Rosalía y Karol G se suman al cartel de Calibash 2023: Exclusiva

En una muestra de la creciente influencia de las mujeres en el panorama de la música urbana latina, Rosalía y Karol G encabezarán la 16ª edición anual de Calibash, que tendrá lugar el 21 y 22 de enero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, y que también contará con Ozuna, Myke Towers y Farruko entre sus grandes estrellas.

El megaevento, ampliamente conocido como el pionero y más famoso en un concurrido panorama de festivales urbanos latinos, también contará con las actuaciones de Ivy Queen y Becky G, así como de Jhayco, Nío García, Zion & Lennox, Blessd, Sech y Feid. Rosalía y Karol G realizarán presentaciones únicas, ya que sus giras por Estados Unidos habrán concluido en enero. Las entradas ya están a la venta.

En total, siete artistas actuarán cada noche en Calibash, a diferencia de los primeros años del festival, que tuvieron docenas de artistas en cartelera, y a diferencia también de programas más concurridos. Es parte de un esfuerzo por curar más cuidadosamente a Calibash, dice Alessandra Alarcón, presidenta de SBS Entertainment, que creó y promueve el evento.

Alarcón dice que cuando se hizo cargo de Calibash, pensó “que el público estaría de acuerdo con que hubiera menos artistas pero presentaciones de más de calidad. Me pareció que si pudiéramos reducirlo un poco y dar a las principales figuras media hora, 45 minutos, la gente estaría encantada. Y me alegra decir que tenía razón”.

El año pasado, Calibash agotó las entradas para sus tres noches en la Crypto.com Arena, a pesar de que los espectáculos se llevaron a cabo en medio de un auge del COVID.

Calibash fue el primer festival de música latina dedicado a la música urbana que no solo se llevó a cabo de manera constante cada año en la costa oeste estadounidense, sino que también es conocido por sus presentaciones — planificadas o no — de artistas no latinos, como French Montana y, de manera memorable en 2016, Justin Bieber, entre muchas otras estrellas.

Ambas presentaciones de Calibash comenzarán con un festival de fans previo al espectáculo que celebra la música y la cultura latinas en L.A. Live, con presentaciones sorpresa, experiencias y más.

Calibash es propiedad y es operado por la empresa matriz de SBS Entertainment, Spanish Broadcasting System, que posee y opera algunas de las principales estaciones de radio de música latina en el país, incluida KXOL-FM La Mega 96.3 de Los Ángeles, la estación oficial del evento.