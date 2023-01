¿Está por lanzar una canción en inglés Rosalía?

Rosalía ha compartido con sus fans lo que parece ser su primer lanzamiento musical para 2023.

El lunes (9 de enero), en TikTok, la cantautora española publicó un video de 25 segundos en el que aparece vestida con un abrigo largo y orejeras felpudas dando vueltas en una habitación llena de lucecitas. De fondo, se escucha un fragmento de lo que posiblemente sea su nueva canción, “LLYLM” (Lie Like You Love Me).

En el fragmento publicado, la artista de 30 años canta completamente en inglés sobre una contagiosa melodía pop entrelazada con palmas flamencas.

“I don’t need honesty/ Baby, lie like you love me, lie like you love me/ Cover me in a dream, I’ll be yours, our fantasy/ Who needs the honesty? Baby, lie like you love me, lie like you love me/Maybe in the end, it becomes real, enough for me (No necesito honestidad/ Cariño, miente como si me amaras, miente como si me amaras/ Cúbreme en un sueño, seré tuya, nuestra fantasía/ ¿A quién le hace falta la honestidad? Cariño, miente como si me amaras, miente como si me amaras/ Quizás al final se hace realidad, eso me basta”, canta en el tema.

La intérprete de “Bizcochito” ofreció el adelanto tres semanas después de lanzar su primera colaboración con Cardi B en el remix de “Despechá” y solo unos días después de recibir el Año Nuevo en Japón junto a su novio, el cantante Rauw Alejandro, y la nueva pareja de tortolitos de la música, Christian Nodal y Cazzu.

En 2022, Rosalía ganó cuatro Latin Grammys, incluido el codiciado premio al álbum del año, por Motomami. El innovador disco experimental de 16 canciones debutó en el No. 1 de la lista Latin Pop Albums de Billboard con fecha del 2 de abril de 2022. Su gira mundial recaudó 28,1 millones de dólares hasta fines de octubre, según Billboard Boxscore.

