en lo suyo, es como cuando tus hijos crecen y toman su camino y te dicen, ‘esto es lo que vamos a hacer’”.

“Creo que va a elevar la posición de ambos en el mundo entero”, dice Jen Mallory, presidente de Columbia Records. “No es como si dos sellos se juntaron y dijeron, ‘deberían colaborar’. Es algo que hicieron juntos en un lugar creativo muy especial y seguro. Creo que es una hermosa oportunidad simbiótica”.

Mientras Rosalía se prepara para su gira por Europa y Latinoamérica, y Rauw se presenta por Estados Unidos, pareciera que una actuación juntos es inevitable y también positiva para ambos: Rosalía tiene más seguidores en Europa y el mercado angloparlante, mientras que Rauw Alejandro está súper establecido América Latina y el mercado latino de Estados Unidos. Ahora, ambos dicen que sus respectivos fans escuchan la música del otro.

“Yo creo que hay mucha gente que escuchaba tu música y no escuchaba la mía, y ahora sí lo hacen”, le dice Rosalía a Rauw. “Son cosas que pasan sin querer, pero es una bendición”.

Acaban de lanzar música juntos y a menudo se preparan para sus giras juntos. ¿Qué han aprendido el uno del otro?

Rauw Alejandro: No hablando del tour sino musicalmente también, Rosi tiene una base un poco más sólida que la mía, en el sentido que yo soy un poco mas extrovertido dentro de la música, pero ella es mucho mas disciplinada que yo. Si tú estás con alguien disciplinado es imposible que no se te pegue ser disciplinado. Y yo sí soy muy disciplinado en mi carrera porque hasta el sol de hoy estamos aquí.

Rosalía: Eres muy trabajador, baby.

Rauw: Pero esta, esta es una freak loca workaholic. Entiende. Clases de piano, clases de canto, clases de bailar, el estudio, aquí, allá. ¿Qué más quieres aprender cantar si nadie canta como tú? Al principio como que yo no lo entendía muy bien. Pero luego con el tiempo yo digo, “bueno, déjame tratar de seguir la rutina que esta hace, a ver”. Y la diferencia es muchísimo. Es como que si a ella le resulta positivo en su carrera hacer este movimiento, porque yo no puedo absorber lo positivo de otra persona.

Rosalía: Tú te dejas ir mucho más. Tú eres una persona que fluye muchísimo. De las más fluidas que he conocido en mi vida. Es como que tú tienes mucha fe y una organicidad. Yo he aprendido mucho de eso en ti. Al estar cerca de ti, siempre como que me dices “relájate”. Let go más. Siento que tú me equilibras de cierta forma.

Rauw: Los secretos míos yo se los digo a ella, y los secretos de ella, ella me los dice a mí.

Rosalía: 100%. Si lo puedo compartir y decirte algo, siempre lo hago así.

Rauw: La misma energía que yo le pongo a mis cosas yo las pongo pa’ sus cosas, y ella pa’ las mías y nos cuidamos. Y a nivel visual, a nivel stage, compartimos ideas. […] Somos dos artistas individuales, independientes, pero a la vez somos pareja. Y entre comillas como que nos representamos mutuamente, porque si yo voy a hacer una loquera allá, yo a veces pienso, “Yo soy el novio de Rosalía. Yo tengo que irla a romper”, ¿entiendes? Y es como cuidando nuestro prestigio y nuestro trabajo. Que se vea siempre al nivel. Los dos nos motivamos a seguir subiendo el nivel al infinito.

Rosalía: Por ejemplo, tú estas afuera durante la prueba de sonido. Cuando bajo de la prueba, tú muchas veces me dices “estoy notando esto o lo otro”. […] Cuando tú estás grabando un video yo voy. Yo no voy ahí como tu novia. Yo literalmente me pongo con el estilista y soy la asistente del estilista. Cuando quiero, me pongo al servicio de cómo puedo ayudar. Me olvido casi si soy tu novia o no. Estoy ahí porque te quiero y te quiero ayudar. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Y si es de asistente, pues asistente del estilista. Claro que sí.

Al hacer música, ¿qué trae cada uno a la mesa que el otro no tenga?

Rosalía: Yo soy más overthinker en el proceso de hacer música, y creo que me ha ayudado mucho el hacer estas canciones con él. Él es súper intuitivo. Su approach y su energía era especialmente positiva para cerrar temas.

Rauw: Claro, yo ayudo a cerrar el proyecto, porque si no no terminamos. Esta chica sigue buscándole…

Rosalía: La vuelta.

Rauw: La vuelta a las cosas. Rosi es muy perfeccionista. Rosi con el teclado, con el piano, te puede tocar lo que sea y yo soy más como de oído. Ella conoce más lo que es entender la música. Esta tiene como siete doctorados en música; mis doctorados son más con el oído.

Rosalía: Tu padre, tu abuelo [ambos eran músicos]. Es diferente de mí, yo no venía de ahí, entonces tuve que estudiar. Pero tú estudiaste de otra manera. Al final es lo mismo. Hay muchas maneras de convertirse en músico.

Rauw: Pero sí, yo creo que nos complementamos un poquito en el estudio. Con la música tenemos una que otra opinión diferente pero nos dejamos llevar mucho.

Ambos han colaborado con otros artistas. ¿Cómo es diferente?

Rauw: En cuanto a colaboraciones, la diferencia es que tú estás colaborando con el amor de tu vida. Bueno, yo estoy colaborando con el amor de mi vida.

Rosalía: Yo también.

Rauw: ¿Entiendes? […] Ya de por sí, por eso es más especial y es fácil abrir tu corazón porque estás con esa persona ahí. A nivel de letra y a nivel de producción, uno se entrega más todavía.

¿Les dio miedo abrirse de esa manera?

Rauw: No, yo no.

Rosalía: Yo entiendo lo que ella dice. Porque para mí hay un punto, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi letra de “Promesa”, yo pensaba, “quiero hacer una lista de todas las cosas que quiero hacer contigo”. Y al final es como una declaración de quiero estar contigo toda mi vida. Entonces, claro, escribir eso y hacerlo de una manera que de aquí a 40 años mires para atrás y la escuches y digas, “sí, fui honesta”, pues allí hay challenge.

Bailar es un elemento importante para ambos. ¿Qué significa el baile para ustedes?

Rosalía: El baile para mí es una disciplina más, una extensión más que forma parte de mi proyecto, que forma parte de mi expresión artística, es una forma más de explicar mi música, es algo que me ayuda a sentirme libre en el escenario. A día de hoy no bailo tan bien como Raúl. Pero por ahí voy, porque Raúl es otro nivel bailando. Siempre que te veo actuar pienso, “tengo que meterle, tengo que meterle”.

Rauw: ¡Tú bailas bien! Son diferentes estilos también. A mí me encanta también ver a Rosi. Rosi en su show se proyecta muy fuerte. Tiene mucha seguridad, su acting es muy, muy heavy. Esta es de las que practica 7 mil veces. Sus segmentos de flamenco son muy fuertes. La gente se vuelve loca.

Rosalía: Yo practico el doble que tú, y tú bailas el doble de mejor que yo. Even outside the scope of Spanish-language music, I don’t think anyone does it like you (Incluso fuera del espectro de la música en español, no creo que nadie lo haga como tú).

¿Me pueden describir su trayectoria en cuanto a giras? ¿Cómo empezó cada uno?

Rauw: Yo empecé en clubs, y luego de clubs festivales, y luego de festivales pasó a teatros y luego a venues pequeños y luego a arenas. Todo el circuito latino hasta mi último álbum Vice Versa, que fue la primera vez que giré en lugares grandes en U.S. [Un antes y un después] 100% creo que [fue] el Choliseo en el 2021. Fue mi primera arena y después de ahí todo cambió. Desde ahí las expectativas subieron y todo ha sido arenas y el cambio ha sido muy grande, muy fuerte.

¿Ha cambiado tu púbico?

Rauw: Es latino, pero eso sí, latinos pero que hablan inglés. Escuchan música en español pero su conversación diaria es en inglés. Yo escucho la conversación en inglés [aquí en Estados Unidos] cuando los fotógrafos se van a grabar un poco al público y a hacer entrevistas de Rauw, casi todos hablan en inglés. Eso dice mucho porque el inglés es lo que domina aquí y a la gente le gusta la música en español.

¿Y tú, Rosalía?

Rosalía: Bares. Bares. Pa’ empezar bares. Luego teatros. Después de los teatros empiezo a hacer arenas y festivales. Arenas solo en mi país a la vez que estaba haciendo festivales alrededor del mundo.

Rauw: Uno siempre es más fuerte en su país local porque uno sale de ahí. Ya después la meta es seguir conquistando poquito a poco. Antes, me pasaba que por ejemplo podía hacer una arena en Puerto Rico, pero no podía hacer una arena en Texas. Podía hacer una arena en Nueva York, pero no podía hacer una arena en Ohio. Vas conquistando poco a poco hasta que de repente no te das cuenta y tienes arenas en todos los estados.

¿Cómo planearon sus giras actuales?

Rauw: Mi gira cambia a medida que aprendo como artista, igual que cambia mi música. Cuando grabé Saturno [que salió en noviembre del 2022] ya estaba pensando en la gira y empecé a planear la música alrededor de eso. Eso no lo hacía antes. Este proyecto está muy enfocado en música y baile porque todo es muy uptempo. Obviamente hay baladas en el álbum, y canto los hits, pero la columna vertebral de la gira es “Let’s go crazy!” Más uptempo, muy 90s. Hay un elemento visual, pero este es un show 360, y el enfoque está en el centro y en la iluminación.

Rosalía: Intento que cada gira sea diferente de la anterior. Suelo partir de la música — la música es el eje desde el cual todo lo demás parte — pero a la vez es como si todo estuviera conectado entre sí. Todo se retroalimenta, todo está conectado. Hay coreografías que me llevan a hacer música diferente, o hay músicas que las estoy pensando para hacer unas coreografías equis. Entonces es como si todo — el punto fugaz suele ser la música, pero en el fondo todo está conectado y el show se va creando de muchos puntos diferentes.

¿Rosa, qué me puedes decir del nuevo show?

Rosalía: Te puedo decir que por ahora será en ese sentido como Motomami. Porque hay mucha música que es electrónica, entonces no tiene el mismo sentido, ni siento la misma necesidad de tener músicos onstage. Además de que me gusta mucho el escenario como un lienzo donde haya movimiento. Ahora mismo me motiva mucho estar con bailarines masculinos. Entonces lo estoy llevando más hacia ese sitio.

Me parece interesante, porque los dos claramente son músicos verdaderos y pueden cantar, pero han escogido irse por esta ruta más de espectáculo…

Rosalía: Depende de los proyectos. Si mi proyecto fuera un proyecto como el del primer disco, que es solo guitarra y voz, no tendría sentido una puesta en escena como la que estoy haciendo ahora. No hay ni mejor ni peor. Hay muchas veces que la gente tiene prejuicio en cuanto a las puestas en escenas de unas maneras u otras. Que si es mejor o peor que haya músicos o no. Joder, en mi opinión yo estoy cantando durante una hora y 50 minutos, estoy tocando el piano, estoy tocando la guitarra, creo que hay música suficiente.

Rauw: Yo en cambio, yo vengo de una base del deporte. Yo soy deportista (juega fútbol), y eso me marcó mucho. Y dentro del deporte el peak de los deportistas es como hasta los 33, 35 años, porque requiere mucho de tu físico, tu cuerpo. Y pienso, bueno, ahora que estoy joven, puedo hacer unas giras un poco más físicas. Porque luego más adulto no creo que pueda hacer este tipo de gira. Y pues aprovecho el tiempo para hacerlo porque sé que en un futuro puedo hacer un concierto con una banda, un poco más chill, un poco más musical, y eso también me ayuda a tomar la decisión de por qué línea me voy a ir.

¿Una palabra que los describe en el escenario?

Rosalía: Libertad.

Rauw: Beast mode (modo bestia).

Ambos tours de ustedes son muy físicos. Creo que mucha gente no sabe que es una preparación física muy intensa. ¿Cómo se preparan? ¿Y entrenan juntos?

Rauw: Tenemos diferentes rutinas porque nuestros cuerpos son diferentes y tenemos objetivos diferentes. Eso sí, el cardio siempre está. Yo actualmente hago menos cardio, pero es porque hago mucho cardio en los ensayos de baile. Ensayamos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, con maybe dos horas de break de almuerzo, y una de cena, y seguimos.

Rosalía: Entrenamos. Vamos al gym juntos. Combinamos HIT con cardio. Yo entreno cinco, seis días a la semana, desde las 10 de la mañana, una cosa así, hasta las 6 de la tarde. Y luego para hacer más música hasta las 9 de la noche, 10 de la noche. Cuanto más se pueda [ensayar] mejor. Medio año.

Rosalía, ¿qué tan diferente para ti es tocar en Europa versus América Latina?

Rosalía: Honestamente, yo no cambio el show. Un escenario es un escenario al final. Para mí, la manera que yo abordo el escenario, lo sagrado que es un escenario para mí, lo es siempre, sea donde sea. Sea pequeño, sea grande, sea aquí, sea allá. Creo que hay culturas que demuestran su cariño de manera diferente. Y hay culturas que son más loud que otras, […] culturas que son más hacia afuera o más hacia adentro, pero yo no creo que eso sea mejor o peor. Simplemente diferente. Entonces yo intento ser siempre generosa en el escenario.

Entonces, aunque hay mucho ensayo para una gira, ¿hay libertad?

Rosalía: Hay improvisación, 100%. Esa es la magia.

Rauw: Siempre.

De tres años para acá, ¿ven una diferencia en la percepción de una gira latina y la música en español?

Rosalía: Ahora mismo la gente es muy receptiva a la música hecha en español. En el mundo entero. Es una bendición. Y los headliners de los festivales, tú puedes ver por el mundo entero presencia de la música en español.

Rauw: El movimiento ha crecido tanto que hoy en día podemos tourear en lugares que antes no podíamos. Lugares como Alemania, Holanda, el reggaetón — que es mi base, porque Rosie hace reggaetón pero viene con otra base — pero yo hablaba con Yankee, y ellos antes no iban a esos lugares.

Sus giras se ven costosas. ¿Hay mucha inversión?

Rosalía: Para mí es más importante el resultado y la experiencia que la gente va a tener que los números. Hasta en la forma que hago música eso me pasa. En la forma que construyo una gira y un espectáculo. Lo más importante es el espectáculo más emocionante que yo pueda hacer en ese momento, más que me sea tan rentable. Además, la gente puede pensar desde afuera que realmente los artistas hacen mucho dinero por las giras, pero muchas veces, si quieres realmente hacer un espectáculo es más inversión que otra cosa. Muchas veces puede parecer muy rentable y no lo es.

Salir a girar es duro…

Rosalía: Con toda la alegría y con todas las buenas ganas del mundo, es muy drenante. Es como si siempre estuvieras construyendo tu casa y destruyéndola constantemente. Cada vez es como que te alojas en un hotel, pones todo en su lugar con todo el amor del mundo, y al día siguiente ya te tienes que ir. Al final el ser nómada no es fácil psicológicamente, no es fácil emocionalmente. Pero me ayuda mucho que tú y yo hablamos muchos por Facetime, el cariño que te dan los fans. Luego cuando estás en el escenario todo cobra sentido, pero no es nada fácil.

Rauw: Hay días que uno realmente no lo quiere hacer. Uno es humano. Pero, me ayuda mucho a pensar en el futuro. Guao, la vida es una, la vida pasa volando, y esto es solamente un pedacito de mi vida en donde yo voy a poder disfrutar esto. Ya luego, el ciclo de la vida. Estarás en otra etapa, y otra persona estará en ese lugar girando y viviendo ese momento. Entonces, trato de disfrutarlo al máximo porque yo sé que al final se va muy rápido, aunque parezca que es eterno.

Están en un momento tan bueno. ¿Qué va a pasar cuando uno esté arriba y el otro abajo?

Rauw: Cuando yo conocí a Rosie, Rosie estaba mucho más arriba que yo. Y yo creo que eso nunca fue un problema.

Rosalía: Yo tengo la suerte de ser tu compañera y yo quiero estar ahí para ti, ¿sabes? Igual que siento que tú estás ahí para mí, independientemente de las carreras. Yo creo que las carreras no tienen nada que ver con la relación que tenemos tú y yo. Es como que para mí primero está nuestra relación y luego está lo demás. Claro que mi carrera es súper importante en mi vida, pero a la vez, en mi vida tú eres mi compañero y lo demás es secundario.

Esta historia aparecerá en la edición impresa de Billboard del 1 de abril de 2023, en inglés.